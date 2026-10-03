Care este "cea mai proastă alegere posibilă" la masa de prânz pentru acumularea grăsimii viscerale și care e "cea mai bună"
Postat la: 03.10.2026 |
Prânzul poate fi un moment convenabil pentru a apela la fast-food, mai ales atunci când nu ai prea mult timp la dispoziție sau mănânci pe fugă. Însă unele meniuri obișnuite pot conține, într-o singură masă, cantități mari de zahăr adăugat, grăsimi saturate și alimente foarte bogate în calorii.
„Un meniu de tip fast-food este aproape cea mai proastă alegere posibilă când vine vorba despre grăsimea viscerală", spune Lisa Young, doctor în nutriție și dietetician autorizat. Grăsimea viscerală se acumulează în profunzimea abdomenului, în jurul organelor interne. Nivelurile ridicate de grăsime viscerală sunt asociate cu riscuri pentru sănătate, însă, din fericire, alimentația poate juca un rol în gestionarea acesteia.
Un meniu obișnuit de tip fast-food poate include pui prăjit sau un hamburger, cartofi prăjiți și o băutură carbogazoasă. „Băuturile îndulcite cu zahăr, în special cele care conțin sirop de porumb cu conținut ridicat de fructoză, alimentele prăjite și carnea roșie sau procesată sunt asociate în mod constant cu acumularea grăsimii viscerale", adaugă Lauren Harris-Pincus, dietetician nutriționist. Iată de ce dieteticienii spun că astfel de meniuri de tip fast-food s-ar putea să nu fie cea mai bună alegere pentru gestionarea grăsimii viscerale și cum poți alcătui un prânz mai echilibrat.
„Unele meniuri de tip fast-food pot ajunge să conțină, într-o singură masă, echivalentul caloriilor pentru o zi întreagă", spune Kelly Burgess, dietetician autorizat. Meniurile de tip fast-food sunt adesea foarte dense caloric, oferind multe calorii într-o cantitate relativ mică de mâncare, adaugă ea. Dacă adaugi caloriile dintr-un sandviș cu pui prăjit sau un cheeseburger, plus cartofi prăjiți și o băutură carbogazoasă, poți ajunge cu ușurință la o masă care depășește 1.100 de calorii.
Deși poate fi util să privești această valoare în contextul unei alimentații obișnuite de 2.000 de calorii pe zi, ar putea fi mai important să te concentrezi pe ceea ce primești în schimbul acestor calorii decât pe un anumit „buget" caloric. Un astfel de meniu poate oferi multă energie, dar mai puține fibre, fructe și legume decât o masă echilibrată.
Meniurile de tip fast-food vin adesea cu o băutură, precum o băutură carbogazoasă sau o altă băutură îndulcită cu zahăr. Băuturile dulci pot adăuga calorii fără să ofere aceeași senzație de sațietate ca alimentele, iar cercetările sugerează că un consum regulat poate contribui la acumularea grăsimii viscerale.
Consumul unor cantități mari de zaharuri digerate rapid, precum cele din băuturile carbogazoase, poate duce la creșterea glicemiei și a nivelului de insulină. În timp, consumul regulat de cantități mari de zahăr adăugat poate contribui la modificări ale modului în care organismul depozitează grăsimea și poate favoriza acumularea grăsimii viscerale. O băutură carbogazoasă de dimensiune medie de la un restaurant fast-food poate avea aproximativ 590-950 de mililitri. O Coca-Cola de această dimensiune conține aproximativ 44-65 de grame de zaharuri totale, o cantitate apropiată de limita recomandată de 50 de grame sau mai puțin de zahăr adăugat pe zi ori chiar peste aceasta, scrie eatingwell.com.
Alimentele prăjite și carnea procesată grasă sunt frecvent întâlnite în mesele de tip fast-food și pot furniza cantități importante de grăsimi saturate. Grăsimile saturate se găsesc în alimente precum carnea roșie, untul, untura și seu, dar și în uleiul de cocos și uleiul de palmier. Cercetările au asociat un consum mai ridicat de grăsimi saturate cu o acumulare mai mare de grăsime viscerală.
Alimentele ultraprocesate sunt produse cu ingrediente și aditivi procesați industrial, precum arome, emulgatori și agenți de îngroșare. Chiflele pentru burgeri, sosurile, cartofii prăjiți, băuturile și alte produse din meniurile fast-food pot intra în categoria alimentelor ultraprocesate, în funcție de modul în care sunt preparate.
Dietele bogate în alimente ultraprocesate sunt asociate cu niveluri mai ridicate de grăsime viscerală. Alimentele ultraprocesate pot contribui în mai multe moduri la acumularea acesteia. Conținutul nutrițional al acestor alimente poate varia foarte mult, astfel că simpla încadrare în categoria „ultraprocesate" nu oferă toate informațiile despre un anumit produs. Cu toate acestea, unele alimente ultraprocesate sunt foarte ușor de consumat în exces, ceea ce înseamnă că poate fi mai simplu să ajungi la un aport caloric mai mare decât este necesar. Caloriile în exces contribuie la acumularea de grăsime și la creșterea în greutate.
