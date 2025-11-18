Cât timp îți ia să adormi poate spune multe despre sănătatea ta
Postat la: 18.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
A adormi foarte repede nu este întotdeauna un lucru bun, la fel cum nici a adormi foarte greu nu e ideal. Iată intervalul optim, potrivit experților.
După o zi lungă, să adormi rapid poate părea o binecuvântare. Să dormi suficient este oricum destul de dificil - mai ales dacă te confrunți cu procrastinarea de la ora de culcare - așa că, atunci când pui capul pe pernă, vrei să poți adormi cu adevărat, nu să te foiești ore întregi în pat. Totuși, potrivit specialiștilor în somn, atât adormirea prea rapidă, cât și cea prea lentă pot semnala o problemă mai mare. Timpul necesar pentru a adormi se numește, în termeni clinici, „latență a somnului". Și, deși nu există un interval „normal" stabilit - sau, mai exact, sănătos - referitor la cât ar trebui să dureze, există câteva repere generale.
„Timpul ideal în care corpul adoarme variază foarte mult de la persoană la persoană", spune Kristen Casey, psiholog clinician autorizat și specialist în insomnie. „Fundația Națională a Somnului sugerează că ar trebui să dureze aproximativ 15-20 de minute pentru o persoană sănătoasă. Totuși, oamenii sunt complicați, iar uneori avem probleme care ne împiedică să adormim ușor, fără ca acestea să fie neapărat sub controlul nostru." Persoanele cu anumite afecțiuni pot avea nevoie de 30-40 de minute, adaugă ea.
Igiena somnului poate ajuta. „Este indicat să petrecem o jumătate de oră înainte de culcare relaxându-ne și pregătindu-ne pentru somn", spune dr. Dave Rabin, neurocercetător, psihiatru și cofondator al Apollo Neuroscience. Adormirea „în maximum o jumătate de oră este un obiectiv bun". Să adormi în câteva minute după ce ți-ai pus capul pe pernă nu este neapărat un motiv de îngrijorare, dar poate fi un semn că ceva se întâmplă. Cauza exactă diferă de la o persoană la alta, chiar dacă au rutine de somn similare sau dorm în același pat.
Iată principalii factori indicați de experți: „A adormi prea repede poate fi un semn de epuizare, suprasolicitare, burnout și, în general, un semn că nu ne acordăm suficient timp pentru odihnă și recuperare", spune Rabin. Chiar dacă dormi suficient ca număr de ore, este posibil să fie un „somn de slabă calitate", insuficient de profund pentru a te reface. Soluția nu este simplă, mai ales în contextul stresului, responsabilităților sau anxietății. Fiecare persoană are nevoi diferite.
Casey recomandă să discuți cu medicul. Dacă motivul pentru care adormi prea repede este o nevoie de somn foarte ridicată, cauzată de efort fizic excesiv sau zile de lucru de 12 ore, soluția poate include redistribuirea timpului pentru odihnă, ajustarea nivelului de activitate și analize medicale pentru a exclude alte cauze. „Poate fi și un efect secundar al medicației sau o consecință a unor diagnostice precum depresia", spune Casey. Depresia poate provoca somnolență, iar unele antidepresive pot avea același efect. Antidepresivele despre care se spune că provoacă mai puțină oboseală includ bupropion, reboxetină și venlafaxină.
Apneea în somn, frecventă la adulți mai în vârstă, poate fi un alt motiv. „Apneea este o tulburare cronică în care căile respiratorii sunt parțial sau total obstruate în timpul somnului, reducând oxigenarea și fragmentând somnul", explică Theresa Schnorbach, specialist în somn. Simptomele includ oboseală diurnă și dificultăți cognitive. Un program de somn regulat și renunțarea la fumat pot ajuta. Dacă suspectezi o astfel de problemă, mergi la medicul de familie.
Partea opusă: de ce nu poți adormi? Motivele pot fi similare: „Dificultatea de a adormi poate fi un simptom al insomniei, durerii cronice sau al unei condiții psihologice sau medicale", spune Casey. „De cele mai multe ori, persoanele care nu pot adormi sunt anxioase, au dureri sau nu au un nevoie de somn suficient de ridicată." Alte cauze: Un program încărcat poate face dificilă construirea unei rutine înainte de culcare, dar aceasta este esențială.
„O oră de culcare inconsistentă, obiceiuri proaste, ture de lucru atipice, afecțiuni nediagnosticate sau necontrolate - stres, depresie, anxietate, BPOC, reflux gastroesofagian - sau un pat inconfortabil pot contribui la latențe mari ale somnului", spune Catherine Yu, specialistă în sănătate mintală. Ea menționează și: consum excesiv de cafeină sau după ora 14:00, folosirea ecranelor înainte de somn, somnurile lungi din timpul zilei, decongestionantele, mesele sau sportul imediat înainte de culcare.
