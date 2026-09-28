Medicii dezvăluie: Copiii fac carii din cauza mamelor care le gustă mâncarea cu lingurița
Postat la: 28.09.2026 |
Medicii recomandă mamelor să evite un obicei care a fost folosit des în copilăria noastră. Regulile privind securitatea alimentară se schimbă rapid, în condițiile în care medicina descoperă că tot mai multe boli sunt cauzate de bacterii.
Mamele sunt sfătuite să nu mai guste din mâncarea copiilor cu lingurița
Să guști mâncarea copilului și apoi să-i dai aceeași linguriță, să bei din paharul lui sau să introduci în gură suzeta pentru a o „curăța" sunt gesturi întâlnite frecvent în viața de familie, însă aceste gesturi nu sunt lipsite de riscuri.
Specialiștii consultați de Huffington Post precizează că părinții nu trebuie să se îngrijoreze din cauza fiecărei situații în care au împărțit accidental mâncarea sau băutura cu un copil. Există însă câteva măsuri simple prin care expunerea poate fi redusă, mai ales în primii ani de viață.
Una dintre principalele preocupări este bacteria Streptococcus mutans, asociată cu apariția cariilor. Microorganismele de acest tip utilizează zaharurile și produc acizi care pot deteriora smalțul dentar, scirie Mediafax.
Medicul stomatolog pediatru Soha Sharif explică faptul că bebelușii nu se nasc cu principalele bacterii care produc carii, acestea putând fi transmise ulterior de părinți sau de persoanele care îi îngrijesc, inclusiv prin salivă.
Colonizarea timpurie a cavității bucale poate crește riscul apariției cariilor în copilăria mică, potrivit specialistului. Starea de sănătate orală a adultului contează, de asemenea: prezența cariilor netratate, a unei boli gingivale active sau a unei infecții poate influența cantitatea de microorganisme potențial nocive transferate.
O igienă orală bună a părintelui nu elimină însă complet riscul, deoarece cavitatea bucală nu este un mediu steril.
Nu este vorba doar despre carii
Transferul de salivă poate facilita și transmiterea unor virusuri.
Pediatrul Amanda Furr atrage atenția că răcelile, gripa și unele infecții ale gâtului pot fi transmise înainte ca adultul să-și dea seama că este bolnav.
Un risc care necesită o atenție deosebită în cazul nou-născuților este virusul herpes simplex de tip 1 (HSV-1), asociat frecvent cu herpesul oral. Prima infecție poate produce leziuni dureroase la nivelul gurii și feței, iar în cazul nou-născuților poate provoca forme severe de boală.
Primii trei ani, perioada cu vulnerabilitate mai mare
Medicii citați consideră intervalul de la naștere până în jurul vârstei de trei ani drept perioada în care copiii sunt mai vulnerabili la efectele transferului de salivă.
Nou-născuții au un sistem imunitar încă insuficient dezvoltat, iar în primii ani apar și dinții, oferind bacteriilor suprafețe noi pe care se pot fixa. Microbiomul oral al copilului este, de asemenea, în curs de formare.
După aproximativ trei ani, riscul scade pe măsură ce flora bacteriană proprie și obiceiurile de igienă se stabilizează. O altă perioadă care necesită atenție este cea dintre șase și 12 ani, când erup dinții permanenți, deși vulnerabilitatea este mai redusă decât în primii ani.
Medicii: nu este un motiv de panică
Specialiștii subliniază că asemenea situații sunt dificil de eliminat complet din viața unei familii, iar folosirea accidentală a aceleiași lingurițe sau împărțirea ocazională a unei băuturi nu reprezintă un motiv pentru alarmare.
Prudența devine însă importantă atunci când adultul prezintă simptome de boală sau are herpes oral. În astfel de situații, medicii recomandă evitarea împărțirii alimentelor și a oricărui contact care presupune transfer de salivă, în special în cazul bebelușilor și nou-născuților.
Pentru a verifica temperatura mâncării, părinții pot testa recipientul sau alimentul pe piele, iar dacă este necesară degustarea poate fi folosită o linguriță separată și curată.
Medicii recomandă, de asemenea, evitarea folosirii acelorași pahare și avertizează că suzetele și tetinele nu ar trebui „curățate" în gura adultului. Acestea trebuie spălate cu apă și săpun, iar părinții pot avea la îndemână exemplare de rezervă.
În cazul copiilor mici trebuie avute în vedere și alte riscuri atunci când împart mâncarea adulților, printre care înecul cu alimente, bolile transmise prin produse contaminate și expunerea accidentală la alergeni.
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