Ultranaționaliștii ruși au "botezat" Luna pentru ortodoxia rusă. Au făcut un ritual bizar în jurul unei pietre cu inscripții păgâne care preced creștinismul

Ultranaționaliști ruși și membri ai unui club de motocicliști apropiat de Vladimir Putin au organizat, în apropierea frontierei cu Estonia, o ceremonie în cadrul căreia au susținut că vor să „boteze" Luna și să o asocieze simbolic cu Rusia.

Evenimentul a inclus un ritual religios în jurul unei stânci acoperite cu petroglife din Epoca Bronzului, despre care organizatorii au afirmat că ar avea o origine cosmică.

Ceremonia a fost organizată pe 27 septembrie de membri ai Clubului Izborsk, un grup de intelectuali naționaliști și ultraconservatori, împreună cu motocicliștii din Clubul Lupii Nopții, cunoscut pentru apropierea sa de președintele rus Vladimir Putin.

După ceremonie, motocicliștii au organizat o demonstrație care a inclus un vehicul prezentat drept rover lunar și un vehicul blindat.

„Botezul" Lunii

Ideea evenimentului îi aparține lui Aleksandr Prohanov, președintele Clubului Izborsk, un grup de reflecție finanțat de stat care reunește intelectuali naționaliști și conservatori radicali.

Printre membrii clubului se află și Aleksandr Dughin, filosof politic naționalist care este uneori descris în presa internațională drept „creierul lui Putin", deși această caracterizare este contestată și nu reprezintă o poziție oficială.

La scurt timp după înființare, Clubul Izborsk a publicat o declarație în care îi îndemna pe oamenii politici care consideră important viitorul Rusiei să acționeze ca un „front patriotic și imperial" unit.

Grupul a pledat, de asemenea, pentru revenirea la o spiritualitate ortodox-creștină și la valorile tradiționale pe care le asociază cu Rusia.

La ceremonia din apropierea frontierei cu Estonia, organizatorii au spus că obiectivul era „botezarea" Lunii.

Site-ul independent rus de investigații Agentstvo l-a citat pe Prohanov spunând că scopul ritualului era „să facem Luna ortodoxă și să o conectăm cu Rusia".

O piatră din Epoca Bronzului, prezentată drept „piatră lunară"

Ceremonia a inclus prezența unor „fragmente" din piatra Șcegleț, un bloc de granit aflat în regiunea Novgorod, în nord-vestul Rusiei.

Piatra este acoperită cu petroglife datând din Epoca Bronzului.

Liderul motocicliștilor, Aleksandr Zaldostanov, a descris bolovanul, într-o postare pe blog, drept un obiect de „origine celestă".

Prohanov a numit-o „piatră lunară" și a susținut că aceasta ar fi ajuns pe teritoriul Rusiei cu „mai multe milenii înaintea erei noastre".

„A fost un mesaj din ceruri pentru acest pământ, care ulterior a devenit Rusia", a declarat Prohanov pentru publicația rusă Komsomolskaia Pravda.

Un ritual religios și o demonstrație militară

Potrivit Agentstvo, o parte din solul prelevat de lângă piatră a fost depusă la baza unei cruci ceremoniale.

A urmat o slujbă religioasă și o procesiune, după care obiectul pe care Prohanov l-a numit „piatră lunară" a fost binecuvântat.

Evenimentul a combinat astfel elemente ale simbolismului religios ortodox cu discursul naționalist și cu o demonstrație organizată de motocicliști.

Lupii Nopții sunt cunoscuți pentru relația apropiată cu Vladimir Putin. Clubul a susținut politic conducerea de la Moscova, iar membri ai săi au fost implicați în evenimente legate de anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 și au luptat alături de separatiști sprijiniți de Rusia în regiunea Donbas din estul Ucrainei.

Ceremonia din septembrie a fost urmată de o demonstrație a motocicliștilor care a inclus un vehicul prezentat ca rover lunar și un vehicul blindat.

Evenimentul reflectă modul în care anumite grupări ultranaționaliste ruse combină simbolurile ortodoxe, mitologia despre originile Rusiei și mesajele patriotice cu referințe la puterea militară și la explorarea spațială.