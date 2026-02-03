Când Uriașii erau pe Pământ. Existența Giganților din Biblie confirmată de un papirus vechi de 3.300 de ani

În Geneză, capitolul 6, Biblia afirmă: "Uriașii erau pe Pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii; aceștia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume". Acum, un papirus vechi de 3.300 de ani, pierdut de mult timp, a fost regăsit. El face lumină în legătură cu existența giganților, relatată în Scriptură.

Un papirus egiptean antic, deținut de British Museum, a fost citat ca posibilă dovadă care susține unele dintre cele mai controversate afirmații ale Bibliei despre uriași. Documentul vechi de 3.300 de ani, cunoscut sub numele de Anastasi I, se află în colecția muzeului din 1839 și a reapărut recent pe site-ul Associates for Biblical Research, reînnoind interesul pentru posibilele sale legături cu relatările biblice, potrivit Daily Mail.

Papirusul descrie întâlniri cu poporul Shosu, despre care se spune că are o înălțime de „patru sau cinci coți", ajungând până la doi metri și jumătate. Susținătorii teoriei spun că textul oferă o rară coroborare non-biblică a relatărilor din Vechiul Testament despre uriași, care apar în mod repetat dincolo de povestea familiară a lui David și Goliat.

Un cot egiptean măsura aproximativ 50 de centimetri, ceea ce înseamnă că Shosu ar fi fost mai înalt decât majoritatea oamenilor din acea epocă. Papirusul are forma unei scrisori scrise în timpul unui război, detaliind terenul ostil și provocările militare. Criticii susțin că textul este o scrisoare instructivă satirică de la scribul Hori către un alt scrib, Amenemope, batjocorind lipsa sa de cunoștințe de geografie, strategie militară și logistică.

Regretatul expert biblic dr. Michael Heiser a remarcat că înălțimile de 1,90 m sau mai mult ar fi comparabile cu cele ale persoanelor înalte de astăzi, mai degrabă decât o dovadă a existenței unor ființe supranaturale. Academicienii au remarcat că papirusul datează probabil din perioada Noului Regat din Egipt, aproximativ secolul al XIII-lea î.Hr., oferind contextul istoric pentru aceste întâlniri. Mai multe pasaje descriu rase sau triburi întregi de oameni excepțional de mari, dintre care se spune că i-au îngrozit pe israeliți.

În Geneză, capitolul 6, Biblia afirmă: "Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii; aceștia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume". Cuvântul ebraic folosit în acest pasaj, Nefilim, este tradus în mod obișnuit fie ca „uriași", fie ca „cei căzuți". Conform tradiției biblice, nefilimii au fost nimiciți de Potop, deși textele ulterioare descriu descendenții lor care apar în generațiile viitoare.

O astfel de relatare apare în Numeri 13:33, care descrie cum israeliții întâlnesc oameni enormi în timpul călătoriei lor: „Și acolo i-am văzut pe uriași, fiii lui Anac, care se trag din uriași: și eram în ochii noștri ca niște lăcuste și așa eram și în ochii lor." Susținătorii teoriei uriașilor susțin că papirusul Anastasi I oferă dovezi în afara Bibliei că astfel de oameni ar fi putut exista. Papirusul a fost vândut de negustorul și comerciantul de antichități Giovanni d'Anastasi și este scris ca o scrisoare de la un scrib la altul.

În text, scriitorul Hori avertizează asupra pericolului de-a lungul unei trecători înguste de munte, afirmând: „Defileul îngust este infestat cu oameni Shosu, ascunși sub tufișuri; unii dintre ei au patru coți sau cinci coți, din cap până în picioare, au fețe aspre, inima lor nu este blândă și nu ascultă de lingușiri."

Asociațiile pentru Cercetări Biblice au evidențiat acest pasaj ca dovadă că populația Shosu, care ar fi putut fi canaaniți, aveau dimensiuni excepționale. „Aceasta ar însemna că înălțimea celor întâlniți varia de la cel puțin 1,90 m la 2,40 m", au scris cercetătorii. „Acest lucru este deosebit de interesant dacă luăm în considerare faptul că un punct principal din scrisoare se referă la nevoia de acuratețe."

Alți experți au remarcat, însă, că Shosu (sau Shasu) sunt înțeleși pe scară largă de către istorici ca fiind un grup nomad în Levant, sugerând că papirusul ar putea reflecta observații militare mai degrabă decât afirmații literale despre giganți supranaturali.

Muzeul Britanic a descris papirusul ca un document istoric care ilustrează viața militară și conștientizarea geografică, fără a concluziona existența unor ființe supranaturale. Dovezile existente constau în întregime din inscripții și referințe textuale, fără nicio dovadă fizică care să susțină existența unei rase de giganți.