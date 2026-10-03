Ce se întâmplă dacă ții apăsat lung butonul 9 de pe telecomandă. Sdi alte butoane au functii secrete

Dacă apeși lung pe butonul cu cifra 9, poți deschide un meniu ascuns de diagnoză prin care afli rapid ce defecțiune are televizorul și cum o poți rezolva singur, fără să fie nevoie să apelezi din prima la un service.

Funcția este disponibilă în funcție de modelul televizorului, telecomanda utilizată și versiunea sistemului webOS. Așadar, dacă apăsarea lungă a tastei 9 nu produce niciun rezultat, acest lucru nu înseamnă neapărat că există o problemă cu telecomanda. Pentru a încerca accesarea meniului de ajutor, pornește televizorul și ține apăsat butonul 9 mai mult de o secundă.

Spre deosebire de apăsarea obișnuită, folosită pentru introducerea cifrei, menținerea tastei apăsate activează, pe modelele compatibile, o comandă suplimentară. Dacă televizorul suportă această funcție, pe ecran ar trebui să apară meniul Quick Help. De aici pot fi accesate mai multe instrumente de verificare și informații despre funcționarea aparatului, arată playtech.ro.

LG include această comandă și în documentația dedicată anumitor telecomenzi Magic Remote, unde explică faptul că unele taste pot avea funcții diferite atunci când sunt apăsate scurt sau menținute apăsate.

Quick Help poate fi util atunci când televizorul începe să funcționeze neobișnuit și vrei să verifici rapid anumite componente sau conexiuni.

În funcție de model și de versiunea software, meniul poate include instrumente pentru: verificarea stării televizorului; identificarea unor probleme de funcționare; verificarea anumitor conexiuni; optimizarea unor funcții; obținerea unor informații despre telecomandă și televizor.

Una dintre situațiile în care instrumentul poate fi folositoare este atunci când există probleme cu un dispozitiv conectat prin HDMI se arată în instrucțiunile oficiale LG pentru Quick Help,.

Funcția specială pentru verificarea cablurilor și a conexiunii HDMI

Pe anumite televizoare LG lansate începând din 2019, Quick Help include opțiunea HDMI Check, destinată verificării conexiunii HDMI.

Dacă imaginea de la o consolă, un laptop, un player sau un alt dispozitiv conectat prin HDMI se întrerupe ori nu apare corect, această funcție poate oferi informații despre starea conexiunii și despre eventualele probleme ale cablului sau ale dispozitivului conectat.

Pentru accesarea verificării, utilizatorul poate intra în Quick Help, apoi poate selecta opțiunile referitoare la starea televizorului și verificarea conexiunilor RF/HDMI.

Denumirile meniurilor pot fi diferite în funcție de model, limba selectată și versiunea webOS.

Este important de precizat că simpla deschidere a meniului Quick Help nu repară automat televizorul. Instrumentul are rol de diagnosticare și poate indica pașii care trebuie urmați pentru rezolvarea problemei.

Diferența importantă dintre butonul 9 și butonul 0 de pe telecomandă

Tasta 0 are o funcție diferită pe anumite telecomenzi LG.

Dacă menții apăsat butonul 0, poți ajunge la meniul Quick Access, de unde pot fi configurate scurtături către aplicații și alte funcții utilizate frecvent.

Prin urmare, cele două taste nu trebuie confundate. Butonul 9 este asociat cu Quick Help, în timp ce butonul 0 este folosit pentru Quick Access, acolo unde aceste funcții sunt disponibile.

Cum poți deschide meniul din setări dacă scurtătura nu funcționează

Dacă nu vrei să folosești scurtătura de pe telecomandă sau aceasta nu funcționează, pe anumite versiuni webOS există și o cale prin meniul televizorului.

În versiunile webOS 5.0, webOS 6.0 și webOS 22 prezentate în documentația LG, utilizatorii pot încerca următorul traseu:

Toate setările - Asistență - Quick Help

Aspectul meniurilor și denumirea anumitor opțiuni pot varia în funcție de model și versiunea sistemului de operare.

Un aspect important este că apăsarea lungă a tastei 9 nu reprezintă o comandă universală pentru toate televizoarele și telecomenzile LG.

Dacă nu se deschide meniul Quick Help, este recomandată verificarea manualului televizorului sau a documentației specifice modelului. Compatibilitatea poate depinde de generația televizorului, de versiunea webOS și de telecomanda folosită.

Așadar, data viitoare când televizorul LG are o problemă și vrei să verifici rapid ce se întâmplă, merită să încerci să ții apăsat butonul 9, dacă modelul tău este compatibil cu funcția Quick Help.