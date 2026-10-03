Halle Berry, acuzată de abuz asupra copilului său de 12 ani. Actrița și-ar fi strâns de gât fiul. Fostul soț a obținut ordin de restricție
Postat la: 03.10.2026 |
Actrița Halle Berry este acuzată de abuz asupra fiului său în vârstă de 12 ani de fostul ei soț, actorul Olivier Martinez, care a depus o cerere pentru obținerea unui ordin de restricție temporar împotriva actriței. Cererea a fost aprobată de instanță.
Joi, un judecător din comitatul Los Angeles a aprobat solicitarea lui Martinez pentru emiterea ordinului, care îi protejează atât pe el, cât și pe fiul său preadolescent, potrivit documentelor instanței consultate de revista People.
Ordinul îi impune actriței din „Catwoman" să păstreze o distanță de cel puțin 90 de metri față de fostul său partener, deși îi permite în continuare să își vadă fiul.
Totuși, ordinul modifică programul de vizitare stabilit anterior de cei doi, limitând timpul pe care Berry îl petrece cu Maceo la zilele de luni și marți, între orele 10:00 și 20:00, precum și la zilele de sâmbătă și duminică, în același interval orar.
S-a precizat că regimul de custodie parțială va fi menținut „pentru a asigura comunicarea între Berry și Maceo", în timp ce judecătorul a respins solicitarea ca starea de abstinență a actriței să fie monitorizată, invocând „informații insuficiente".
Martinez susține că, în 26 septembrie, actrița din „Catwoman" „l-a abuzat fizic pe fiul nostru, Maceo, sărind pe el, punându-i mâinile în jurul gâtului și sufocându-l". Martinez solicită custodia exclusivă, ceea ce ar modifica actualul acord de separare dintre cei doi.
Avocata lui Berry, Marina Beck, a răspuns la această cerere, declarând într-un comunicat: „A spune că această cerere este complet nefondată și deliberat înșelătoare ar fi o subestimare. Există dovezi din plin, inclusiv numeroase hotărâri judecătorești, care arată că Olivier Martinez a încălcat în repetate rânduri ordinele judecătorești și a împiedicat intervențiile terapeutice și educaționale necesare, în detrimentul fiului său minor, Maceo, pe care îl are împreună cu Halle Berry - o conduită necorespunzătoare pentru care domnul Martinez a fost deja sancționat din punct de vedere legal".
Declarația lui Beck a continuat astfel: „Într-un fel, cererea depusă astăzi nu este cu totul neașteptată din partea unei persoane cu un istoric bine documentat de comportament imprevizibil, posesiv și violent. Din fericire, Halle este obișnuită cu acest gen de comportament scandalos din partea domnului Martinez și, deși este profund întristată, nu va permite ca acest lucru să o împiedice să lupte pentru interesul lui Maceo și să îi ofere iubirea și sprijinul de care are nevoie".
În cererea de emitere a unui ordin de restricție, Martinez susține că au existat „alte cazuri de abuz în cursul ultimilor ani. Aceste alte incidente includ alte agresiuni fizice împotriva fiului nostru, precum și abuzuri verbale și emoționale din partea reclamantului față de mine".
De exemplu, Martinez susține că Berry „i-a spus fiului nostru că sunt «o târfă albă care încearcă să jefuiască o femeie de culoare» din cauza unor probleme legate de pensia alimentară. Doamna Berry l-a întrebat apoi pe fiul nostru: «Ce părere ai despre asta, ca bărbat de culoare?»".
Martinez a menționat în cerere că Berry i-a trimis un mesaj text pentru a-și cere scuze după incident. „Nu doresc să rup definitiv relația dintre fiul nostru și (Berry), dar nu cred că ar trebui să interacționeze unul cu celălalt până când reclamanta nu își va asuma în mod corespunzător responsabilitatea pentru acțiunile sale", a scris el.
Martinez a solicitat, de asemenea, ca lui Berry să i se interzică să se afle sub influența alcoolului sau a altor substanțe în timpul vizitelor la fiul lor.
„Cred că ar putea fi traumatizat de incident" și nu dorește să petreacă timp la ea acasă, a afirmat Martinez în cererea depusă.
Berry și Martinez au depus cererea de divorț în 2015, după doi ani de căsătorie. Berry mai are o fiică în vârstă de 18 ani dintr-o relație anterioară.
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