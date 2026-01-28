Dovada că între viață și moarte există o "zonă gri": sindromul Lazăr a șocat de multe ori medicii și asistenții
28.01.2026
În medicina modernă, există cazuri extrem de rare care pun la încercare limitele cunoașterii și provoacă neliniște chiar și în rândul specialiștilor. Unul dintre ele este așa-numitul sindrom Lazăr, sau fenomenul de autoresuscitare. El desemnează situațiile în care circulația sângelui revine spontan după ce manevrele de resuscitare au fost întrerupte, creând impresia că un pacient declarat decedat „revine la viață".
Numele acestui sindrom face trimitere la episodul biblic al lui Lazăr, readus la viață de Iisus la patru zile după moarte. În realitate, medicina nu vorbește despre miracole, ci despre un fenomen rar, dar documentat: până la finalul anului 2022 au fost raportate în literatura de specialitate aproximativ 76 de cazuri la nivel mondial, dintre care zece au implicat copii. Medicii explică faptul că aceste episoade sunt rezultatul unor procese fiziologice complexe, uneori asociate cu evaluări eronate ale semnelor vitale sau cu efecte întârziate ale tratamentelor aplicate, și nu reprezintă o „înviere" în sensul propriu al cuvântului.
Unul dintre cele mai mediatizate cazuri recente este cel al lui Gonzalo Montoya Jimenez, un deținut spaniol în vârstă de 29 de ani, care a fost declarat mort de trei medici în ianuarie 2018. Acest incident bizar a avut loc la Penitenciarul Villabona din Asturias, nord-vestul Spaniei. Jimenez, condamnat pentru furt de cupru, a fost găsit inconștient în celula sa, așezat pe un scaun, în dimineața zilei de 7 ianuarie. Doi medici de gardă din închisoare l-au examinat și au concluzionat că nu prezenta semne vitale, declarându-l mort.
La doar o oră distanță, un medic legist a confirmat același lucru, emițând al treilea certificat de deces. Corpul său a fost transportat la morga Institutului de Medicină Legală din Oviedo, unde a fost plasat într-un sac mortuar și pregătit pentru autopsie. Patru ore mai târziu, când patologul a început să marcheze liniile pentru incizie, s-a auzit un sforăit din interiorul sacului. Jiménez s-a trezit, mișcându-se și respirând. Deținutul a fost transferat imediat sub escortă la Spitalul Universitar Central din Asturias, unde s-a recuperat, deși autoritățile medicale nu au putut să ofere nicio explicație clară.
Cazul lui Jiménez nu este izolat. Sindromul Lazăr a fost observat în diverse contexte, de la spitale la înmormântări, ridicând întrebări despre limitele cunoștințelor medicale. În mai 2008, Val Thomas, o femeie de 59 de ani din Charleston, Virginia de Vest, SUA, a suferit două atacuri de cord consecutive după ce s-a plâns de dureri în piept. Ajunsă la spital, ea a intrat în stop cardiac, iar medicii au înregistrat absența activității cerebrale timp de peste 17 ore. Pentru a încerca salvarea ei, echipa medicală a utilizat un aparat special pentru inducerea hipotermiei, scăzând temperatura corpului pentru a proteja creierul, dar inima s-a oprit definitiv.
Singurul lucru care o ținea în viață era ventilatorul mecanic. Familia, convinsă că nu se mai poate face nimic, a decis deconectarea de la aparate și a început pregătirile pentru înmormântare. La zece minute după oprirea suportului vital, Thomas s-a trezit brusc, începând să vorbească, scrie retetesivedete.ro. Ulterior, testele au arătat că se recupera „fără blocaje cardiace majore", iar medicii au externat-o în stare bună. Dr. Kevin Eggleston, unul dintre medicii implicați, a descris cazul ca fiind "unul dintre acele lucruri pe care medicii și asistentele nu le pot explica".
Un alt caz tulburător vine din Rusia, unde Fagilyu Mukhametzyanov, o femeie de 49 de ani din Kazan, a fost declarată moartă în iunie 2011 după un atac de cord. Medicii au confirmat decesul, iar familia a organizat înmormântarea, conform tradițiilor locale. În timpul ceremoniei, în timp ce rudele se rugau lângă sicriul deschis, Mukhametzyanov s-a trezit brusc. Femeia a deschis ochii și, speriată de propria înmormântare, a avut un șoc și a început să strige. Transportată de urgență la spital, a murit însă la scurt timp, din cauza unui al doilea atac de cord provocat de stres. Soțul ei, Fagili Mukhametzyanov, a declarat presei: „Ochii ei s-au mișcat și am dus-o imediat înapoi la spital, dar a trăit doar 12 minute în terapie intensivă înainte să moară definitiv". Acest incident a declanșat o anchetă privind erorile medicale.
Potrivit Clinicii Cleveland, sindromul Lazăr implică revenirea spontană a circulației după oprirea resuscitării, de obicei în primele 10 minute. Doctorul E.F. Wijdicks, neurolog la Mayo Clinic, explică că una dintre cauzele principale poate fi acumularea de presiune în piept (auto-PEEP) din cauza hiperventilației în timpul resuscitării, care împiedică inima să bată. Când presiunea scade după oprirea procedurii, inima poate reporni. Alte explicații includ efectele întârziate ale medicamentelor administrate (cum ar fi adrenalina), hiperkalemia (nivel ridicat de potasiu în sânge), hipotermia, intoxicațiile, sau pur și simplu semne vitale neobservate din cauza echipamentelor defectuoase.
