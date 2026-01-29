Secretele întuncecate care bântuie cel mai lung tunel rutier din România
Postat la: 29.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Tunelul Capra-Bâlea, cocoțat la peste 2.000 de metri în inima Munților Făgăraș, este mult mai mult decât o simplă cale de trecere pe celebrul Transfăgărășan. Construit în anii '70 la cererea lui Nicolae Ceaușescu, acest drum prin munte, lung de aproape un kilometru, leagă cele două părți ale masivului într-un mod spectaculos.
Totuși, sub stratul de asfalt și beton se ascunde o poveste dureroasă: mii de soldați au muncit aici în condiții de neimaginat, luptându-se cu gerul și pericolele crestelor înalte. Deși oficial s-a vorbit doar despre un succes ingineresc de mândrie națională, în realitate, sacrificiul uman a fost uriaș. Mulți oameni și-au pierdut viața în timpul lucrărilor, iar numărul lor exact a rămas, până astăzi, un mister păzit cu strășnicie de vechiul regim.
Construcția Transfăgărășanului, care include Tunelul Capra-Bâlea, a început în martie 1970 și s-a încheiat oficial în septembrie 1974, după doar 44 de luni de muncă intensă. Drumul, lung de 151 de kilometri între Cârțișoara (Sibiu) și Bascov (Argeș), a fost realizat cu un progres mediu anual de 25 de kilometri, atingând altitudinea maximă de 2.042 de metri la ieșirea din tunel.
Tunelul în sine, cu o lungime exactă de 887 de metri, o înălțime de 4,4 metri și o lățime de 6 metri, este ventilat natural și iluminat electric, trecând sub vârfurile Iezerul Caprei și Paltinul. Lucrările au fost executate aproape integral manual, cu ajutorul dinamitei, un total de 6.520 de tone de explozivi fiind necesari pentru întregul drum, dintre care 20 de tone au fost folosite exclusiv pentru perforarea tunelului de către specialiști ai Trustului de Construcții Hidroenergetice.
Ordinul de construcție a venit direct de la Nicolae Ceaușescu, inspirat de invazia sovietică în Cehoslovacia din 1968, care l-a determinat să caute o rută militară strategică rapidă peste Munții Făgăraș, o zonă considerată până atunci impenetrabilă chiar și pentru călători. Acest aspect militar, ținut sub tăcere în propaganda oficială, reprezintă unul dintre secretele majore ale proiectului: drumul nu era doar o ambiție turistică sau economică, ci un calcul strategic pentru a asigura mobilitatea trupelor în caz de invazie, având curbe proiectate special pentru trecerea remorcilor de tancuri.
Inaugurarea oficială a avut loc pe 20 septembrie 1974, în prezența lui Ceaușescu, deși lucrările finale, precum asfaltarea, au continuat până în 1980. Munca a implicat mii de soldați, în principal geniști din Regimentul 52 „Geniu" Alba Iulia și Regimentul 1 „Geniu" Râmnicu Vâlcea, sprijiniți de sute de alți militari, constructori civili, țărani și chiar intelectuali obligați să se alăture efortului.
Condițiile au fost infernale: temperaturi de până la minus 25 de grade Celsius, viscole puternice și avalanșe. Soldații lucrau șase zile pe săptămână, cu duminica rezervată întreținerii utilajelor românești. Hrana era transportată inițial cu telefericul, iar echipamentele grele erau demontate și transportate cu elicopterul pentru reasamblare la Lacul Bâlea. Riscurile erau constante: explozii necontrolate, prăbușiri de stânci și inundații.
Oficial, autoritățile au recunoscut doar 40 de morți, majoritatea soldați tineri striviți sub stânci, căzuți în prăpăstii sau uciși de avalanșe. Însă mărturiile supraviețuitorilor și documentele istorice dezvăluie un bilanț mult mai sumbru: sute de vieți pierdute, ascunse de regimul comunist pentru a menține imaginea de succes a proiectului.
