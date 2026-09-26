O explicație și mai bună a oamenilor de știință: De ce timpul trece mai repede pe măsură ce îmbătrânim
Postat la: 26.09.2026 |
Oamenii de știință au mai multe teorii despre motivul pentru care percepția noastră asupra timpului se schimbă odată cu vârsta. Cercetătorii au petrecut ani investigând de ce timpul pare să treacă mai repede odată cu vârsta.
Un studiu publicat de Cambridge University Press a identificat o "nealiniere științifică între timpul reprezentat de imaginea mentală și timpul reprezentat de ceas". În timp ce timpul indicat de ceas se referă la ziua de 24 de ore, "timpul mental" este modelat de imaginile și experiențele pe care le acumulăm de-a lungul vieții.
Compania de sănătate mintală ReachLink a identificat cinci posibile motive pentru care timpul pare că trece mai repede pe măsură ce îmbătrânim, potrivit The Independent.
Prima explicație poartă denumirea de teorie proporțională. La vârsta de 10 ani, un an de viață reprezintă 10% din tot ce ai trăit. Dar la vârsta de 50 de ani, același an reprezintă doar două procente din experiența ta de viață. Asta e esența teoriei proporționale: ideea că fiecare nou an de viață scade ca o fracțiune din întreg.
Deficitul de noutate este un alt factor care contribuie la accelerarea timpului. Asta presupune că memoria nu înregistrează timpul în mod uniform, ci își amintește evenimente distincte. Atunci când rutina ta arată în mare parte la fel de la o săptămână la alta, există mai puține amintiri noi care să distingă o perioadă de alta. Drept urmare, timpul poate părea comprimat atunci când te uiți în urmă la el.
Absorbția atenției apare atunci când creierul tău intră pe pilot automat în timpul sarcinilor familiare sau obișnuite, ceea ce te face mai puțin conștient de trecerea timpului. Când ești absorbit de o sarcină, resursele tale cognitive sunt concentrate în altă parte, ceea ce înseamnă că verificarea ceasului trece pe plan secund.
Aplatizarea emoțională este un alt factor. Trăirea unor emoții puternice, de exemplu, frică, anxietate și entuziasm, lasă un impact de durată. Sentimentele de epuizare, stres și monotonie comprimă timpul, deoarece formează amintiri interschimbabile.
Al cincilea factor este dopamina, un neurotransmițător implicat în motivație, recompensă și procesarea timpului de către creier. Nivelurile de dopamină se pot schimba pe măsură ce îmbătrânim, iar ReachLink sugerează că acest lucru ar putea contribui la percepția noastră că timpul trece mai repede.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un cercetător de top susține că în 20 de ani moartea va fi "opțională". Umanitatea ar putea elimina complet îmbătrânirea în următoarele decenii
Cercetatorul José Luis Cordeiro susține ca progresele din domeniul longevitații ar putea permite inversarea proce ...
-
Taxa pe zahăr, un mister pentru majoritatea românilor: Doar 29% știu ce plătesc de fapt
Aproape doua treimi dintre romani (63%) au auzit despre taxa pe zahar aplicata bauturilor racoritoare incepand din anul ...
-
Se complică ancheta în cazul tinerei din valiza de pe Olt: Victima era fiica unui cunoscut lăutar; avea o relație tensionată cu un bărbat, care e acum de negăsit
Apar noi informații in cazul tinerei gasite moarte intr-o valiza, in raul Olt, in zona barajului Ionești. Victima a fost ...
-
Nostradamus a prezis Apocalipsa AI cu secole în urmă într-o previziune înfricoșătoare
Cu AI acum dominand lista scenariilor de apocalipsa, mulți s-au intors catre cel mai faimos dintre toți prezicatorii - N ...
-
O fetiță de 6 ani a stabilit un nou record mondial. A rezolvat cubul Rubik cu o medie de 4,27 secunde
O fetița de șase ani din China a stabilit un nou record feminin la cubul Rubik 3x3, dupa ce a obținut o medie de 4,27 se ...
-
Greutatea functie de inaltime de la care te vizează riscul absolut al bolilor cronice majore
Greutatea nu inseamna doar un numar pe cantar. Conteaza și raportul dintre greutate și inalțime. Valorile din imagine co ...
-
Secretul ceasului biologic: Oamenii de știință au descoperit care organ cedează primul
Oamenii de știința au reușit in sfarșit sa descifreze secretul ceasului biologic al corpului uman și au descoperit care ...
-
Misterul de la Universitatea Oxford: Clopoțelul care funcționează neîntrerupt din 1840
Într-un coridor al Universitații Oxford, un clopoțel mecanic funcționeaza fara oprire inca din anul 1840, fara ca ...
-
Pentru prima dată în 100 de ani a fost identificată o nouă specie de pisică: Se numește Tigrino și este singurul membru cunoscut din specia ei
Oamenii de știința au descoperit o noua specie de pisica salbatica. Felina, denumita „Tigrino", este de marimea un ...
-
Satul unde o nuntă întreagă a dispărut în apele Siretului. Gheața s-a rupt sub săniile pline cu nuntași și doar mirele a scăpat
O nunta intreaga a fost inghițita de apele Siretului, dupa ce gheața s-a rupt sub saniile in care se afla alaiul. Mireas ...
