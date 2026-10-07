AUR acuză că premierul desemnat este un proxy a lui Dacian Cioloș. "Acesta este autorul propunerii ca Luca Niculescu să fie Premierul României"

Adrian Axinia, liderul eurodeputaților AUR, susține că desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier despre care afirmă că reprezintă calea prin care Dacian Cioloș încearcă să își păstreze influența asupra viitorului Guvern.

„Dacian Julien Cioloș e pe punctul de a pune mâna pe România: acesta este autorul propunerii ca Luca Niculescu să fie Premierul României. Din postura sa de consilier prezidențial, el este handler-ul lui Nicușor Dan, cel care a ajuns Președinte al țării cu sprijinul direct și brutal al Franței lui Emmanuel Macron. După ce au încercat să ne impună un premier neamț, în persoana lui Siegfried Mureșan, vor acum să ne bage pe gât un instrument francez", susține Axinia.

Eurodeputatul face referire la trecutul lui Luca Niculescu la RFI România și la legăturile instituționale ale postului cu statul francez. Totodată, Axinia îl acuză pe președintele Nicușor Dan că l-ar fi susținut pe Dacian Cioloș pentru o funcție de conducere în Organizația Internațională a Francofoniei.

"Mai merită spus un lucru: în ultima perioadă, argatul Nicușor Dan a depus eforturi teribile să-i facă pe plac lui Dacian Cioloș. Inclusiv când a mers la Conferința ONU de la New York, principala sa preocupare a fost să-i facă lobby lui Cioloș pentru ca acesta să devină șef la Organizația Internațională a Francofoniei. Acesta este și motivul pentru care Olimpicul a ținut o parte a discursului său într-o franceză chinuită", afirmă Adrian Axinia.

„Ce nu a putut să facă direct Nicușor Dan a fost să-l desemneze pe Dacian Cioloș premier. Așa că folosesc un proxy finuț, așa cum este Luca Niculescu", declară eurodeputatul AUR.

Adrian Axinia anunță că AUR nu va vota viitorul Guvern și susține că, în cazul în care partidele parlamentare nu renunță la această formulă, partidul va solicita președintelui Nicușor Dan declanșarea alegerilor anticipate.