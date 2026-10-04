A tinut secret 40 de ani: Michael Douglas a recunoscut aventura cu o celebră actriță

Actorul Michael Douglas a recunoscut în noile sale memorii, „One Helluva Ride", că a avut o aventură secretă cu Kathleen Turner în timp ce filma pentru „Romancing the Stone" în 1984. Douglas, premiat cu Oscar a fost despărțit de prima sa soție, Diandra Luker, în momentul relației, deși erau încă căsătoriți legal.

Douglas a dezvăluit că el și Turner au ținut relația complet ascunsă de distribuție și echipă, inclusiv de regizorul Robert Zemeckis și de co-starul Danny DeVito, potrivit The Independent. Aventura s-a încheiat după ce Luker a vizitat platourile de filmare din Mexic cu fiul lor mic și a confruntat-o pe Turner, care ulterior a pus capăt relației. Douglas, care a negat relația timp de decenii în timpul turneelor promoționale comune și este căsătorit cu Catherine Zeta-Jones din 2000, a declarat că el și Kathleen Turner au rămas prieteni apropiați de atunci.

Hranit cu pasiunea pentru cinematografie încă din copilărie, Michael Douglas a urmat studii de artă dramatică la University of California, Santa Barbara. Primul său succes major nu a venit însă în calitate de actor, ci ca producător: în 1975, a achiziționat drepturile de ecranizare ale romanului Zbor deasupra unui cuib de cuci (One Flew Over the Cuckoo's Nest), film pe care tatăl său încercase fără succes să-l realizeze ani la rând. Pelicula a devenit un fenomen mondial și i-a adus primul Premiu Oscar din carieră, la categoria Cel mai bun film.

Simultan, popularitatea sa ca actor a explodat datorită rolului detectivului Steve Keller din serialul polițist de succes Profeții din San Francisco (The Streets of San Francisco, 1972-1976), unde a jucat alături de veteranul Karl Malden. Ceea ce îl definește pe Michael Douglas este capacitatea sa de a întruchipa personajul american complex, adesea ambiguu din punct de vedere moral, bărbatul de succes, dar vulnerabil, prins în rețele de ambiție, seducție și risc.

Medalia de aur a carierei sale de actor a venit în 1987, când l-a interpretat pe spărgătorul de burse fără scrupule Gordon Gekko în filmul Wall Street, regizat de Oliver Stone. Replica sa celebră, „Greed is good" („Lăcomia este bună"), a marcat o întreagă generație, iar interpretarea i-a adus Premiul Oscar pentru Cel mai bun actor.

Printre pilonii esențiali ai filmografiei sale se numără: Thrillerele psihologice și erotice: Filmul Atracție fatală (Fatal Attraction, 1987) și Instinct primar (Basic Instinct, 1992) au stabilit standardele genului în anii '90. Drama socială și politică: Cădere liberă (Falling Down, 1993) oferă o critică dură a frustrărilor societății moderne, iar Traffic (2000) explorează războiul împotriva drogurilor. Comedia și francizele moderne: Rolul din Behind the Candelabra (2013), unde l-a jucat pe Liberace, i-a adus un premiu Emmy, iar generația tânără îl cunoaște cel mai bine drept dr. Hank Pym din universul Marvel (Ant-Man).