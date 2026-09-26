O explicație și mai bună a oamenilor de știință: De ce timpul trece mai repede pe măsură ce îmbătrânim

Oamenii de știință au mai multe teorii despre motivul pentru care percepția noastră asupra timpului se schimbă odată cu vârsta. Cercetătorii au petrecut ani investigând de ce timpul pare să treacă mai repede odată cu vârsta.

Un studiu publicat de Cambridge University Press a identificat o "nealiniere științifică între timpul reprezentat de imaginea mentală și timpul reprezentat de ceas". În timp ce timpul indicat de ceas se referă la ziua de 24 de ore, "timpul mental" este modelat de imaginile și experiențele pe care le acumulăm de-a lungul vieții.

Compania de sănătate mintală ReachLink a identificat cinci posibile motive pentru care timpul pare că trece mai repede pe măsură ce îmbătrânim, potrivit The Independent.

Prima explicație poartă denumirea de teorie proporțională. La vârsta de 10 ani, un an de viață reprezintă 10% din tot ce ai trăit. Dar la vârsta de 50 de ani, același an reprezintă doar două procente din experiența ta de viață. Asta e esența teoriei proporționale: ideea că fiecare nou an de viață scade ca o fracțiune din întreg.

Deficitul de noutate este un alt factor care contribuie la accelerarea timpului. Asta presupune că memoria nu înregistrează timpul în mod uniform, ci își amintește evenimente distincte. Atunci când rutina ta arată în mare parte la fel de la o săptămână la alta, există mai puține amintiri noi care să distingă o perioadă de alta. Drept urmare, timpul poate părea comprimat atunci când te uiți în urmă la el.

Absorbția atenției apare atunci când creierul tău intră pe pilot automat în timpul sarcinilor familiare sau obișnuite, ceea ce te face mai puțin conștient de trecerea timpului. Când ești absorbit de o sarcină, resursele tale cognitive sunt concentrate în altă parte, ceea ce înseamnă că verificarea ceasului trece pe plan secund.

Aplatizarea emoțională este un alt factor. Trăirea unor emoții puternice, de exemplu, frică, anxietate și entuziasm, lasă un impact de durată. Sentimentele de epuizare, stres și monotonie comprimă timpul, deoarece formează amintiri interschimbabile.

Al cincilea factor este dopamina, un neurotransmițător implicat în motivație, recompensă și procesarea timpului de către creier. Nivelurile de dopamină se pot schimba pe măsură ce îmbătrânim, iar ReachLink sugerează că acest lucru ar putea contribui la percepția noastră că timpul trece mai repede.