-
Pâinea, scoasă de pe „lista neagră": S-au revizuit 87 de studii și au descoperit efecte surprinzătoare pentru inimă
Cerealele integrale ar putea avea un rol mai important in protejarea inimii decat se credea. O ampla analiza a 87 de stu ...
-
Cum mâncăm carbohidarații când vrem să slăbim - sfatul nutritionistului
De fiecare data cand cineva incepe un proces de slabire, apar și primele alimente puse pe lista neagra: painea, cartofii ...
-
De ce este căscatul contagios. Explicațiile oamenilor de știință
Este suficient uneori sa vezi pe cineva cascand sau chiar sa citești despre acest gest pentru a simți aceeași nevoie. Fe ...
-
Câți bani ar urma să primească Nadia Comăneci la "Românii au talent" pentru un sezon
PRO TV pregatește schimbari importante pentru sezonul 17 al emisiunii „Romanii au talent". Nadia Comaneci se alatu ...
-
Mama lui Elon Musk, dezvăluiri despre miliardar: Era un geniu încă de la 3 ani. A fost hărţuit de colegii săi de şcoală
Maye Musk, mama lui Elon Musk, spune ca fiul ei a fost copilul care i-a dat cele mai multe griji. Înca din copilar ...
-
Mihai Bendeac, primele explicații după scandalul cu Carmen Tănase. Ce spune despre postarea controversată
Mihai Bendeac a revenit cu explicații dupa ce o postare publicata de el pe Facebook a fost interpretata drept un atac la ...
-
Un comerciant și-a câștigat puii înapoi în instanță, dar statul îi vânduse deja. Acum Poliția cere banii de la Fisc
Un lot de 437 de pui confiscați in urma cu șase ani a ajuns sa provoace un nou proces intre doua instituții ale statului ...
-
Povestea femeii tratate 11 ani pentru cancer după ce a fost diagnosticată greșit: „Mi-a distrus viața"
O femeie din Marea Britanie a aflat, dupa 11 ani de tratament pentru cancer, ca nu a suferit niciodata de aceasta boala, ...
-
Furie într-un sat din cauza internetului: Localnicii au legat un tehnician de un stâlp
Angajatul unei companii a fost legat de stalp de localnicii unui sat din India. Oamenii erau nemulțumiți de conexiunea l ...
-
Bucureștiul a intrat în Cartea Recordurilor. "Așa ceva trăiești o dată-n viață!"
Primaria Capitalei anunța ca 20.000 de oameni s-au așezat sambata, 12 septembrie, in centrul Bucureștiului, la cea mai l ...
-
Operațiune de salvare inedită: O păpuşă gonflabilă a dat alarma în Marea Nordului
O inedita operațiune de salvare s-a desfașurat intr-un port german de la Marea Nordului. Salvatorii au fost chemați pent ...
-
Spionii sud-coreeni fac dezvăluiri-bombă: câți copii are liderul, de fapt, liderul nord-coreean Kim Jong Un
Liderul nord-coreean Kim Jong Un ar avea cel puțin trei copii, iar fiica sa, Kim Ju Ae, este vazuta drept principala fav ...
-
A săpat pentru o piscină și a găsit aur de 700.000 de euro. La cine au ajuns lingourile: decizia autorităților
Un barbat care a sapat in curtea casei sale pentru a construi o piscina a facut o descoperire neașteptata. În pama ...
-
Un nevăzător a fost condamnat după ce a condus 240 de kilometri beat și fără permis. Cum s-a orientat pe autostradă
Un barbat nevazator din Marea Britanie a condus aproximativ 240 de kilometri pe timp de noapte, deși nu avea permis de c ...
-
Tom Jones, dat afară din juriul „The Voice UK" după 13 sezoane. Artistul de 86 de ani: „Nu mai e loc pentru mine"
Cantarețul galez, in varsta de 86 de ani, a dezvaluit ca nu și-a dorit sa plece din emisiune și ca a fost informat despr ...
-
Operatiunea Monstrul: Un pescar a reușit să prindă un somn imens în Delta Dunării. Câte kilograme a avut captura
Captura impresionanta in Delta Dunarii, unde un pescar a reușit sa prinda un somn uriaș, de aproximativ doi metri lungim ...
-
Studiul care dezvăluie cele două vârste la care organismul îmbătrânește brusc
Organele umane nu imbatranesc toate in același timp și nici nu urmeaza anii din buletin. Un studiu recent, publicat in r ...
-
Un compus natural din struguri și fructe de pădure ar putea ajuta mușchii să ardă grăsimile
Un compus natural din afine, struguri și alte fructe de padure ar putea ajuta celulele musculare sa descompuna grasimile ...
-
Un virus mortal de acum 3.700 de ani, descoperit în manuscrise medievale. Ce au găsit cercetătorii în paginile vechi de un mileniu
Manuscrise medievale pastrate timp de secole in Europa au devenit o sursa neașteptata de informații despre bolile care a ...
-
Cum a bătut mama lui Dan Puric un cadru militar cu poșeta și ce le ghicea în cafea generalilor
Dan Puric a povestit cu mult umor cum vizita mamei sale la unitatea militara din Focșani s-a transformat intr-o adevarat ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu