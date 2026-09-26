Ingredientul cancerigen care ar trebui verificat imediat pe eticheta alimentelor. Sfaturile oncologilor

Când facem cumpărături, ambalajele ne pot atrage atenția prin mențiuni precum „fără nitrați adăugați", „bogat în proteine" sau „sănătos". Însă aceste afirmații nu oferă întotdeauna o imagine completă asupra produsului.

Dr. Ted A. James, medic oncolog și physician executive în cadrul Endeavor Health Cancer Institute, recomandă verificarea listei de ingrediente și a tabelului cu informații nutriționale, notează publicația Parade.

„Partea din față a unui ambalaj este concepută pentru marketing, astfel că afirmațiile de acolo nu spun neapărat întreaga poveste", explică medicul, citat de publicația Parade.

Potrivit acestuia, lista ingredientelor și tabelul nutrițional oferă informații despre substanțele care se găsesc efectiv în produs, inclusiv cantitatea de sodiu, conservanți, zaharuri adăugate și alți compuși.

Dr. James spune că verifică în primul rând dacă un produs conține nitrat de sodiu sau nitrit de sodiu. Aceste substanțe sunt utilizate ca aditivi în anumite produse pentru conservare, dar și pentru menținerea culorii și aromei.

Ele se regăsesc frecvent în produse din carne procesată, precum:

bacon;

șuncă;

crenvurști și hot dog;

cârnați;

salam;

pepperoni;

mezeluri;

produse din carne uscată.

Problema nu este doar prezența aditivului în sine. Potrivit medicului, atunci când nitriții din carnea procesată reacționează cu alte substanțe în timpul preparării sau digestiei, se pot forma nitrozamine.

Unele nitrozamine pot afecta celulele și ADN-ul, iar acest mecanism este una dintre explicațiile cercetate pentru asocierea dintre consumul de carne procesată și un risc mai mare de cancer.

Totuși, Dr. James subliniază că nu există un singur mecanism responsabil pentru această asociere. Procesarea cărnii, inclusiv sărarea, afumarea și conservarea, poate avea la rândul său un rol.

Un aspect important este că mențiunea „fără nitrați" de pe ambalaj nu transformă automat un produs din carne procesată într-o alegere sănătoasă.

Unele produse promovate ca „fără nitrați" pot utiliza surse vegetale de nitrați, precum pudra de țelină. Aceștia pot contribui, la rândul lor, la formarea unor compuși cu potențial nociv.

Din acest motiv, medicul recomandă să fie analizat produsul în ansamblu și nu un singur element de pe etichetă.

De asemenea, faptul că o persoană a consumat în trecut carne procesată nu înseamnă că va dezvolta cancer. Riscul oncologic este influențat de mai mulți factori, printre care alimentația, greutatea corporală, activitatea fizică, consumul de alcool și tutun, dar și factorii genetici.

„Scopul nu este perfecțiunea sau frica, ci să facem alegeri alimentare informate", spune Dr. James.

Reducerea consumului de carne procesată nu înseamnă renunțarea la proteine. Există numeroase alternative care pot fi incluse mai des în alimentație.

Printre acestea se numără:

fasolea;

lintea;

peștele proaspăt;

carnea proaspătă de pui;

carnea de curcan;

nucile;

semințele;

tofu.

Dr. James recomandă o alimentație în care alimentele integrale sau minim procesate să ocupe un loc mai important. În cazul proteinelor, ideea nu este doar găsirea unui înlocuitor „fără nitrați" pentru bacon sau mezeluri, ci diversificarea surselor de proteine și reducerea dependenței de carnea procesată.

Organizații precum American Institute for Cancer Research recomandă consumul de carne procesată în cantități cât mai mici, având în vedere asocierea acesteia cu riscul de cancer.