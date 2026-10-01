Putin a călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
Postat la: 01.10.2026 |
Vladimir Putin și Alina Kabaeva au călătorit împreună în afara Rusiei cel puțin o dată, potrivit unei investigații a publicației ruse Proekt, bazată pe date scurse din sistemele serviciilor ruse de frontieră. Călătoria ar fi avut loc în februarie 2017, în Kazahstan, în aceeași perioadă în care Putin s-a întâlnit cu fostul președinte kazah Nursultan Nazarbayev.
Potrivit jurnaliștilor, Kabaeva a ajuns la Almatî pe 23 februarie 2017, la bordul unui avion privat Embraer Legacy 650. Ea ar fi călătorit singură și s-ar fi întors în Rusia patru zile mai târziu, cu aceeași aeronavă, notează Dialog Putin a ajuns oficial în Kazahstan pe 27 februarie, cu avionul prezidențial. Presa de stat rusă a relatat ulterior că liderul de la Kremlin se afla însă în țară de câteva zile și că avusese întâlniri informale cu Nazarbayev la stațiunea de schi Shymbulak.
Avionul folosit de Kabaeva era operat de compania VistaJet, iar costul unei asemenea curse ar fi putut ajunge la aproximativ 26.000 de dolari. Potrivit Proekt, aceeași aeronavă a fost folosită în alte perioade de rude ale unor oficiali ruși și de persoane apropiate Kremlinului. Investigația nu dovedește că Putin și Kabaeva au călătorit împreună în același avion, însă jurnaliștii susțin că datele privind deplasările celor doi indică posibilitatea ca aceștia să se fi aflat în Kazahstan în aceeași perioadă.
Proekt a identificat și o posibilă situație similară în Uzbekistan, în iunie 2016. Putin a mers la Tașkent pentru un summit al Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, iar Kabaeva a revenit la Moscova câteva zile mai târziu. În cazul ei nu a fost identificată însă o înregistrare a plecării din Rusia, astfel că jurnaliștii iau în calcul, fără să poată confirma, posibilitatea folosirii unui avion guvernamental. Kremlinul nu a confirmat public existența unei relații personale între Vladimir Putin și Alina Kabaeva.
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