Unul dintre secretele recent scoase la lumină este incidentul din 10-11 mai 1974, când o avalanșă lângă Lacul Bâlea a înghițit șase soldați dintr-un pluton de 30. Trupurile au fost recuperate după trei zile cu ajutorul unui buldozer, dar numele victimelor rămân un „secret de stat" chiar și acum. Un alt episod ascuns se referă, spun supraviețuitorii, la o inundație pe versantul sudic. Mulți soldați au fost „măturați" atunci sub un pod, trupurile fiind trimise familiilor în sicrie sigilate, fără posibilitatea de identificare, iar incidentul a fost mușamalizat complet.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Scandalul "Lolita" în industria muzicală românească: artista creată cu AI care a pus pe jar artiștii după ce a devenit virală
Lolita Cercel, un proiect muzical creat cu ajutorul inteligenței artificiale, a ajuns rapid in trendingul romanesc pe Ti ...
-
Trucul "nebun" al unui psihiatru care te poate adormi rapid în caz de insomnie severă
În situații specifice, pe langa suplimente sau infuzii, unele trucuri pot fi de mare ajutor. Psihiatrul Alejandro ...
-
Un studiu care lansează o nouă isterie: Consumatorii de carne au șanse mult mai mari să ajungă la 100 de ani
Un nou studiu sugereaza ca adulții in varsta care consuma carne ar putea avea șanse mai mari sa traiasca peste 100 de an ...
-
Dovada că între viață și moarte există o "zonă gri": sindromul Lazăr a șocat de multe ori medicii și asistenții
În medicina moderna, exista cazuri extrem de rare care pun la incercare limitele cunoașterii și provoaca neliniște ...
-
Ce se afla, de fapt, în spatele documentarului despre Melania Trump: S-a investit o sumă record
Amazon a alocat zeci de milioane de dolari pentru un film despre Prima Doamna, Melania Trump, un film cu șanse reduse de ...
-
Romanița Iovan a primit semne divine de la Adrian Iovan! Vedeta îi simte prezența în viața ei: "Am văzut o inimă"
Romanița Iovan și fiul ei fac tot ce pot pentru a-i pastra vie amintirea lui Adrian Iovan. Vedeta ii simte vie prezența ...
-
Ciclul solar de 11 ani se regăsește în organismul uman. Vârstele la care corpul face salturi biologice semnificative și produc îmbătrânirea accentuată
Îmbatranirea nu este un proces lent și uniform, așa cum s-a crezut decenii la rand. Un studiu realizat de cercetat ...
-
Michael Schumacher s-a ridicat din pat și se plimbă cu scaunul cu rotile. A fost surprins într-o imagine recentă cu un îngrijitor VIDEO
Fostul campion de Formula 1 Michael Schumacher pare ca și-ar fi revenit in mod miraculos la aproape 12 ani de la acciden ...
-
Truc genial din filmul "Alien": cum și-a folosit regizorul propriii copii pentru o scenă imposibilă
În filmul „Alien", regizorul Ridley Scott a folosit scurtaturi incredibile și trucuri de camera pentru a tra ...
-
Metropola TV are un nou director general: Dan Cristian Popescu
Compania Publivol SA, detinuta de Consiliul Local Voluntari detine licentele pentru postul Metropola TV si pentru radiou ...
-
Colesterolul rău ridicat? Care este cea mai bună metodă de a prepara cafeaua pentru a reduce LDL
Cafeaua conține diterpene, compuși care pot crește nivelul colesterolului „rau" (LDL). Acest colesterol poate prov ...
-
Testul ADN care a dărâmat mitul de la Curtea de Argeș! Cine zace, de fapt, în mormântul lui Vlaicu Vodă
Biserica Domneasca din Curtea de Argeș pastreaza, de mai bine de un secol, un mister care a ținut in priza atat istorici ...
-
Greșeala pe care o fac aproape toți: de ce pâinea nu trebuie ținută în pungă
Deși painea ocupa un loc central in dieta romanilor, metoda corecta de a o pastra proaspata și crocanta ramane un mister ...
-
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns să stea stradă: "Am nevoie de ajutor. Nu am bani pentru mâncare și adăpost"
Charlotte Nastase, fiica adoptiva a legendarului tenismen Ilie Nastase, susține ca este intr-o situație disperata. Femei ...