Rabin insistă pe componenta psihologică: „Aproape orice tulburare mintală începe cu dificultăți de adormire. Asta nu înseamnă că dacă nu poți adormi ai o boală mintală, dar arată că organismul tău percepe un pericol și nu se poate relaxa suficient pentru a intra în stări profunde de somn." Stresul activează sistemul nervos simpatic, crescând nivelul de cortizol, ceea ce poate declanșa un cerc vicios: insomnia duce la depresie, iar depresia agravează insomnia.
Casey recomandă consult medical. Tehnicile folosite includ psihoterapie, terapia cognitiv-comportamentală (CBT) pentru insomnie și strategii precum „timpul programat pentru griji" - 10 minute pe zi în care îți permiți deliberat să te îngrijorezi. Rabin adaugă că practici precum respirația controlată, meditația, yoga, sportul și un mediu liniștitor pot ajuta. Unele persoane găsesc utile dispozitivele care produc zgomot ambiental profund, scrie huffpost.com. „Îți cunoști cel mai bine corpul", spune Schnorbach. „Fii atent la orice schimbare în somnul tău."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
O pensionară s-a rănit în timp ce făcea patul și a cerut despăgubiri de 56.000 de euro. „Ce diferență e între mine și un fotbalist?"
O femeie din sudul Austriei s-a ranit in timp ce iși facea patul și a solicitat despagubiri de 56.000 de euro de la asig ...
-
„Sunt însărcinată cu AI-ul meu". Lumea surprinzătoare a relațiilor om-chatbot
Tot mai mulți utilizatori de inteligența artificiala dezvolta relații care depașesc limitele convenționale ale interacți ...
-
Primul prieten al omului nu a fost câinele sau pisica, ci un animal viclean la care nu te-ai fi așteptat. Săpăturile arheologice confirmă legătura emoționantă
Specialiștii susțin ca vulpea a fost cel mai bun prieten al omului inainte de domesticirea cainilor și a pisicilor. Acea ...
-
Animalele de companie simt cancerul, infecțiile și crizele epileptice înainte ca simptomele să le descopere medicii
Exista numeroase cazuri in care proprietarii de animale de companie, fara sa banuiasca nimic, au aflat ca au o problema ...
-
Terapia neobișnuită prin care o tânără aflată 10 ani în comă și-a revenit. Mama: „Toate eforturile și oboseala au meritat"
Dupa zece ani in care medicii și-au pierdut speranța, o tanara din China a reușit sa-și recupereze treptat conștiința, d ...
-
Avertismentul autorităților cu privire la trendul periculos de slăbit ce bagă tinerii în spital: "Uiți că există mâncare"
Un supliment promovat intens pe rețelele de socializare sub numele de „Molecule" a devenit rapid un trend periculo ...
-
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat sezonul 8 Asia Express. Ei au spus ce fac cu marele premiu
În cursa pentru marele premiu au intrat Alexandru Ion & Ștefan Floroaica și Gabi Tamaș și Dan Alexa. Cele doua ...
-
Imagini virale cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială după numai câțiva pași
Primul robot umanoid al Rusiei, dotat cu inteligența artificiala, s‑a prabușit pe scena in timpul debutului sau oficial ...
-
Nu mai scapi de praful din casă? O sa te surprindă să afli de unde provine de fapt. Iata ce ai de facut ca sa scapi de el
Nivelurile de poluanți din aerul interior sunt adesea de doua pana la cinci ori mai mari decat cele din aerul exterior, ...
-
"Retro Walking" revine: de ce este atât de benefic să mergi înapoi si cum poti scapa de durerile acute de coloană
Mersul inapoi, sau "Retro Walking" iși trage radacinile din practici stravechi. Aceasta tehnica simpla, dar incredibil d ...
-
O melodie country generată de Inteligență Artificială (IA) ocupă primul loc în topul de specialitate Billboard
Odata cu progresele tehnologice ale AI, multe dintre "compozitiile muzicale" sunt aproape imposibil de distins de cele r ...
-
Cât a slăbit Dan Alexa după Asia Express și după un divorț: "Aveam 92 de kilograme când am plecat, am slăbit foarte mult"
Dan Alexa a avut parte de o schimbare spectaculoasa de imagine dupa participarea la Asia Express 2025. Fostul fotbalist ...
