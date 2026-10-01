Metoda ingenioasă folosită de mulți oameni iarna: Ce se întâmplă dacă lipești folie cu bule pe geamuri

Când vremea se răcește considerabil, mulți oameni caută soluții rapide și ieftine pentru a păstra căldura în locuință și pentru a reduce pierderile de energie. Una dintre cele mai populare metode este aplicarea foliei cu bule pe interiorul geamurilor.

Aerul blocat în mici bule creează un strat protector izolator între căldura din cameră și sticla rece a ferestrei, ceea ce ajută la reducerea pierderilor termice. Totuși, vorbim despre o variantă improvizată și temporară, a cărei eficiență depinde foarte mult de tipul ferestrei și de modul în care este montată.

Efectul este cel mai vizibil în cazul ferestrelor vechi sau al geamurilor care au o izolare termică scăzută. În schimb, dacă ai ferestre moderne, etanșe și bine montate, diferența va fi nesemnificativă.

Principiul de funcționare este similar cu cel al altor izolații pe bază de strat de aer, dar materialele folosite aici nu au performanțe profesionale. De altfel, analizele de specialitate arată că utilizarea foliei cu bule nu garantează automat o reducere fixă sau substanțială la factura de încălzire pentru orice tip de locuință.

Dezavantajele la care nu te gândești: lumina naturală și pericolul de condens

Principalul inconvenient al acestei metode este de ordin estetic și practic. Deși folia permite trecerea luminii, sticla își pierde transparența, iar vederea spre exterior este complet distorsionată. În camerele unde lumina naturală și vizibilitatea sunt esențiale, acest compromis poate depăși beneficiile termice obținute, scrie realitatea.net.

O altă problemă importantă este formarea condensului. Dacă între sticlă și folia de plastic se acumulează umezeală sau dacă apar picături de apă pe margini, suprafața trebuie uscată rapid. Condensul apare din cauza contactului dintre aerul cald și o suprafață rece, iar o ventilație corectă este singura care poate controla nivelul de umiditate din casă. Este important de reținut că folia nu va rezolva o problemă de condens deja existentă în locuință.

De ce folia cu bule nu poate înlocui reparațiile la geamuri

Folia reduce doar transferul de căldură direct prin sticlă. Dacă însă simți curent sau aer rece în jurul tocului, cauza o reprezintă garniturile uzate, un sistem de închidere defect sau spațiile libere dintre fereastră și perete. În aceste situații, căldura se pierde prin infiltrații directe de aer, iar acoperirea sticlei cu folie nu va opri curentul rece.

O verificare simplă a ferestrelor se poate face într-o zi cu vânt. Dacă observi că garniturile sunt deteriorate sau că fereastra nu se închide perfect, remedierea acestor defecțiuni trebuie să fie prima ta opțiune. De asemenea, nu bloca niciodată grilele de ventilație pentru a opri frigul, deoarece aerisirea este esențială pentru a preveni acumularea de umezeală și apariția mucegaiului.

În concluzie, folia cu bule poate fi doar o improvizație utilă pe termen scurt pentru geamurile vechi. Dacă problema vine din cauza tâmplăriei defecte sau a etanșeității slabe, singura soluție reală rămâne reparația sau reglajul ferestrelor, nu acoperirea sticlei.