-
Statul are de recuperat sume uriașe din amenzi date prostituatelor. Acestea pot scăpa de datorii muncind la mânăstiri sau cimitire
Sumele datorate de persoanele care practica prostituția catre autoritațile locale au ajuns la nivelul zecilor de milioan ...
-
Țara în care sexul în afara căsătoriei a devenit o infracțiune penală: turiștii sunt vizați și ei
Sexul in afara casatoriei a devenit o infracțiune penala in Indonezia. La 2 ianuarie, un nou Cod Penal (CC), adoptat in ...
-
Greu de crezut cum s-a schimbat acest sex-simbol de la Hollywood. Nici fanii infocați nu-l mai recunosc pe acest actor de legendă
Este greu de crezut cum se poate schimba destinul unui om, mai ales cand vorbim despre cineva care, in anii '80, era con ...
-
Freddie Mercury folosea metode vocale care nu ar trebui să existe în muzica occidentală. Culmea e că el era de fapt bariton!
Un grup de cercetatori europeni a publicat un studiu uimitor care arata ca Freddie Mercury poseda una dintre cele mai ex ...
-
Paula Seling a generat un scandal uriaș, după ce a vorbit în limba rusă la finala Eurovision Moldova
Artista Paula Seling, membra a juriului internatopnal, a avut un mesaj la finala nationala Eurovision Moldova 2026 si a ...
-
Super-rețeta virală a unui medic pentru micul dejun: "Nu-ti face foame pentru ore întregi și aduce aportul nutritiv pentru a fi în formă"
Alexandra Gleave, expert in medicina fizica și recuperare, care promoveaza fitnessul și starea de bine pe rețelele socia ...
-
Un ministru italian suspectat de furtul spectaculos al unui tablou celebru
Parchetul italian a anunțat la inceputul lui 2024 ca a deschis o ancheta impotriva secretarului de stat pentru cultura V ...
-
FBI e preocupat de astrologie: În ce zodii s-au născut cei mai mari criminali în serie ai lumii
Daca oamenii de știința au studiat creierele criminalilor in serie și spun ca aceștia au probleme legate de cortexul pre ...
-
Unde poți vedea 33.000 de ore de clipuri video din istoria muzicii de la MTV
Pentru tinerii obișnuiți cu algoritmii TikTok și cu muzica la un click distanța pe Spotify, ideea de a sta ore intregi i ...
-
Carmen Harra anunță răsturnarea puterii politice, în România în 2026: "E un nou început, cu alți oameni"
Celebra prezicatoare Carmen Harra anunța o rasturnare de regim la in marile state: „Anul asta este al rasturnarilo ...
-
Răsturnare de situație. Cătălin Măruță anunță că rămâne la PRO TV după ce emisiunea îi va fi scoasă din grilă
Vestea ca emisiunea La Maruța va fi scoasa din grila Pro TV din luna februarie i-a luat prin surprindere atat pe cei imp ...
-
Fenomenul care uimește oamenii de știință. Țara în care oamenii trăiesc peste 110 ani: care este secretul longevității
Diversitatea genetica a țarii și „supercentenarii" sai ar putea explica de ce unii oameni traiesc peste 110 ani, o ...
-
Mogulul Adrian Sârbu a rămas fără apartamentul din blocul miliardarilor
Adrian Sarbu, „taticul" Pro TV, a suferit o lovitura grea in urma cu mai mult timp. Fostul patron de televiziune a ...
-
Ce salariu încasa Cătălin Măruță. Primele reacții după ce PRO TV a anunțat încheierea emisiunii „La Măruță" după 18 ani
PRO TV a anunțat in seara de 12 ianuarie 2026 ca emisiunea „La Maruța" se va incheia dupa 18 ani de difuzare, ulti ...
-
Cercetătorii încearcă să descopere secretele longevității în ADN-ul celor mai vârstnici oameni din lume
Speranța de viața in țarile cu cea mai mare longevitate, precum Japonia, Italia și Spania, oscileaza in jurul valorii de ...
-
Cum te poate ajuta cafeaua să slăbești și să scazi riscul de a face diabet de tip 2
Nivelul de cofeina din sange ar putea influența direct cantitatea de grasime corporala și riscul de diabet de tip 2, pot ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu