Misterul trenului care a mers gol opt ani de zile, noapte de noapte: Motivul incredibil din spatele curselor fantomă din Berlin
Postat la: 07.10.2026 |
Un tren misterios, complet gol, a străbătut noapte de noapte, timp de opt ani de zile, tunelurile întunecate ale unui aeroport care nici măcar nu fusese deschis. Nu a fost vorba despre o eroare tehnică și nici despre un simplu test de rutină.
Această manevră neobișnuită a reprezentat singura soluție găsită de autorități pentru a preveni degradarea unei gări subterane moderne, deja finalizate, înainte ca aceasta să apuce să primească vreodată un singur pasager. Totul a început în anul 2006, când administrația din Berlin a decis să înlocuiască vechile aeroporturi Tegel și Schönefeld cu un gigantic complex aeroportuar numit BER.
Planul părea perfect la început: o investiție de 2 miliarde de euro și o dată fixă de inaugurare stabilită cel târziu pentru toamna anului 2011. În paralel, încă din 2007, constructorii au ridicat chiar sub viitoarele terminale o gară modernă pentru trenurile regionale. Galeriile au fost finalizate în vara lui 2009, iar stația a fost predată oficial căilor ferate germane și electrificată în 2011. Totul era pregătit pentru marea deschidere, însă proiectul a luat o întorsătură neașteptată.
Aeroportul avea însă să se deschidă abia pe 31 octombrie 2020, după paisprezece ani de lucrări și șase amânări consecutive. Între timp, infrastructura feroviară nou-nouță a rămas singură.
Șinele, tunelurile și echipamentele electrice au nevoie de mișcare constantă pentru a rămâne funcționale, exact ca un motor care nu trebuie lăsat oprit prea mult timp. Așa a apărut soluția absurdă: un tren regional a circulat gol, două nopți pe săptămână, timp de opt ani.
Misiunea lui era dublă - să ventileze galeriile subterane și să mențină în stare de funcționare sistemele care altfel s-ar fi stricat înainte de a transporta măcar un pasager. Fiecare cursă consuma personal, electricitate și logistică reală, pentru o stație pe care nimeni nu o putea folosi.
În timp ce trenul fantomă își făcea rondul nocturn, aeroportul se afunda într-un coșmar tehnic. Deschiderea planificată a fost anulată cu mai puțin de o lună înainte de termen, din cauza unui sistem de protecție la incendiu complet neconform.
Un audit ulterior a scos la iveală peste 75.000 de defecte de construcție. Printre ele, scări rulante prea scurte pentru etajele pe care trebuia să le deservească și un sistem de stingere a incendiilor ce necesita refacere totală.
Ecranele și calculatoarele montate prea devreme deveniseră obsolete înainte de a fi pornite vreodată, fiind înlocuite a doua oară. Costurile au urmat o traiectorie similară.
Bugetul de 2 miliarde de euro a urcat la 5,7 miliarde în noiembrie 2013, pentru ca la inaugurarea finală să depășească 7 miliarde - de peste trei ori estimarea inițială. Impactul nu s-a limitat la șantier.
Klaus Wowereit, primarul social-democrat al Berlinului, care prezida consiliul de administrație al companiei aeroportuare, a demisionat în august 2014, incapabil să mai susțină responsabilitatea politică a eșecului.
Doi ani mai târziu, un fost angajat a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare pentru corupție legată direct de proiect. Cazul BER a devenit un simbol național al gestionării defectuoase a marilor infrastructuri, într-o țară celebră tocmai pentru rigoarea ei industrială.
Din sfârșitul anului 2020, aeroportul Willy-Brandt funcționează în sfârșit normal, iar trenurile care deservesc stația transportă oameni reali, nu doar curenți de aer.
Dar povestea trenurilor fantomă care au străbătut opt ani tuneluri goale doar pentru a le menține în viață rămâne unul dintre cele mai uluitoare simboluri ale acestui proiect.
