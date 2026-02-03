Când Uriașii erau pe Pământ. Existența Giganților din Biblie confirmată de un papirus vechi de 3.300 de ani
Postat la: 03.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
În Geneză, capitolul 6, Biblia afirmă: "Uriașii erau pe Pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii; aceștia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume". Acum, un papirus vechi de 3.300 de ani, pierdut de mult timp, a fost regăsit. El face lumină în legătură cu existența giganților, relatată în Scriptură.
Un papirus egiptean antic, deținut de British Museum, a fost citat ca posibilă dovadă care susține unele dintre cele mai controversate afirmații ale Bibliei despre uriași. Documentul vechi de 3.300 de ani, cunoscut sub numele de Anastasi I, se află în colecția muzeului din 1839 și a reapărut recent pe site-ul Associates for Biblical Research, reînnoind interesul pentru posibilele sale legături cu relatările biblice, potrivit Daily Mail.
Papirusul descrie întâlniri cu poporul Shosu, despre care se spune că are o înălțime de „patru sau cinci coți", ajungând până la doi metri și jumătate. Susținătorii teoriei spun că textul oferă o rară coroborare non-biblică a relatărilor din Vechiul Testament despre uriași, care apar în mod repetat dincolo de povestea familiară a lui David și Goliat.
Un cot egiptean măsura aproximativ 50 de centimetri, ceea ce înseamnă că Shosu ar fi fost mai înalt decât majoritatea oamenilor din acea epocă. Papirusul are forma unei scrisori scrise în timpul unui război, detaliind terenul ostil și provocările militare. Criticii susțin că textul este o scrisoare instructivă satirică de la scribul Hori către un alt scrib, Amenemope, batjocorind lipsa sa de cunoștințe de geografie, strategie militară și logistică.
Regretatul expert biblic dr. Michael Heiser a remarcat că înălțimile de 1,90 m sau mai mult ar fi comparabile cu cele ale persoanelor înalte de astăzi, mai degrabă decât o dovadă a existenței unor ființe supranaturale. Academicienii au remarcat că papirusul datează probabil din perioada Noului Regat din Egipt, aproximativ secolul al XIII-lea î.Hr., oferind contextul istoric pentru aceste întâlniri. Mai multe pasaje descriu rase sau triburi întregi de oameni excepțional de mari, dintre care se spune că i-au îngrozit pe israeliți.
În Geneză, capitolul 6, Biblia afirmă: "Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii; aceștia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume". Cuvântul ebraic folosit în acest pasaj, Nefilim, este tradus în mod obișnuit fie ca „uriași", fie ca „cei căzuți". Conform tradiției biblice, nefilimii au fost nimiciți de Potop, deși textele ulterioare descriu descendenții lor care apar în generațiile viitoare.
O astfel de relatare apare în Numeri 13:33, care descrie cum israeliții întâlnesc oameni enormi în timpul călătoriei lor: „Și acolo i-am văzut pe uriași, fiii lui Anac, care se trag din uriași: și eram în ochii noștri ca niște lăcuste și așa eram și în ochii lor." Susținătorii teoriei uriașilor susțin că papirusul Anastasi I oferă dovezi în afara Bibliei că astfel de oameni ar fi putut exista. Papirusul a fost vândut de negustorul și comerciantul de antichități Giovanni d'Anastasi și este scris ca o scrisoare de la un scrib la altul.
În text, scriitorul Hori avertizează asupra pericolului de-a lungul unei trecători înguste de munte, afirmând: „Defileul îngust este infestat cu oameni Shosu, ascunși sub tufișuri; unii dintre ei au patru coți sau cinci coți, din cap până în picioare, au fețe aspre, inima lor nu este blândă și nu ascultă de lingușiri."
Asociațiile pentru Cercetări Biblice au evidențiat acest pasaj ca dovadă că populația Shosu, care ar fi putut fi canaaniți, aveau dimensiuni excepționale. „Aceasta ar însemna că înălțimea celor întâlniți varia de la cel puțin 1,90 m la 2,40 m", au scris cercetătorii. „Acest lucru este deosebit de interesant dacă luăm în considerare faptul că un punct principal din scrisoare se referă la nevoia de acuratețe."
