Porții mici și dese sau mese rare și copioase? Ce spun specialiștii în alimentație
Postat la: 15.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Frecvența meselor a stârnit întotdeauna controverse în nutriție. Mulți susțin că mesele mici, frecvente, ajută metabolismul și previn supraalimentarea, în timp ce alții cred că trei mese principale sunt suficiente pentru o viață sănătoasă. Cercetările recente arată că realitatea nu este în alb-negru și depinde mult de stilul de viață, de preferințele personale și de obiectivele fiecăruia.
Mai multe studii sugerează că o frecvență mai mare a meselor poate ajuta la reducerea nivelului de trigliceride și la creșterea colesterolului „bun" HDL, ceea ce scade riscul de boli de inimă. De exemplu, un studiu din 2019 care a comparat persoanele care consumau mai puțin de trei mese pe zi cu cele care mâncau peste patru mese a arătat că cei din urmă aveau HDL mai ridicat și trigliceride mai scăzute. Totuși, nu au existat diferențe semnificative în nivelul colesterolului total sau al LDL („rău"), iar studiul era observațional, deci nu poate demonstra cauzalitatea.
O analiză publicată în revista Circulation a Asociației Americane a Inimii concluzionează că frecvența crescută a meselor ar putea fi asociată cu un risc mai scăzut de diabet și boli cardiovasculare, deși rezultatele variază în funcție de populație și de metodologia studiilor.
Există ideea răspândită că mesele frecvente ajută la slăbit, însă dovezile nu sunt concludente. Un studiu a comparat consumul a trei mese principale cu șase mese mai mici, cu aceleași calorii și proporții de macronutrienți. La final, nu au existat diferențe semnificative în pierderea de grăsime corporală sau în consumul energetic. Interesant este că cei care au mâncat frecvent au raportat mai multă foame și dorința de a mânca, ceea ce sugerează că această strategie poate fi mai greu de menținut pe termen lung.
De asemenea, cercetări observaționale mari indică faptul că adulții sănătoși pot preveni creșterea ponderală pe termen lung prin consumul mai rar de mese, menținând un interval de 5-6 ore între micul dejun și prânz, evitând gustările frecvente și consumând cea mai mare masă dimineața.
Potrivit USDA Scientific Report of the 2020 Dietary Guidelines Advisory Committee, nu există dovezi suficiente pentru a stabili o legătură clară între frecvența meselor și riscul de obezitate sau componența corporală.
Digestia alimentelor consumă energie, efectul termic al alimentelor (TEF), dar frecvența meselor nu pare să influențeze semnificativ metabolismul. Unele studii sugerează chiar că trei mese principale pot genera un TEF mai mare decât mesele frecvente. Prin urmare, ideea că mâncatul la intervale scurte „accelerează metabolismul" nu este susținută de dovezi solide.
Deși pentru populația generală efectele nu sunt clare, anumite grupuri pot beneficia de mese mici și frecvente. Acestea includ persoane care se satură rapid, cei care încearcă să crească în greutate sau pacienți cu probleme digestive precum gastropareza, greața sau balonarea. În astfel de cazuri, mesele mici ajută la menținerea aportului caloric și la reducerea disconfortului digestiv.
În mod similar, un studiu din 2020 publicat în British Journal of Nutrition a constatat că frecvența crescută a meselor, peste trei mese pe zi, este asociată cu o calitate mai bună a dietei.
Trei mese principale pot fi mai potrivite pentru cei care au un program încărcat sau pentru cei care întâmpină dificultăți în controlul porțiilor. Stilul cu mese mai mari poate fi mai simplu de gestionat, dar este important ca aceste mese să fie echilibrate și să conțină alimente nutritive pentru a asigura aportul complet de vitamine și minerale.
Studiile arată că nu există o regulă universală privind frecvența meselor. Atât mesele mici și frecvente, cât și cele principale pot fi benefice dacă sunt planificate corect și includ alimente sănătoase. Fructele, legumele, cerealele integrale, proteinele slabe și lactatele cu conținut redus de grăsimi trebuie să fie baza alimentației, în timp ce zahărul adăugat și alimentele procesate trebuie limitate.