O anecdotă care amintește, cu ironie, că până și cele mai bine gândite planuri pot deraia complet când se lovesc de realitatea de pe teren.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Trapperul Ian, plasat sub control judiciar după ce a urinat pe scena de la Arenele Romane
Trapperul Ian a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, dupa incidentul petrecut in timpul unui concert susț ...
-
Obezi și atrofiați: 86% din viață o petrecem fără să ne mișcăm. Mișcarea a devenit o opțiune, nu o normalitate
Un nou studiu global sugereaza ca viața moderna prioritizeaza lipsa de mișcare. Adulții care au participat in cadrul stu ...
-
A tinut secret 40 de ani: Michael Douglas a recunoscut aventura cu o celebră actriță
Actorul Michael Douglas a recunoscut in noile sale memorii, „One Helluva Ride", ca a avut o aventura secreta cu Ka ...
-
Ce a arătat un experiment uriaș desfășurat timp de 13 ani: Care este cea mai inteligentă rasă de câine
În anii 1940, in statul american Maine, un grup de oameni de știința a construit ceea ce a devenit cunoscut drept ...
-
Halle Berry, acuzată de abuz asupra copilului său de 12 ani. Actrița și-ar fi strâns de gât fiul. Fostul soț a obținut ordin de restricție
Actrița Halle Berry este acuzata de abuz asupra fiului sau in varsta de 12 ani de fostul ei soț, actorul Olivier Martine ...
-
Care este "cea mai proastă alegere posibilă" la masa de prânz pentru acumularea grăsimii viscerale și care e "cea mai bună"
Pranzul poate fi un moment convenabil pentru a apela la fast-food, mai ales atunci cand nu ai prea mult timp la dispoziț ...
-
Ce se întâmplă dacă ții apăsat lung butonul 9 de pe telecomandă. Sdi alte butoane au functii secrete
Daca apeși lung pe butonul cu cifra 9, poți deschide un meniu ascuns de diagnoza prin care afli rapid ce defecțiune are ...
-
Cercetătorii au dat verdictul: Dieta flexitariană este cea mai bună pentru sănătate si longevitate
Studiile medicale din ultimii ani confirma tot mai clar ca alimentele pe care le punem in farfurie au un impact direct a ...
-
Oamenii de știință s-au prins in fine cum dispare grăsimea din corp când slăbim. De acum o să fie mai simplu
Puțini s-au intrebat ce se intampla cu adevarat cu grasimea din corpul nostru și cum ajunge aceasta sa fie eliminata. Pr ...
-
Doi pensionari de 77 de ani, acuzați că și-au ucis ginerele trans. Crima a venit în plin divorț și "război" al ordinelor de protecție
Doi pensionari de 77 de ani din California au fost acuzați de omor dupa ce și-ar fi impușcat mortal ginerele intr-un par ...
-
Putin a călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
Vladimir Putin și Alina Kabaeva au calatorit impreuna in afara Rusiei cel puțin o data, potrivit unei investigații a pub ...
-
Ultranaționaliștii ruși au "botezat" Luna pentru ortodoxia rusă. Au făcut un ritual bizar în jurul unei pietre cu inscripții păgâne care preced creștinismul
Ultranaționaliști ruși și membri ai unui club de motocicliști apropiat de Vladimir Putin au organizat, in apropierea fro ...
-
Metoda ingenioasă folosită de mulți oameni iarna: Ce se întâmplă dacă lipești folie cu bule pe geamuri
Cand vremea se racește considerabil, mulți oameni cauta soluții rapide și ieftine pentru a pastra caldura in locuința și ...
-
Proiectul Stargate: Toată lumea vorbește despre frumusețea proiecției astrale. Plutind deasupra corpului tău. Nimeni nu vorbește despre ce te așteaptă acolo
Proiecția astrala sau o experiența in afara corpului (EAC) este fenomenul prin care conștiința se separa de corpul fizic ...
-
Alimentele iubite de mulți români care sunt foarte nocive pentru sănătatea ficatului
Ficatul este un organ extrem de harnic: funcționeaza neincetat pentru organismul nostru, ajutandu-ne la digestie, stocan ...
