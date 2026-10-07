Noua armă a Chinei: "Un obiect deosebit de interesant". Imagini suprinse de un satelit spion polonez

Un satelit spion polonez lansat în luna iulie arată un portavion chinez aflat în construcție și ceea ce par a fi compartimentele pentru reactoarele sale nucleare, au anunțat producătorii satelitului.

Imaginea face parte dintr-o serie de fotografii publicate recent și realizate de satelitul Mikroglob-1. Aceasta oferă o perspectivă de înaltă rezoluție asupra unui port din orașul Dalian, în nord-estul Chinei, arată TVP.

Compania poloneză din domeniul aerospațial Creotech Instruments, care a fabricat satelitul, a publicat luni fotografiile pe platforma de socializare X, afirmând că „Polonia are acum propriii ochi pe orbită".

Compania a adăugat că proiectul Mikroglob „consolidează capacitățile suverane ale Poloniei în domeniul sateliților, expertiza tehnologică internă și securitatea națională".

Demonstrând aplicabilitatea practică a satelitului în analiza militară, compania a precizat că în șantierul naval din Dalian poate fi observat „un obiect deosebit de interesant", unde „este construit al patrulea portavion al Chinei".

„Cel mai probabil, acesta va fi echipat cu două reactoare nucleare, ale căror compartimente, care nu sunt încă acoperite de punte, sunt clar vizibile în imagine", a adăugat compania.

Grzegorz Brona, președintele consiliului de administrație al Creotech, a declarat într-un comunicat publicat de companie că „primele imagini reprezintă o etapă importantă".

„Este pentru prima dată când putem prezenta public date obținute de un satelit care face parte din Sistemul de Observare a Pământului pe care îl construim", a adăugat el.

Compania a precizat că una dintre principalele capacități ale Mikroglob-1 este aceea de a realiza imagini într-o gamă largă de lungimi de undă ale luminii vizibile, precum și în spectrul infraroșu apropiat.

Creotech a demonstrat această capacitate într-un alt set de fotografii realizate asupra orașului american New Orleans. Satelitul a fotografiat aceeași zonă de două ori - o dată folosind parametrii standard pentru fotografii color și o dată utilizând setarea pentru infraroșu apropiat.

Fotografia în infraroșu apropiat, în care mari porțiuni din zona surprinsă apar în nuanțe de roșu, poate fi folosită pentru analizarea vegetației și a altor elemente de mediu. Potrivit Creotech, această setare poate contribui la evaluarea pagubelor provocate de dezastre naturale sau de operațiuni militare.

„Primele imagini din cadrul proiectului Mikroglob demonstrează, în practică, modul în care datele obținute de pe orbită pot combina observarea detaliată a unor obiecte individuale cu analiza unor suprafețe extinse", a transmis Creotech Instruments.

Satelitul Mikroglob-1, plasat pe orbită în luna iulie, este unul dintre cele patru astfel de aparate spațiale. Mikroglob-2, -3 și -4 au fost lansate pe orbită săptămâna trecută.

Proiectul face parte din eforturile Varșoviei de a-și extinde capacitățile de recunoaștere și de realizare a imaginilor de pe orbita Pământului și este derulat în cooperare cu Ministerul Apărării din Polonia.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat vineri că lansarea celui de-al doilea, celui de-al treilea și celui de-al patrulea satelit Mikroglob reprezintă „un alt pas către consolidarea securității Poloniei", calificând misiunea drept „un mare succes pentru ingeniozitatea tehnologică poloneză".