Scandalul "Lolita" în industria muzicală românească: artista creată cu AI care a pus pe jar artiștii după ce a devenit virală
Postat la: 29.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Lolita Cercel, un proiect muzical creat cu ajutorul inteligenței artificiale, a ajuns rapid în trendingul românesc pe TikTok și platformele de streaming, după ce piesele sale au strând milioane de vizualizări în doar câteva săptămâni. Succesul acesteia a provocat reacții dure în rândul artiștilor, care contestă etica muzicii generate de algoritmi și solicită suspendarea conturilor asociate.
Lolita Cercel este creată de un tânăr care se prezintă sub numele de Tom. Până în prezent, au fost publicate șapte piese sub numele artistei AI, iar pe o platformă importantă de streaming, proiectul apare deja ca „artist verificat". Acest fenomen a stârnit reacții puternice în rândul comunității artistice. Pe TikTok, mai mulți utilizatori o menționează pe Lolita Cercel sau încearcă să îi imite stilul, inclusiv artiști aflați la început de drum. În același timp, există și o tabără care contestă dur acest tip de succes.
De cealaltă parte se află artiști care spun că muncesc ani întregi pentru vizibilitate și originalitate și care consideră că muzica generată de inteligența artificială reprezintă un teritoriu lipsit de etică. „Există case de discuri, producători și artiști care aleg această scurtătură AI și din păcate astfel de piese ajung virale sau chiar pe radio. Este trist pentru artiștii independenți care se zbat să facă totul de la zero", a declarat Paulina, cântăreață.
Controversa capătă și o dimensiune socială. Activista Alexandra Fin atrage atenția asupra modului în care identitatea culturală romă este folosită în acest context. „Este profund inuman ca o cultură marginalizată să fie folosită pentru a genera profit printr-un artist virtual. Artiștii romi sunt tratați ca inferiori, în timp ce o identitate romă virtuală, devine apreciată și profitabilă", a menționat activista pentru drepturile romilor. Pe fondul acestor nemulțumiri, o parte dintre utilizatori îndeamnă la blocarea contului de TikTok al Lolitei Cercel, ca formă de protest față de producțiile generate de inteligența artificială.
