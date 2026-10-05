Trapperul Ian, plasat sub control judiciar după ce a urinat pe scena de la Arenele Romane

Trapperul Ian a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după incidentul petrecut în timpul unui concert susținut la Arenele Romane. Artistul fusese reținut anterior pentru 24 de ore, în dosarul deschis de polițiști după apariția unor imagini controversate în mediul online.

Incidentul a avut loc în timpul concertului pe care Ian l-a susținut alături de Azteca, eveniment care a marcat debutul turneului național al celor doi artiști. La un moment dat, trapperul a fost filmat în timp ce urina pe scenă, în fața spectatorilor.

Imaginile au ajuns ulterior pe rețelele sociale și au atras atenția autorităților.

Polițiștii din cadrul Secției 14 s-au sesizat din oficiu după apariția imaginilor în spațiul public și au început verificările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul. Potrivit Poliției Capitalei, fapta este susceptibilă de a întruni elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri.

În urma administrării probelor în dosar, Ian a fost reținut duminică pentru 24 de ore. Ulterior, autoritățile au decis ca artistul să fie cercetat în libertate. Luni, Poliția Capitalei a anunțat că Ian a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cazul a pornit de la imaginile distribuite pe rețelele sociale, în care trapperul apare urinând pe scena de la Arenele Romane, în timpul concertului susținut în fața publicului.