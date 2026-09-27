Ce este „mahmureala socială" și de ce a devenit singurătatea luxul suprem

Oameni care au baterie socială cât pentru zece vieți și oameni pentru care o simplă ieșire afară e sursa unei anxietăți ce pare de netrecut. Noi studii asupra creierului social și explică de ce pentru tot mai mulți dintre noi, singurătatea este luxul suprem.

„Omul este un animal social". Când a spus asta, Aristotel nu avea conturi pe țî rețele sociale, nu avea telefon mobil care să-i trimită notificări de 20 de ori pe minut, atenționări de vreme rea, Ro-Alert-uri la 4 dimineața, Breaking-News-uri din 5 în 5 minute, aparatură de bucătărie care țiuie, piuie, țăcăne, sare și, dacă e, te și bate.

Dacă Aristotel ar fi avut toate astea, probabil că și-ar revizui puțin definiția și ar ajunge la concluzia că „omul tinde să devină un animal asocial". Cercetări recente arată că, în esență, creierul nu urmărește să fim permanent conectați, ci să mențină un anumit echilibru între contactul cu ceilalți și retragere.

Un studiu publicat în 2026 în Annual Review of Neuroscience descrie socializarea ca pe o nevoie care are unele caracteristici ale unor nevoi fiziologice precum foamea, setea sau somnul. Creierul detectează nivelul de conectare socială, sesizează un eventual deficit și poate declanșa comportamente care ne împing spre ceilalți.

Când nevoia este satisfăcută, apare ceea ce cercetătorii numesc saturație socială. Sau, mai poetic, „mahmureală socială". Cu alte cuvinte, creierul pare să aibă propriul său termostat social. Efectele sociale și emoționale au ajuns la paroxism abia după trei-patru ore după contactul social și s-au tradus prin epuizare fizică și psihică maximă.

Un studiu publicat în Psychophysiology în 2025, pe 712 adulți, a găsit creșteri ale activității parasimpatice, măsurate prin aritmia sinusală respiratorie, în timpul interacțiunilor față în față. Sistemul nervos poate, așadar, să susțină reglarea și conectarea în timpul unei conversații, nu doar să intre într-o stare de alarmă.

Problema apare când punem toate aceste procese sub aceeași etichetă: „socializare". O conversație cu un prieten apropiat, o petrecere zgomotoasă, o zi între colegi, un eveniment profesional sau ore întregi de mesaje nu solicită creierul în același fel. Aceste interacțiuni sociale extenuante!

Interacțiunile sociale presupun atenție, interpretarea expresiilor și a vocii, anticiparea reacțiilor celuilalt, reglare emoțională și adaptarea permanentă a comportamentului. Cercetări recente despre sincronizarea fiziologică interpersonală arată că, în timpul interacțiunilor, corpurile oamenilor își pot coordona ritmul cardiac, respirația, activitatea electrodermală și alți parametri fiziologici.

Izolarea înseamnă lipsa contactelor sociale. Există o diferență majoră între singurătate și solitudine. Singurătatea este sentimentul subiectiv că legăturile pe care le avem nu sunt suficiente sau satisfăcătoare și are o componentă de frustrare. Solitudinea este, în schimb, aleasă. Ea este o stare de pace ce nu poate fi comparată cu nimic altceva.

Singurătatea nedorită poate amplifica preocuparea pentru informația socială și nevoia de reconectare. Solitudinea aleasă poate crea un context diferit, în care atenția se mută de la ceilalți către propriile gânduri. Cercetările despre această formă de solitudine discută inclusiv rolul default mode network, rețeaua cerebrală implicată în procese precum reflecția asupra propriei persoane, amintirile autobiografice și simularea unor situații.

Într-o lume în care suntem permanent disponibili, timpul în care nimeni nu ne cere un răspuns devine rar. Nu mai este vorba doar despre a fi fizic singur. Este vorba despre câteva ore în care creierul nu trebuie să interpreteze, să răspundă, să anticipeze sau să se sincronizeze cu altcineva. Dacă cercetările despre „mahmureala" socială au dreptate, această alternanță nu este un defect al creierului. Este chiar una dintre metodele prin care creierul încearcă să-și păstreze echilibrul într-o lume a notificărilor permanente.