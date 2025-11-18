O pensionară s-a rănit în timp ce făcea patul și a cerut despăgubiri de 56.000 de euro. „Ce diferență e între mine și un fotbalist?"

O femeie din sudul Austriei s-a rănit în timp ce își făcea patul și a solicitat despăgubiri de 56.000 de euro de la asigurări. Se pare că instanțele i-au respins cererea, precizând că scuturarea pilotei este o situație controlată și intenționată, nu un accident, potrivit Heute.

Incidentul a avut loc în februarie 2022, când pensionara a început să simtă durere în umărul stâng în timp ce scutura pilota. Diagnosticul a fost ruptură masivă a coafei rotatorilor, care i-a provocat o limitare permanentă și severă a mișcării. Coafa rotatorie este o rețea de 4 mușchi: supraspinos, infraspinos, subscapular și rotund mic și câteva tendoane care acoperă capul humeral. Aceasta fixează capul humeral în articulație și permite rotația brațului.

Se pare că leziunile de coafă rotatorie se află printre cele mai obișnuite leziuni ale umărului. Acestea apar în urma unui traumatism puternic sau ca urmare a suprasolicitării brațelor deasupra capului, după mișcări repetate sau a practicării sportului. Pensionara a cerut 56.000 de euro de la asigurarea privată de accidente, precizând că pilota a avut un impact neașteptat asupra ei, asemănător cu un „accident sportiv".

Chiar dacă a încercat să compare situația ei cu accidentele sportive, instanțele au făcut diferența între un alergător care se împiedică de o rădăcină de copac, care este considerat victima unui accident, și o persoană care scutură intenționat o pilotă. Contractul de asigurare al femeii includea și o clauză de „invaliditate permanentă" cu o sumă asigurată de 100.000 de euro.

„Ce diferență este între mine și un fotbalist? Chiar și în cazul unui atac dur care duce la o accidentare, de fotbal, despăgubirile sunt plătite deoarece implică un eveniment extern neașteptat", a susținut femeia. Pentru că a suferit o reducere a funcționalității brațului stâng de 70%, pensionara a cerut 56.000 de euro despăgubiri.

Tribunalul Regional din Klagenfurt și Curtea de Apel din Graz i-au respins cererea femeii. Instanțele au fost de părere că scuturarea pilotei este „o situație complet controlată și intenționată", spre deosebire de un accident sportiv.

De asemenea, Curtea de Apel a explicat că „forța (sau inerția) pilotei reprezintă un impact intenționat în mișcarea planificată a reclamantei". Astfel, nu a fost considerat un accident și nu s-a acordat nicio despăgubire. Chiar dacă pensionara a suferit o vătămare reală, instanțele au decis că circumstanțele nu se încadrează în definiția unui accident asigurabil.