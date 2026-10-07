Persoanele care dețin droguri pentru consum propriu ar putea scăpa de închisoare. Aproximativ 80% dintre persoanele cercetate sunt simpli consumatori

Persoanele care dețin droguri pentru consum propriu ar putea scăpa de închisoare, potrivit unui proiect de lege depus recent la Senat de Victoria Stoiciu, senator neafiliat. Proiectul scoate din sfera penală deținerea de droguri pentru consum propriu și o transformă în contravenție, sancționată cu amendă.

Inițiativa este susținută de senatorii Cristian Ghinea (USR) și Daniel Fenechiu (PNL). Dacă proiectul va fi adoptat, deținerea de droguri pentru consum propriu nu va mai fi pedepsită cu închisoarea, ca în prezent, ci cu amendă contravențională cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei. Traficul rămâne infracțiune, cu exact aceleași pedepse, iar toate drogurile rămân ilegale. Proiectul pornește de la o realitate documentată cu cifre în expunerea de motive, precizează senatoarea.

"În loc să combată crima organizată, statul român s-a concentrat mai ales pe consumatori. Dosarele de droguri au ajuns să reprezinte 77,51% din întreaga activitate a DIICOT, structură creată pentru combaterea criminalității organizate, iar aproximativ 80% dintre persoanele cercetate penal sunt simpli consumatori.

Dezechilibrul se vede cel mai clar în evoluția condamnărilor definitive din ultimul deceniu. Între 2016 și 2025, numărul persoanelor condamnate definitiv pentru deținere pentru consum propriu (art. 4) a crescut de aproape 7 ori - de la 78 la 520. În aceeași perioadă, condamnările pentru trafic de droguri (art. 2) au crescut mult mai lent, cu aproximativ 30% (de la 672 la 873). Cu alte cuvinte, expansiunea aparatului penal s-a îndreptat covârșitor împotriva consumatorilor, nu a traficanților.

Dezechilibrul se vede și în bani: în 2024, pentru fiecare leu alocat programelor de prevenire și asistență a consumatorilor, statul a cheltuit aproximativ 51 de lei pe componenta polițienească a represiunii", explică Victoria Stoiciu într-un comunicat de presă.

„Ani la rând, România a transformat lupta împotriva drogurilor în lupta cu consumatorii. Cifrele o arată fără echivoc: în zece ani, condamnările consumatorilor au crescut de aproape șapte ori, iar pe cele pe trafic abia dacă le-am mișcat. Am umplut dosarele procurorilor cu tineri prinși cu un gram, în timp ce traficanții adevărați ne scapă printre degete. Consumul nu a scăzut - a crescut. E o politică scumpă, nedreaptă și ineficientă. Dezincriminarea nu înseamnă indulgență și nu înseamnă legalizare: înseamnă să tratăm consumul ca pe o problemă de sănătate, așa cum arată toate dovezile internaționale, și să redăm resursele statului acolo unde le e locul - la traficanți și la oamenii care au nevoie de ajutor", a declarat senatoarea Victoria Stoiciu.

Proiectul continuă o direcție pe care Victoria Stoiciu a inițiat-o în mandatul său de la Cancelaria Prim-Ministrului, când a coordonat reorganizarea fostei Agenții Antidrog și scoaterea ei din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, în coordonarea Cancelariei și a Ministerului Sănătății - un prim pas în trecerea de la o abordare punitivă la una medicală.

Măsura este în acord cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, ale sistemului ONU și ale Grupului Pompidou al Consiliului Europei și este deja aplicată în peste 50 de jurisdicții din lume.