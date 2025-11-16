Primul prieten al omului nu a fost câinele sau pisica, ci un animal viclean la care nu te-ai fi așteptat. Săpăturile arheologice confirmă legătura emoționantă
Postat la: 16.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Specialiștii susțin că vulpea a fost cel mai bun prieten al omului înainte de domesticirea câinilor și a pisicilor. Această afirmație este susținută de o serie de dovezi arheologice. Oamenii și vulpile au o istorie mai strânsă decât s-a știut. Un studiu publicat în revista Royal Society Open Science a scos la iveală faptul că o vulpe a fost îngropată lângă un om în Patagonia, acum 1.500 de ani.
O nouă analiză a dovezilor dintr-o înmormântare din Patagonia, care datează de circa 1.500 de ani, sugerează o legătură strânsă între un vânător din sudul Americii de Sud și specia de vulpe dispărută Dusicyon avus. Scheletul aproape complet al animalului a fost găsit în mormânt lângă un vânător. O analiză amănunțită a ADN-ului și a dietei vulpii a demonstrat că aceasta era îmblânzită și mânca aceeași hrană ca oamenii.
Această descoperire se adaugă dovezilor din alte situri funerare de pe alte continente care sugerează că vulpile au fost domesticite ca animale de companie înaintea pisicilor și a câinilor. Oamenii de știință susțin că vulpile au fost „cele mai bune prietene ale omului" înainte de domesticirea blănoșilor de astăzi.
Noțiunea de vulpe ca animal de companie în America de Sud se aliniază cu dovezile din alte înmormântări de vulpi din Europa și Asia, a spus dr. Aurora Grandal-d'Anglade de la Universidade da Coruña (Spania). Anterior, experta a descris morminte din Epoca Bronzului din Peninsula Iberică, care includeau zeci de câini și patru vulpi îngropate cu oameni. Cercetătorii au descoperit că vulpile fuseseră aranjate precum câinii, sugerând că și acestea erau tovarăși pentru oameni.
„Nu există un motiv pentru care vulpile nu ar putea fi domesticite", a punctat Grandal-d'Anglade. Știm că oamenii din multe societăți complet diferite țin adesea animale domestice (inclusiv maimuțe, păsări, reptile) pentru companie. Privite din această perspectivă, apar tot mai multe situri în care vulpile par să fi jucat acest rol".
Cu toate că domesticirea nu a cauzat dispariția speciei Dusicyon avus, este posibil ca apariția câinilor domestici să fi dus la concurență pentru hrană și spațiu. De asemenea, nu este exclus ca bolile transmise de câini să fi contribuit la declinul populației de vulpi.