-
Baba Vanga, previziuni terifiante pentru ultimele luni ale anului 2026. Ce eveniment major ar fi anunțat pentru luna noiembrie
Baba Vanga a murit in urma cu aproximativ 30 de ani, insa multe persoane cred in presupusele previziuni ale acesteia, un ...
-
Madonna a câștigat șapte trofee la MTV Video Music Awards 2026, iar Taylor Swift a devenit cea mai premiată din istoria VMAs
Taylor Swift a devenit la MTV Video Music Awards 2026 cea mai premiata artista din istoria galei, in timp ce Madonna con ...
-
Medicii dezvăluie: Copiii fac carii din cauza mamelor care le gustă mâncarea cu lingurița
Medicii recomanda mamelor sa evite un obicei care a fost folosit des in copilaria noastra. Regulile privind securitatea ...
-
Ce este „mahmureala socială" și de ce a devenit singurătatea luxul suprem
Oameni care au baterie sociala cat pentru zece vieți și oameni pentru care o simpla ieșire afara e sursa unei anxietați ...
-
Ingredientul cancerigen care ar trebui verificat imediat pe eticheta alimentelor. Sfaturile oncologilor
Cand facem cumparaturi, ambalajele ne pot atrage atenția prin mențiuni precum „fara nitrați adaugați", „boga ...
-
O explicație și mai bună a oamenilor de știință: De ce timpul trece mai repede pe măsură ce îmbătrânim
Oamenii de știința au mai multe teorii despre motivul pentru care percepția noastra asupra timpului se schimba odata cu ...
-
Un cercetător de top susține că în 20 de ani moartea va fi "opțională". Umanitatea ar putea elimina complet îmbătrânirea în următoarele decenii
Cercetatorul José Luis Cordeiro susține ca progresele din domeniul longevitații ar putea permite inversarea proce ...
-
Taxa pe zahăr, un mister pentru majoritatea românilor: Doar 29% știu ce plătesc de fapt
Aproape doua treimi dintre romani (63%) au auzit despre taxa pe zahar aplicata bauturilor racoritoare incepand din anul ...
-
Se complică ancheta în cazul tinerei din valiza de pe Olt: Victima era fiica unui cunoscut lăutar; avea o relație tensionată cu un bărbat, care e acum de negăsit
Apar noi informații in cazul tinerei gasite moarte intr-o valiza, in raul Olt, in zona barajului Ionești. Victima a fost ...
-
Nostradamus a prezis Apocalipsa AI cu secole în urmă într-o previziune înfricoșătoare
Cu AI acum dominand lista scenariilor de apocalipsa, mulți s-au intors catre cel mai faimos dintre toți prezicatorii - N ...
-
O fetiță de 6 ani a stabilit un nou record mondial. A rezolvat cubul Rubik cu o medie de 4,27 secunde
O fetița de șase ani din China a stabilit un nou record feminin la cubul Rubik 3x3, dupa ce a obținut o medie de 4,27 se ...
-
Greutatea functie de inaltime de la care te vizează riscul absolut al bolilor cronice majore
Greutatea nu inseamna doar un numar pe cantar. Conteaza și raportul dintre greutate și inalțime. Valorile din imagine co ...
-
Secretul ceasului biologic: Oamenii de știință au descoperit care organ cedează primul
Oamenii de știința au reușit in sfarșit sa descifreze secretul ceasului biologic al corpului uman și au descoperit care ...
-
Misterul de la Universitatea Oxford: Clopoțelul care funcționează neîntrerupt din 1840
Într-un coridor al Universitații Oxford, un clopoțel mecanic funcționeaza fara oprire inca din anul 1840, fara ca ...
-
Pentru prima dată în 100 de ani a fost identificată o nouă specie de pisică: Se numește Tigrino și este singurul membru cunoscut din specia ei
Oamenii de știința au descoperit o noua specie de pisica salbatica. Felina, denumita „Tigrino", este de marimea un ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu