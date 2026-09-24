Un cercetător de top susține că în 20 de ani moartea va fi "opțională". Umanitatea ar putea elimina complet îmbătrânirea în următoarele decenii
Postat la: 24.09.2026 |
Cercetătorul José Luis Cordeiro susține că progresele din domeniul longevității ar putea permite inversarea procesului de îmbătrânire în următorii 10-20 de ani. Prezent la Congresul de Longevitate de la București, acesta afirmă că, în următoarele două decenii, oamenii ar putea ajunge să aibă „moartea opțională", în timp ce terapiile pentru întinerirea organismului sunt deja testate pe animale.
José Luis Cordeiro, autor și vicepreședinte al organizației internaționale HumanityPlus, susține că îmbătrânirea este privită tot mai mult ca o condiție medicală și că, în viitor, procesul ar putea fi inversat.
„Din ce în ce mai mulți oameni încep să înțeleagă că îmbătrânirea este o condiție medicală. Asta este important, că îmbătrânirea poate fi inversată. Acest lucru s-a făcut deja, la nivelul unei celule și al unui organ. Și în curând, adică în 10-20 de ani, vom putea întineri corpurile cu totul", susține José Luis Cordeiro.
Cercetătorul susține, inclusiv în cartea „Moartea morții", că umanitatea ar putea elimina complet îmbătrânirea în următoarele decenii. El spune că își dorește să beneficieze personal de progresele care vor apărea în acest domeniu.
„În cazul meu, la fel ca cei mai mulți oameni, nu intenționez să mor și am de gând să întineresc în viitor. Pentru că obiectivul este rejuvenarea.
Iar dacă lucrurile evoluează conform progreselor științifice, în 20 de ani am de gând să fiu, din punct de vedere biologic, la vârsta de 20 de ani. Corpul meu să fie ca la 20 de ani. Mintea mea va beneficia de toată experiența acumulată, dar corpul meu va avea doar 20 de ani", a completat cercetătorul.
José Luis Cordeiro a vorbit și despre cea mai recentă carte a sa, lansată astăzi, în cadrul congresului. Volumul se numește „Viața înfruntă moartea" și abordează, potrivit autorului, perspectiva nemuririi biologice.
„Cartea mea este un bestseller în 15 limbi și este vorba despre nemurirea biologică. Și cum vom putea trăi veșnic. Suntem între ultima generație muritoare și prima generație nemuritoare, iar în următorii 20 de ani vom face moartea opțională.
Sunt multe lucruri pe care le putem face chiar acum pentru a încetini îmbătrânirea. Există unele terapii biologice experimentate pe animale. De exemplu, putem dubla durata de viață a șoarecilor și aproape și pe cea a câinilor prin terapii. Încă nu și pentru oameni, dar în cinci ani se va ajunge și acolo", a concluzionat José Luis Cordeiro în cadrul conferinței.
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