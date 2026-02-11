Creierul îndrăgostitului este biologic vorbind un creier „stricat". Dacă nu ar fi așa, nimeni n-ar mai avea nicio relație
11.02.2026
Rezonanța magnetică (RMN) arată că, atunci când te îndrăgostești, cortexul prefrontal (zona responsabilă de judecata critică, logică și observarea defectelor) se dezactivează. De aceea se spune că „dragostea e oarbă" - nu e doar o vorbă, e un fapt neurologic. În același timp, nivelul de serotonină scade la nivelul unui pacient cu tulburare obsesiv-compulsivă (ceea ce explică obsesia pentru cel iubit), iar dopamina crește la nivelul unei dependențe de substanțe interzise. Natura ne oprește spiritul critic doar ca să ne asigure reproducerea.
Această dezactivare selectivă nu afectează doar judecata logică, ci și amigdala cerebrală, centrul fricii și al alertelor de pericol. În mod normal, amigdala este vigilentă la necunoscut și ne protejează de riscuri potențiale. Însă, sub influența cocktailului hormonal al iubirii, activitatea ei scade drastic. Rezultatul este o stare de curaj neobișnuit și o deschidere totală către celălalt, eliminând barierele naturale de prudență pe care le-am avea față de un străin în circumstanțe obișnuite.
Sursa principală a euforiei resimțite este aria tegmentală ventrală, o regiune primitivă a creierului care face parte din sistemul de recompensă. Aceasta este fabrica de dopamină a minții. Când vezi persoana iubită sau doar te gândești la ea, această zonă inundă creierul cu dopamină, neurotransmițătorul motivației și al plăcerii intense. Mecanismul este identic cu cel prin care creierul ne recompensează pentru activități vitale supraviețuirii, cum ar fi mâncatul sau băutul apei când ne este sete, doar că intensitatea este mult amplificată.
Scăderea serotoninei are un efect paradoxal, ducând la fixarea mentală asupra partenerului. Studiile comparative au arătat că profilul chimic al unei persoane proaspăt îndrăgostite este aproape indistinguibil de cel al unei persoane care suferă de o tulburare ce implică gânduri repetitive și incontrolabile. Această lipsă de serotonină împiedică mintea să se detașeze și să se relaxeze, forțând-o să ruleze continuu scenarii, amintiri și planuri legate de persoana adorată, transformând-o în centrul universului cognitiv.
Pe lângă dopamină și serotonină, un alt jucător cheie este noradrenalina (norepinefrina). Aceasta este responsabilă pentru reacțiile fizice vizibile: palmele transpirate, inima care bate cu putere (tahicardia) și lipsa poftei de mâncare. Noradrenalina pune corpul într-o stare de alertă ridicată, similară cu reacția „luptă sau fugi", mobilizând resursele de energie. De aceea, îndrăgostiții pot pierde nopți întregi vorbind fără să simtă oboseala, fiind susținuți de acest val de adrenalină endogenă.
Pe măsură ce relația avansează, creierul începe să secrete oxitocină și vasopresină, hormoni care temperează furtuna inițială și facilitează atașamentul. Oxitocina, eliberată în timpul atingerilor fizice, creează sentimentul de siguranță și încredere profundă. Vasopresina este legată de comportamentele teritoriale și de fidelitate. Această tranziție chimică este necesară deoarece creierul nu poate susține consumul energetic imens al primei faze de îndrăgostire pe termen nelimitat fără a ajunge la epuizare.
Un alt fenomen fascinant este suprimarea activității în joncțiunea temporal-parietală, zona responsabilă pentru distincția dintre „eu" și „ceilalți". Aceasta explică de ce granițele personale devin difuze și apare sentimentul de fuziune cu partenerul. Cei doi încep să se perceapă ca o singură entitate, iar nevoile celuilalt sunt simțite la fel de urgent ca propriile nevoi. Empatia crește la cote maxime, permițând o comunicare non-verbală aproape telepatică.
Starea de „nebunie temporară" este susținută și de un factor de creștere a nervilor (NGF), a cărui concentrație crește exponențial în sângele celor îndrăgostiți. Acest nivel ridicat de NGF este corelat direct cu intensitatea sentimentelor romantice, dar s-a observat că el revine la normal după aproximativ 12-18 luni. Acesta este, de obicei, momentul în care „vălul" se ridică, iar funcțiile critice ale cortexului prefrontal se reactivează, permițând partenerilor să se vadă unul pe celălalt cu ochi lucizi.
În cazul unei despărțiri în această fază intensă, durerea resimțită nu este doar metaforică. Studiile de imagistică arată că respingerea romantică activează aceleași zone din creier responsabile pentru durerea fizică (cortexul cingular anterior). Creierul intră într-un sevraj real, cerând doza de dopamină cu care a fost obișnuit. Suferința este o reacție biologică la pierderea sursei principale de echilibru chimic, ceea ce explică dificultatea extremă de a trece peste o ruptură amoroasă.
În final, această „stricare" temporară a creierului este o strategie evolutivă strălucită. Dacă am fi complet raționali și am analiza de la început riscurile, costurile și defectele partenerului, probabil că nimeni nu ar mai intra într-o relație. Natura are nevoie de această perioadă de orbire și euforie pentru a crea o legătură suficient de puternică încât cei doi să rămână împreună suficient timp pentru a asigura supraviețuirea urmașilor, transformând pasiunea volatilă într-un parteneriat stabil.