Alți experți au remarcat, însă, că Shosu (sau Shasu) sunt înțeleși pe scară largă de către istorici ca fiind un grup nomad în Levant, sugerând că papirusul ar putea reflecta observații militare mai degrabă decât afirmații literale despre giganți supranaturali.
Muzeul Britanic a descris papirusul ca un document istoric care ilustrează viața militară și conștientizarea geografică, fără a concluziona existența unor ființe supranaturale. Dovezile existente constau în întregime din inscripții și referințe textuale, fără nicio dovadă fizică care să susțină existența unei rase de giganți.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un jurnalist a testat timp de 3 zile dieta lui Robert F. Kennedy Jr., noul Secretar al Sănătății din SUA: „Am fost șocat de cum m-am simțit"
Robert F. Kennedy Jr. vrea sa schimbe modul in care mananca americanii, promovand o dieta de tip „carnivor" care s ...
-
Un băiat de 13 ani a înotat patru ore în apele oceanului ca să-și salveze familia. „Curajul și vitejia lor au fost extraordinare"
Un baiat in varsta de 13 ani din Australia a inotat timp de 4 ore in apele Oceanului Indian ca sa ajunga la mal pentru a ...
-
Vegetarieni vs. oamenii care mănâncă carne: Un nou studiu arată cine trăiește mai mult
Persoanele care nu consuma carne ar putea avea mai puține șanse decat persoanele care consuma carne sa ajunga la varsta ...
-
Vedeta din România care ar fi avut o relație cu Jeffrey Epstein. S-a iubit și cu Vin Diesel
Jeffrey Epstein a avut mai multe persoane traficate din Romania, arata dezvaluirile din presa americana. Totodata, contr ...
-
Ce face pâinea cu adevărat corpului tău: rezultatele șocante ale unui experiment de o lună, de la tensiunea arterială la colesterol și greutate
Consumul de paine alba și alimente ultra-procesate a devenit un subiect intens dezbatut in lumea medicala, fiind tot mai ...
-
Asistenta care a îngrijit-o pe Rodica Stănoiu face dezvăluiri fulminante despre relația dintre fosta ministră și bărbatul cu 50 de ani mai tânăr
O asistenta medicala care a ingrijit-o pe Rodica Stanoiu dezvaluie ca aceasta a fost vizitata de mai multe persoane la s ...
-
Scandalul "Lolita" în industria muzicală românească: artista creată cu AI care a pus pe jar artiștii după ce a devenit virală
Lolita Cercel, un proiect muzical creat cu ajutorul inteligenței artificiale, a ajuns rapid in trendingul romanesc pe Ti ...
-
Trucul "nebun" al unui psihiatru care te poate adormi rapid în caz de insomnie severă
În situații specifice, pe langa suplimente sau infuzii, unele trucuri pot fi de mare ajutor. Psihiatrul Alejandro ...
-
Secretele întuncecate care bântuie cel mai lung tunel rutier din România
Tunelul Capra-Balea, cocoțat la peste 2.000 de metri in inima Munților Fagaraș, este mult mai mult decat o simpla cale d ...
-
Un studiu care lansează o nouă isterie: Consumatorii de carne au șanse mult mai mari să ajungă la 100 de ani
Un nou studiu sugereaza ca adulții in varsta care consuma carne ar putea avea șanse mai mari sa traiasca peste 100 de an ...
-
Dovada că între viață și moarte există o "zonă gri": sindromul Lazăr a șocat de multe ori medicii și asistenții
În medicina moderna, exista cazuri extrem de rare care pun la incercare limitele cunoașterii și provoaca neliniște ...
-
Ce se afla, de fapt, în spatele documentarului despre Melania Trump: S-a investit o sumă record
Amazon a alocat zeci de milioane de dolari pentru un film despre Prima Doamna, Melania Trump, un film cu șanse reduse de ...
-
Romanița Iovan a primit semne divine de la Adrian Iovan! Vedeta îi simte prezența în viața ei: "Am văzut o inimă"
Romanița Iovan și fiul ei fac tot ce pot pentru a-i pastra vie amintirea lui Adrian Iovan. Vedeta ii simte vie prezența ...
-
Ciclul solar de 11 ani se regăsește în organismul uman. Vârstele la care corpul face salturi biologice semnificative și produc îmbătrânirea accentuată
Îmbatranirea nu este un proces lent și uniform, așa cum s-a crezut decenii la rand. Un studiu realizat de cercetat ...