-
Mai puțin de 6 ore pe noapte îți pot scurta viața cu 15 ani. Orele pierdute de somn în timpul săptămânii nu pot fi recuperate în weekend
Orele de somn pierdute in timpul saptamanii nu pot fi "recuperate" dormind mai mult in weekend, avertizeaza specialiștii ...
-
Auzim tot mai des despre "Rezistența la insulină": Cum o poți recunoaște și care sunt cauzele
Rezistența la insulina este una dintre cele mai frecvente probleme de sanatate din ultimii ani, afectand tot mai mulți r ...
-
Manelistul Dani Mocanu, condamnat definitv la închisoare
Cantarețul de manele Dani Mocanu a primit o condamnare definitiva la 4 ani de inchisoare. Hotararea a fost pronunțata jo ...
-
„E ok să mergi beat pe bicicletă, nu?" - cea mai tare carte de cutură auto de pe piata
Christoph Flittner, un instructor auto din districtul Erding, Germania, a devenit un adevarat fenomen online. Cu aproape ...
-
Jador s-a enervat și a plecat de pe scenă în timpul concertului. Si-au batut joc de el
Jador a trecut prin momente neplacute in timpul unui concert susținut in Olanda. La scurt timp dupa ce a urcat pe scena ...
-
Si, totusi a existat! „Giganta Mărilor" - femeia pe care istoria n-a putut s-o prindă
Se spune ca intr-un secol in care oamenii erau masura tuturor lucrurilor, s-a ivit o femeie care nu putea fi masurata. N ...
-
Marea greșeală pe care o faci dacă păstrezi laptele pe ușa frigiderului
Deși frigiderele sunt proiectate cu spații dedicate - alveole pentru oua, locuri pentru sticlele de lapte sau unt, care ...
-
Nu te-ai fi gandit ca asta e cea mai bună brânză pentru oase puternice si sanatate maximă
Din pacate, osteoporoza reprezinta o amenințare reala pentru femeile și barbații mai in varsta. Este o boala care se dez ...
-
Nu mai combina aceste medicamente cu cafea. Efectele adverse apar în scurt timp și se dublează toxicitatea
Chiar și o singura ceașca de cafea poate influența modul in care organismul absoarbe sau metabolizeaza anumite medicamen ...
-
Tiganii au furat acoperișul din cupru al vilei din Herculane în care a locuit împărăteasa Elisabeta "Sissi" a Austriei!
Vila Elisabeta din Herculane este unul dintre cele mai cunoscute monumente din stațiune și poarta numele celebrei person ...
-
Vitamina C nu ajută la răceală - arată un nou studiu. În schimb provoacă probleme renale grave
Deși vitamina C este esențiala pentru funcționarea normala a sistemului imunitar, studiile arata ca suplimentele nu prev ...
-
Cazul cimpanzeului războinic ca in "Planeta maimultelor" - premedita atacurile cu pietre asupra vizitatorilor si avea diverse strategii
La sfarșitul anilor '90, vizitatorii gradinii zoologice Furuvik din Gävle, Suedia, puteau avea parte de o surpriza ...
-
Botezatu intră pe ușa din dos! Lovitura de "pedeapsă" la Asia Express 2025 pentru echipa salvata de la eliminare
În timp ce echipele de la Asia Express 2025 se apropie cu pași repezi de marea finala, show-ul de la Antena 1 a pr ...
-
Artanu are prima declarație după ce s-a spus că a hărțuit o tânără într-un local: "O vedeam mai așa, mai îngândurată..."
Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de Artan (Trupa Timpuri Noi, Partizan), acuzat ca ar fi harțuit o tanara intr-un loca ...
-
Warren Buffett a explicat concret cum ar transforma 10.000 de dolari în 30 de miliarde dacă ar trebui să o ia de la capăt
Majoritatea oamenilor pun intrebari banale la intalnirile acționarilor. Un barbat din New York nu a facut asta. S-a ridi ...
-
Ce e trendul „mukbang" care a ucis deja influenceri - Mănâncă până la epuizare, iar copiii îi privesc fascinați!
E șocant sa vezi tineri care mananca ardei iute ca pe mere, cartofi prajiți in cantitați industriale sau sosuri fluoresc ...
-
De ce își otrăveau femeile din Franța bărbații aducandu-i la limita dintre viață și moarte
În Evul Mediu, in Franța, femeile obișnuiau sa puna o otrava ușoara in micul dejun al soților lor dimineața, Fireș ...
-
ChatGPT i-a adus unei femei din Michigan numerele câștigătoare la loto. Cât a câștigat și avertismentul Loteriei
O femeie din Michigan, SUA, a devenit norocoasa caștigatoare a 100.000 de dolari la loteria Powerball, dupa ce a ales sa ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu