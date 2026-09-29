Proiectul Stargate: Toată lumea vorbește despre frumusețea proiecției astrale. Plutind deasupra corpului tău. Nimeni nu vorbește despre ce te așteaptă acolo
Postat la: 29.09.2026 |
Proiecția astrală sau o experiență în afara corpului (EAC) este fenomenul prin care conștiința se separă de corpul fizic și călătorește independent. A fost documentat în aproape toate tradițiile spirituale de pe Pământ: în textele cabalistice, misticismul sufit, yoga visului tibetan și practica șamanică indigenă. Experiența începe de obicei cu paralizie în somn, o frecvență vibrațională care se ridică prin corp și apoi separarea.
Ceea ce majoritatea oamenilor nu știu este că CIA a luat proiecția astrală suficient de în serios încât să o transforme într-o armă. Proiectul Stargate, programul clasificat al guvernului american care a avut loc între anii 1970 și 1990, a instruit operativi în tehnici de Vizionare la Distanță și OBE pentru colectarea de informații. Programul a documentat cazuri de operatori care s-au proiectat în facilități sovietice clasificate, instalații militare și locații imposibil de accesat fizic.
Ceea ce dosarele declasificate nu subliniază este ce s-a întâmplat cu unii dintre acei operatori. Există rapoarte despre indivizi care au proiectat prea mult timp, care au întâlnit ceva în timpul procesului care nu i-a lăsat să plece. Unii nu s-au mai întors niciodată la funcția psihologică de bază. Unii au murit. Explicațiile oficiale au fost întotdeauna banale. Modelul, pentru cei care erau atenți, nu era.
Iată ce nu îți vor spune influencerii de wellness care vând cursuri de proiecție astrală. Când conștiința ta părăsește corpul, corpul tău devine o vacanță. O ușă deschisă într-un cartier care nu este complet sigur. Membrana dimensională pe care o spargi funcționează în ambele sensuri. Te muți afară. Alte lucruri pot intra.
Tradițiile antice au înțeles acest lucru intuitiv. Acesta este exact motivul pentru care șamanii nu se proiectau singuri. De ce călugării tibetani s-au antrenat ani de zile înainte de a încerca anumite practici. De ce textele kabbaliste încadrează anumite ascensiuni spirituale ca necesitând un vas de o puritate și protecție imensă. Avertismentele au fost codificate în sistem. Spiritualitatea pop-modernă le-a eliminat pentru că nu se vând bine.
"După ce am început să explorez practicile de proiecție, mediul meu s-a schimbat. Lucruri căzând fără o cauză fizică. Ceva îmi atingea picioarele în întuneric. Apoi, într-o noapte, în timp ce mă proiectam, a apărut o siluetă. Ars în apariție. Nu metaforic, ci literalmente textura și culoarea a ceva care a trecut prin foc. M-a apucat de braț. Nu pentru a mă speria. Să ia ceva. Să vină înapoi cu mine sau să mă tragă mai departe afară pentru a face loc de umplut. Am luptat. Am luptat pentru ceea ce părea să dureze mult mai mult decât ar măsura orice ceas. Și m-am întors.", povesteste Dr. Nazam M. Balouch, expert în decorporalizare.
"Nu sunt o persoană care să facă din țânțar armăsar. Sunt medic și om de știință. Lucrez cu dovezi și mecanisme. Ceea ce am experimentat în acea noapte nu se încadrează perfect în niciun cadru în care am fost instruit, și am petrecut un timp considerabil de atunci încercând să înțeleg prin fiecare lentilă la care am acces, atât științifică, cât și ezoterică. Fiecare tradiție mistică autentică care se ocupă cu stări de conștiință neobișnuite are un concept de gardieni, păzitori sau entități adversariale. Acestea nu sunt metafore pentru lucrul psihologic cu umbra. Ele sunt descrise cu o specificitate și consistență de-a lungul culturilor și secolelor.", mai spune cercetătorul.
Când te proiectezi, nu călătorești doar. Îți anunți prezența în domenii unde conștiința funcționează diferit decât în cel fizic. Activitatea paranormală care urmează nu este coincidență. Este consecință. Un semnal că membrana s-a subțiat, că ceva te-a localizat, că drumul de întoarcere trebuie tratat cu aceeași gravitate ca și plecarea. Aceasta nu este un motiv să te oprești. Este un motiv să ne pregătim.
Nu scriu asta pentru a închide ușa acestor practici. Scriu asta pentru că ușa trebuie abordată corect. Dacă explorați proiecția astrală, cunoașteți-vă energia. Construiește-ți mai întâi scutul. Înțelege practicile de protecție înainte de a încerca proiecția. Nu mergeți singur și nu mergeți fără intenție. Tradițiile care au păstrat aceste metode timp de milenii au făcut-o în cadrul unor structuri de protecție, descendență și responsabilitate, și au avut un motiv întemeiat pentru aceasta.", concluzionează Balouch.
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