-
Michael Schumacher s-a ridicat din pat și se plimbă cu scaunul cu rotile. A fost surprins într-o imagine recentă cu un îngrijitor VIDEO
Fostul campion de Formula 1 Michael Schumacher pare ca și-ar fi revenit in mod miraculos la aproape 12 ani de la acciden ...
-
Truc genial din filmul "Alien": cum și-a folosit regizorul propriii copii pentru o scenă imposibilă
În filmul „Alien", regizorul Ridley Scott a folosit scurtaturi incredibile și trucuri de camera pentru a tra ...
-
Metropola TV are un nou director general: Dan Cristian Popescu
Compania Publivol SA, detinuta de Consiliul Local Voluntari detine licentele pentru postul Metropola TV si pentru radiou ...
-
Colesterolul rău ridicat? Care este cea mai bună metodă de a prepara cafeaua pentru a reduce LDL
Cafeaua conține diterpene, compuși care pot crește nivelul colesterolului „rau" (LDL). Acest colesterol poate prov ...
-
Testul ADN care a dărâmat mitul de la Curtea de Argeș! Cine zace, de fapt, în mormântul lui Vlaicu Vodă
Biserica Domneasca din Curtea de Argeș pastreaza, de mai bine de un secol, un mister care a ținut in priza atat istorici ...
-
Greșeala pe care o fac aproape toți: de ce pâinea nu trebuie ținută în pungă
Deși painea ocupa un loc central in dieta romanilor, metoda corecta de a o pastra proaspata și crocanta ramane un mister ...
-
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns să stea stradă: "Am nevoie de ajutor. Nu am bani pentru mâncare și adăpost"
Charlotte Nastase, fiica adoptiva a legendarului tenismen Ilie Nastase, susține ca este intr-o situație disperata. Femei ...
-
Statul are de recuperat sume uriașe din amenzi date prostituatelor. Acestea pot scăpa de datorii muncind la mânăstiri sau cimitire
Sumele datorate de persoanele care practica prostituția catre autoritațile locale au ajuns la nivelul zecilor de milioan ...
-
Țara în care sexul în afara căsătoriei a devenit o infracțiune penală: turiștii sunt vizați și ei
Sexul in afara casatoriei a devenit o infracțiune penala in Indonezia. La 2 ianuarie, un nou Cod Penal (CC), adoptat in ...
-
Greu de crezut cum s-a schimbat acest sex-simbol de la Hollywood. Nici fanii infocați nu-l mai recunosc pe acest actor de legendă
Este greu de crezut cum se poate schimba destinul unui om, mai ales cand vorbim despre cineva care, in anii '80, era con ...
-
Freddie Mercury folosea metode vocale care nu ar trebui să existe în muzica occidentală. Culmea e că el era de fapt bariton!
Un grup de cercetatori europeni a publicat un studiu uimitor care arata ca Freddie Mercury poseda una dintre cele mai ex ...
-
Paula Seling a generat un scandal uriaș, după ce a vorbit în limba rusă la finala Eurovision Moldova
Artista Paula Seling, membra a juriului internatopnal, a avut un mesaj la finala nationala Eurovision Moldova 2026 si a ...
-
Super-rețeta virală a unui medic pentru micul dejun: "Nu-ti face foame pentru ore întregi și aduce aportul nutritiv pentru a fi în formă"
Alexandra Gleave, expert in medicina fizica și recuperare, care promoveaza fitnessul și starea de bine pe rețelele socia ...
-
Un ministru italian suspectat de furtul spectaculos al unui tablou celebru
Parchetul italian a anunțat la inceputul lui 2024 ca a deschis o ancheta impotriva secretarului de stat pentru cultura V ...
-
FBI e preocupat de astrologie: În ce zodii s-au născut cei mai mari criminali în serie ai lumii
Daca oamenii de știința au studiat creierele criminalilor in serie și spun ca aceștia au probleme legate de cortexul pre ...
-
Unde poți vedea 33.000 de ore de clipuri video din istoria muzicii de la MTV
Pentru tinerii obișnuiți cu algoritmii TikTok și cu muzica la un click distanța pe Spotify, ideea de a sta ore intregi i ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu