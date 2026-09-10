A săpat pentru o piscină și a găsit aur de 700.000 de euro. La cine au ajuns lingourile: decizia autorităților

Un bărbat care a săpat în curtea casei sale pentru a construi o piscină a făcut o descoperire neașteptată. În pământ se afla o avere estimată la aproximativ 700.000 de euro, formată din lingouri și monede de aur.

Descoperirea a avut loc în mai 2025, în Neuville-sur-Saône, în apropiere de Lyon. Proprietarul, un cetățean francez, cumpărase casa cu aproximativ un an înainte și a început lucrările pentru amenajarea unei piscine în curte.

În timpul săpăturilor, excavatorul a scos la suprafață mai multe pungi de plastic. În interior se aflau cinci lingouri de aur și numeroase monede, valoarea totală a descoperirii fiind estimată la circa 700.000 de euro, potrivit presei franceze.

A anunțat imediat autoritățile

În loc să păstreze aurul în secret, proprietarul a raportat descoperirea autorităților. Cazul a ajuns în atenția Direcției Regionale pentru Afaceri Culturale (DRAC), care trebuia să stabilească dacă obiectele aveau o valoare arheologică sau istorică.

Acest aspect era important pentru stabilirea proprietarului legal al comorii. Dacă aurul ar fi fost considerat o descoperire arheologică, statul francez ar fi putut revendica bunurile.

Investigația a arătat însă că lingourile nu aveau o vechime suficientă pentru a fi considerate bunuri arheologice. Fiecare dintre cele cinci lingouri avea un număr de serie, iar verificările au permis stabilirea originii lor.

Aurul fusese cumpărat și topit la o turnătorie din zona Lyon cu aproximativ 15-20 de ani înainte. Polițiștii au stabilit, de asemenea, că lingourile nu figurau ca fiind furate și nu existau indicii că ar fi fost implicate în activități infracționale.

Comoara a rămas proprietarului

În aceste condiții, autoritățile au aplicat prevederile legislației civile franceze privind comorile descoperite întâmplător.

Pentru ca o descoperire să fie considerată „comoară", aceasta trebuie să fi fost ascunsă sau îngropată, iar nimeni să nu poată demonstra că este proprietarul obiectelor. În plus, descoperirea trebuie să fie făcută accidental.

În cazul francezului, toate aceste condiții au fost îndeplinite: aurul a fost găsit întâmplător, pe proprietatea sa, iar nicio altă persoană nu a putut demonstra că îi aparține.

Astfel, bărbatul a devenit proprietarul legal al aurului în valoare de aproximativ 700.000 de euro.

Misterul care a rămas nerezolvat

Rămâne însă întrebarea cine a ascuns o asemenea avere în curtea casei și de ce.

Anchetatorii cred că aurul ar fi fost îngropat de un fost proprietar al imobilului. Acesta a murit înainte ca comoara să fie descoperită și nu a lăsat informații despre existența ei.

Nu este clar nici motivul pentru care aurul a fost ascuns. Printre ipoteze se numără dorința de a evita plata unor taxe sau impozite ori existența unor motive personale.