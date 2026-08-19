Fără niciun fel de glumă: Mașinile ar putea merge în viitorul apropiat cu urină umană. Descoperirea care dă peste cap industria auto

Ceea ce pare la prima vedere o simplă glumă are în spate o cercetare științifică foarte serioasă: urina umană ar putea deveni o resursă valoroasă pentru tehnologiile energetice ale viitorului. O echipă de cercetători de la Universitatea din Adelaide a descoperit o metodă prin care ureea este transformată în hidrazină, folosind doar curent electric și sare de bucătărie (clorură de sodiu).

Hidrazina este o substanță utilizată deja în industria chimică, în cea farmaceutică și drept combustibil pentru rachete. În prezent, ea este analizată și pentru baterii, pile de combustie și noi tehnologii de stocare a energiei destinate vehiculelor electrice. Cercetarea nu propune alimentarea directă a mașinilor cu urină, ci arată cum un deșeu extrem de răspândit poate fi transformat într-un produs industrial util.

Cum se obține hidrazina din urină cu ajutorul curentului electric și al sării

Materia primă din acest proces este ureea, un compus care se găsește în cantități mari în urina umană și în apele uzate. Experții de la Universitatea din Adelaide au creat un proces electrochimic în care electricitatea și sarea de bucătărie declanșează reacțiile chimice necesare obținerii hidrazinei.

În timpul procesului, pe suprafața electrodului se formează anumite specii reactive de clor. Acestea reacționează cu ureea și generează un compus intermediar, care este apoi transformat în hidrazină prin hidroliză. Procedeul a fost testat cu succes nu doar pe uree pură de laborator, ci și pe ape uzate și pe urină umană.

Marele avantaj al acestei descoperiri constă în reducerea poluării și a consumului energetic. Metodele clasice de obținere a hidrazinei folosesc substanțe periculoase și necesită foarte multă energie. Dacă noua metodă va fi alimentată din surse regenerabile și extinsă la nivel industrial, un reziduu eliminat în mod obișnuit va putea fi reciclat și reutilizat.

Ce rol poate avea noua metodă în industria mașinilor electrice

Aplicarea acestei tehnologii în domeniul auto trebuie înțeleasă corect: cercetătorii nu au creat o baterie care se încarcă direct cu urină. În schimb, hidrazina obținută din uree poate fi folosită în noi sisteme de stocare și producție a energiei, aflate în prezent în fază de dezvoltare pentru vehiculele electrice.

În prezent, industria auto caută alternative la bateriile clasice litiu-ion. Pe lângă acumulatorii de tip solid-state, care promit o autonomie mai mare și timp redus de încărcare, producătorii testează și alte soluții, precum hidrogenul, combustibilii sintetici sau sistemele de prelungire a autonomiei (range-extender).

Printre aceste încercări se numără și un nou motor pe bază de metanol, care încearcă să combine propulsia electrică cu autonomia oferită de combustibilii lichizi. Toate aceste proiecte arată că tranziția energetică din sectorul auto este un proces complex, ce depășește simpla înlocuire a motorului pe benzină cu o baterie.

Provocările tehnice care stau în calea utilizării la scară industrială

Tehnologia dezvoltat de cercetători se află deocamdată doar în stadiul de laborator. Pentru a putea fi folosită în viața de zi cu zi, oamenii de știință trebuie să rezolve mai multe probleme tehnice: acumularea de sare în interiorul sistemului, consumul de energie necesar separării substanței obținute și costurile mari ale echipamentelor care să funcționeze fără oprire la nivel industrial.

Dacă aceste dificultăți vor fi depășite, beneficiul va fi dublu: pe de o parte se vor curăța apele uzate, iar pe de altă parte se va obține o substanță utilă pentru industrie. Procedeul ar putea fi folosit nu doar pentru baterii sau pile de combustie, ci și pentru producerea de combustibil destinat misiunilor spațiale de lungă durată.

În final, această descoperire este un exemplu de tehnologie care încearcă să transforme un deșeu nefolositor într-o resursă prețioasă. Dacă metoda va ajunge să fie aplicată la nivel industrial, sintagma „energie din deșeuri" va deveni o realitate în cel mai direct sens.