Alimentele ultraprocesate pot avea, de asemenea, o densitate energetică mai mare și o densitate nutrițională mai scăzută, ceea ce poate contribui la fluctuații ale glicemiei care influențează semnalele de foame și modul în care organismul depozitează grăsimea. În plus, procesarea industrială descompune structura naturală a alimentelor, creând o textură moale, ușor de mestecat, care face ca mâncarea să fie consumată rapid și îngreunează recunoașterea semnalelor de sațietate.
„Prânzurile bazate în principal pe alimente vegetale, în stil mediteranean, s-au dovedit utile în reducerea grăsimii viscerale", spune Harris-Pincus. Concentrează-te pe adăugarea de alimente nutritive în farfurie și combină texturi și arome diferite pentru a evita monotonia.
Folosește proteine slabe ca bază a mesei. Young recomandă să construiești masa în jurul unei surse de proteine slabe - precum pui, tofu, pește sau leguminoase - pentru a favoriza senzația de sațietate, menținând în același timp un aport redus de grăsimi saturate.
Umple jumătate din farfurie cu legume. Legumele fără amidon ar trebui să ocupe cea mai mare parte a farfuriei. Acestea furnizează vitamine, minerale, fibre și apă, contribuind la senzația de sațietate și la sănătatea generală. Un avantaj este că poți mânca o cantitate mare de legume fără amidon, cu un aport caloric redus.
Înlocuiește cerealele rafinate cu cereale integrale. Alegerea cerealelor integrale în locul carbohidraților rafinați poate fi asociată, în timp, cu o cantitate mai mică de grăsime viscerală, posibil datorită conținutului de fibre. Fibrele încetinesc digestia și absorbția carbohidraților, ceea ce duce la creșteri mai controlate ale glicemiei. Încearcă să ocupi aproximativ un sfert din farfurie cu cereale integrale, precum quinoa, orz, pâine sau paste integrale din grâu, orez brun.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Halle Berry, acuzată de abuz asupra copilului său de 12 ani. Actrița și-ar fi strâns de gât fiul. Fostul soț a obținut ordin de restricție
Actrița Halle Berry este acuzata de abuz asupra fiului sau in varsta de 12 ani de fostul ei soț, actorul Olivier Martine ...
-
Ce se întâmplă dacă ții apăsat lung butonul 9 de pe telecomandă. Sdi alte butoane au functii secrete
Daca apeși lung pe butonul cu cifra 9, poți deschide un meniu ascuns de diagnoza prin care afli rapid ce defecțiune are ...
-
Cercetătorii au dat verdictul: Dieta flexitariană este cea mai bună pentru sănătate si longevitate
Studiile medicale din ultimii ani confirma tot mai clar ca alimentele pe care le punem in farfurie au un impact direct a ...
-
Oamenii de știință s-au prins in fine cum dispare grăsimea din corp când slăbim. De acum o să fie mai simplu
Puțini s-au intrebat ce se intampla cu adevarat cu grasimea din corpul nostru și cum ajunge aceasta sa fie eliminata. Pr ...
-
Doi pensionari de 77 de ani, acuzați că și-au ucis ginerele trans. Crima a venit în plin divorț și "război" al ordinelor de protecție
Doi pensionari de 77 de ani din California au fost acuzați de omor dupa ce și-ar fi impușcat mortal ginerele intr-un par ...
-
Putin a călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
Vladimir Putin și Alina Kabaeva au calatorit impreuna in afara Rusiei cel puțin o data, potrivit unei investigații a pub ...
-
Ultranaționaliștii ruși au "botezat" Luna pentru ortodoxia rusă. Au făcut un ritual bizar în jurul unei pietre cu inscripții păgâne care preced creștinismul
Ultranaționaliști ruși și membri ai unui club de motocicliști apropiat de Vladimir Putin au organizat, in apropierea fro ...
-
Metoda ingenioasă folosită de mulți oameni iarna: Ce se întâmplă dacă lipești folie cu bule pe geamuri
Cand vremea se racește considerabil, mulți oameni cauta soluții rapide și ieftine pentru a pastra caldura in locuința și ...
-
Proiectul Stargate: Toată lumea vorbește despre frumusețea proiecției astrale. Plutind deasupra corpului tău. Nimeni nu vorbește despre ce te așteaptă acolo
Proiecția astrala sau o experiența in afara corpului (EAC) este fenomenul prin care conștiința se separa de corpul fizic ...
-
Alimentele iubite de mulți români care sunt foarte nocive pentru sănătatea ficatului
Ficatul este un organ extrem de harnic: funcționeaza neincetat pentru organismul nostru, ajutandu-ne la digestie, stocan ...
-
Baba Vanga, previziuni terifiante pentru ultimele luni ale anului 2026. Ce eveniment major ar fi anunțat pentru luna noiembrie
Baba Vanga a murit in urma cu aproximativ 30 de ani, insa multe persoane cred in presupusele previziuni ale acesteia, un ...
