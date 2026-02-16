Mănânci sănătos și faci sport, dar nu reușești să slăbești? Cele mai comune 9 greșeli pe care le faci

Diete drastice, ore petrecute la sală și renunțarea la anumite alimente par pași siguri spre slăbit. Totuși, pentru multe persoane, cântarul refuză să se miște. Specialiștii spun că, dincolo de alimentație, somnul, stresul și stilul de viață joacă un rol esențial. Potrivit dieteticianului Anna Groom, succesul pe termen lung nu ține doar de restricții alimentare, ci de echilibru și consecvență.

„În această perioadă a anului, este tentant să încerci diete rapide. Dar, deși pot da rezultate inițiale, acestea sunt de obicei prea restrictive pentru a fi susținute, ceea ce duce la și mai multă anxietate și frustrare", spune Anna Groom, dieteticiană și purtătoare de cuvânt a Asociației Britanice de Dietetică, pentru The Telegraph.

Tăierea drastică a caloriilor poate încetini metabolismul și crește senzația de foame. Medicul Abby Hyams explică faptul că organismul reacționează la restricții severe ca la o stare de „înfo­metare", reducând consumul energetic. Specialiștii recomandă un deficit moderat de calorii, care permite scăderea în greutate fără efecte de blocaj metabolic.

Mesele sărace în proteine duc la senzație rapidă de foame și la pierderea masei musculare. Proteinele susțin sațietatea și ajută organismul să ardă mai multe calorii chiar și în repaus. O porție de proteine la fiecare masă este esențială pentru controlul greutății.

Fibrele contribuie la senzația de sațietate și la reglarea digestiei. Cercetătoarea în nutriția microbiomului Emily Leeming subliniază că majoritatea oamenilor consumă mult sub nivelul recomandat. Alimentele integrale, legumele și leguminoasele pot reduce pofta de gustări între mese.

Gustările „nevinovate" și porțiile aproximative pot adăuga sute de calorii zilnic. Nutriționistul Emma White atrage atenția că oamenii tind să subestimeze aportul caloric real, ceea ce blochează progresul.

„Nu există alimente 'gratuite'", spune Emma White, nutriționist senior la Nutracheck. „O singură lingură de ulei de măsline are aproximativ 120 de calorii, iar consumarea resturilor copiilor sau a unui biscuit poate adăuga cu ușurință 200-300 de calorii pe zi."

Mișcarea este esențială, dar doar alergatul sau bicicleta nu sunt suficiente. Antrenamentele de forță ajută la dezvoltarea masei musculare, ceea ce crește consumul caloric pe termen lung.

Potrivit antrenorului și nutriționistului Rachael Sacerdoti, multe persoane respectă dieta doar câteva zile, iar excesele de weekend anulează progresul acumulat. Consistența pe termen lung este cheia.

Programul meselor influențează metabolismul. Dieteticianul Melanie Murphy Richter explică faptul că mesele consumate târziu pot afecta controlul glicemiei și arderea grăsimilor. Alimentația sincronizată cu ritmul natural al zilei poate susține scăderea în greutate.

Chiar și alimentele sănătoase pot contribui la creșterea în greutate dacă sunt consumate în cantități excesive. Măsurarea porțiilor ajută la formarea unei percepții corecte asupra cantității necesare.

Lipsa somnului dereglează hormonii foamei și favorizează consumul de alimente bogate în calorii. Nutriționistul Victoria Richardson arată că mai puțin de șapte ore de somn pe noapte pot influența negativ metabolismul și controlul apetitului.

„Când nu dormim suficient, nivelul de grelină, hormonul foamei, crește, în timp ce nivelul de leptină, hormonul sațietății, scade", spune Victoria Richardson, nutriționist la Universitatea din Leeds. „Sensibilitatea la insulină este, de asemenea, afectată, favorizând stocarea glucozei și inhibând descompunerea grăsimilor."