Madonna a câștigat șapte trofee la MTV Video Music Awards 2026, iar Taylor Swift a devenit cea mai premiată din istoria VMAs

Taylor Swift a devenit la MTV Video Music Awards 2026 cea mai premiată artistă din istoria galei, în timp ce Madonna conduce clasamentul câștigătorilor din acest an, cu șapte trofee.

Ceremonia MTV VMA de duminică, 27 septembrie, a inclus un omagiu adus regretatei cântărețe Dolly Parton și un premiu onorific pentru Nirvana.

Taylor Swift, în vârstă de 36 de ani, se afla la egalitate cu Beyoncé, cu câte 30 de statuete primite la MTV Video Music Awards. Însă, interpreta piesei „The Fate of Ophelia" a fost recompensată cu alte trei distincții duminică, printre care premiul inaugural „Artist Director Honors" pentru activitatea sa în spatele camerei de filmat și în domeniul narațiunii vizuale. Artista a scris și regizat 18 dintre cele aproximativ 60 de videoclipuri realizate de-a lungul carierei sale.

Artista a câștigat, de asemenea, premiul „Videoclipul anului", pe care l-a dedicat legendei muzicii country Dolly Parton, decedată recent. „În fiecare dintre melodiile pe care le-a compus, narațiunea ei avea o intensitate foarte mare", a declarat ea, adăugând că Dolly Parton „și-a gestionat faima cu multă grație, dragoste și recunoștință".

Vedeta a profitat de ocazie pentru a dezvălui videoclipul noului său single, „Patient Zero", în care apar actorii Colin Farrell și Dakota Johnson.

Taylor Swift, care se bucură de un an plin de succese, marcat de somptuoasa sa nuntă cu Travis Kelce, a pierdut, însă, la mai multe categorii importante, în special premiul pentru „Artistul anului", câștigat de Madonna.

La decernarea trofeului pentru „Cea mai bună colaborare", câștigătoarele Madonna și Sabrina Carpenter au glumit pe seama modului în care vedeta în vârstă de 68 de ani a contactat-o pe aceasta din urmă printr-un mesaj privat pe rețelele sociale pentru a o convinge să intre în studio.

Legenda muzicii pop, Madonna, a condus clasamentul câștigătorilor din acest an, cu șapte premii, printre care cel pentru videoclipul anului („Confessions II - The Film"), artistul anului, melodia anului și cea mai bună colaborare, ambele pentru "Bring Your Love", cu Sabrina Carpenter și cea mai bună interpretare dance.

Madonna și-a amintit de interpretarea din 1984 a piesei „Like a Virgin" la prima ediție a premiilor VMA, despre care a mărturisit că a fost considerată prea provocatoare pentru televiziunea prin cablu la acea vreme. "Cred că majoritatea dintre voi probabil nici nu vă născuserăți încă", le-a spus artista spectatorilor.

Vorbind despre albumul „Confessions II", Madonna a declarat că și-a petrecut ultimele 18 luni „descoperindu-mă, crezând în mine și compunând muzica pe care voiam s-o fac". Vedeta a adăugat: „Pentru mine, asta este cu adevărat definiția a ceea ce înseamnă să fii artist".

Formația Nirvana a primit premiul onorific „Video Vanguard Award" pentru întreaga carieră, devenind prima trupă care obține această distincție în ultimii peste 20 de ani. Liderul trupei grunge, Kurt Cobain, s-a sinucis în 1994, după ce a cunoscut succesul mondial cu albumele „Nevermind" și „In Utero".

Artista thailandeză Lisa, fostă membră a trupei Blackpink, a câștigat premiul pentru cea mai bună melodie pop cu piesa „Dream", în duet cu Kentaro Sakaguchi.

Cântăreața și compozitoarea britanică Sienna Spiro, care îmbină muzica pop, jazz și soul, a fost desemnată câștigătoare la categoria „Cel mai bună artist debutant".

Rapperul Snoop Dogg a prezentat ceremonia, difuzată pe CBS și MTV.