-
Madonna a câștigat șapte trofee la MTV Video Music Awards 2026, iar Taylor Swift a devenit cea mai premiată din istoria VMAs
Taylor Swift a devenit la MTV Video Music Awards 2026 cea mai premiata artista din istoria galei, in timp ce Madonna con ...
-
Medicii dezvăluie: Copiii fac carii din cauza mamelor care le gustă mâncarea cu lingurița
Medicii recomanda mamelor sa evite un obicei care a fost folosit des in copilaria noastra. Regulile privind securitatea ...
-
Ce este „mahmureala socială" și de ce a devenit singurătatea luxul suprem
Oameni care au baterie sociala cat pentru zece vieți și oameni pentru care o simpla ieșire afara e sursa unei anxietați ...
-
Ingredientul cancerigen care ar trebui verificat imediat pe eticheta alimentelor. Sfaturile oncologilor
Cand facem cumparaturi, ambalajele ne pot atrage atenția prin mențiuni precum „fara nitrați adaugați", „boga ...
-
O explicație și mai bună a oamenilor de știință: De ce timpul trece mai repede pe măsură ce îmbătrânim
Oamenii de știința au mai multe teorii despre motivul pentru care percepția noastra asupra timpului se schimba odata cu ...
-
Un cercetător de top susține că în 20 de ani moartea va fi "opțională". Umanitatea ar putea elimina complet îmbătrânirea în următoarele decenii
Cercetatorul José Luis Cordeiro susține ca progresele din domeniul longevitații ar putea permite inversarea proce ...
-
Taxa pe zahăr, un mister pentru majoritatea românilor: Doar 29% știu ce plătesc de fapt
Aproape doua treimi dintre romani (63%) au auzit despre taxa pe zahar aplicata bauturilor racoritoare incepand din anul ...
-
Se complică ancheta în cazul tinerei din valiza de pe Olt: Victima era fiica unui cunoscut lăutar; avea o relație tensionată cu un bărbat, care e acum de negăsit
Apar noi informații in cazul tinerei gasite moarte intr-o valiza, in raul Olt, in zona barajului Ionești. Victima a fost ...
-
Nostradamus a prezis Apocalipsa AI cu secole în urmă într-o previziune înfricoșătoare
Cu AI acum dominand lista scenariilor de apocalipsa, mulți s-au intors catre cel mai faimos dintre toți prezicatorii - N ...
-
O fetiță de 6 ani a stabilit un nou record mondial. A rezolvat cubul Rubik cu o medie de 4,27 secunde
O fetița de șase ani din China a stabilit un nou record feminin la cubul Rubik 3x3, dupa ce a obținut o medie de 4,27 se ...
-
Greutatea functie de inaltime de la care te vizează riscul absolut al bolilor cronice majore
Greutatea nu inseamna doar un numar pe cantar. Conteaza și raportul dintre greutate și inalțime. Valorile din imagine co ...
-
Secretul ceasului biologic: Oamenii de știință au descoperit care organ cedează primul
Oamenii de știința au reușit in sfarșit sa descifreze secretul ceasului biologic al corpului uman și au descoperit care ...
-
Misterul de la Universitatea Oxford: Clopoțelul care funcționează neîntrerupt din 1840
Într-un coridor al Universitații Oxford, un clopoțel mecanic funcționeaza fara oprire inca din anul 1840, fara ca ...
-
Pentru prima dată în 100 de ani a fost identificată o nouă specie de pisică: Se numește Tigrino și este singurul membru cunoscut din specia ei
Oamenii de știința au descoperit o noua specie de pisica salbatica. Felina, denumita „Tigrino", este de marimea un ...
-
Satul unde o nuntă întreagă a dispărut în apele Siretului. Gheața s-a rupt sub săniile pline cu nuntași și doar mirele a scăpat
O nunta intreaga a fost inghițita de apele Siretului, dupa ce gheața s-a rupt sub saniile in care se afla alaiul. Mireas ...
-
Pâinea, scoasă de pe „lista neagră": S-au revizuit 87 de studii și au descoperit efecte surprinzătoare pentru inimă
Cerealele integrale ar putea avea un rol mai important in protejarea inimii decat se credea. O ampla analiza a 87 de stu ...
-
Cum mâncăm carbohidarații când vrem să slăbim - sfatul nutritionistului
De fiecare data cand cineva incepe un proces de slabire, apar și primele alimente puse pe lista neagra: painea, cartofii ...
-
De ce este căscatul contagios. Explicațiile oamenilor de știință
Este suficient uneori sa vezi pe cineva cascand sau chiar sa citești despre acest gest pentru a simți aceeași nevoie. Fe ...
-
Câți bani ar urma să primească Nadia Comăneci la "Românii au talent" pentru un sezon
PRO TV pregatește schimbari importante pentru sezonul 17 al emisiunii „Romanii au talent". Nadia Comaneci se alatu ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu