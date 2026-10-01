Doi pensionari de 77 de ani, acuzați că și-au ucis ginerele trans. Crima a venit în plin divorț și "război" al ordinelor de protecție
Postat la: 01.10.2026 |
Doi pensionari de 77 de ani din California au fost acuzați de omor după ce și-ar fi împușcat mortal ginerele într-un parc public. Atacul a avut loc cu câteva zile înaintea unei audieri într-un proces de divorț tensionat, în care victima și fiica celor doi se luptau și pentru custodia celor trei copii, potrivit ABC News.
Jonathan McKinsey, în vârstă de 40 de ani, era director de inginerie la New York Times Games și locuia în zona San Francisco. Bărbatul, care era transgender, a fost împușcat în parcarea unui complex sportiv din Dublin, California.
Shili Chen și Shouyong Zhang au fost opriți de polițiști în apropierea locului atacului. Anchetatorii spun că asupra femeii a fost găsit un pistol, iar o altă armă se afla în mașină. Procurorii susțin că Zhang a recunoscut ulterior că a tras asupra lui McKinsey. De asemenea, imaginile de supraveghere ar arăta că ambii pensionari au tras asupra victimei.
Cei doi au fost acuzați de omor, iar procurorii au adăugat și acuzații legate de folosirea armelor de foc și de faptul că victima ar fi fost așteptată înainte de atac.
Soții se acuzau reciproc de abuz
Crima a avut loc pe fondul unui divorț conflictual. Documentele depuse în instanță arată că McKinsey și soția sa ceruseră ordine de protecție unul împotriva celuilalt și se acuzau reciproc de violență fizică, abuz emoțional și comportament agresiv.
McKinsey susținea că soția și părinții ei îl insultaseră și îl agresaseră în legătură cu tranziția sa de gen. El afirmase inclusiv că socrul său l-ar fi lovit în piept în perioada în care se recupera după o operație.
La rândul ei, soția îl acuza pe McKinsey de violență domestică și de comportament agresiv față de copii. Bărbatul fusese inculpat pentru presupuse fapte de abuz asupra unuia dintre fii și pentru punerea în pericol a copilului cel mic. El pledase nevinovat și susținea că acuzațiile fuseseră înscenate.
Crima a avut loc înaintea unei noi audieri
McKinsey ceruse și el un ordin de protecție împotriva soției, pe care o acuzase că l-a lovit cu o tigaie, și solicitase mai mult timp cu cei trei copii. La sfârșitul lunii august, instanța îi permisese vizite nesupravegheate, în spații publice, de două ori pe săptămână.
Bărbatul a fost ucis cu aproximativ o săptămână înaintea unei noi audieri în procesul de divorț. Cei doi erau căsătoriți din 2011.
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