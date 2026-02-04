Teorema Zahărului: Răsturnare de situație în lumea medicală - poți consuma ceva dulce și atunci când ești la dietă. Iată cum!
Postat la: 04.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Consumul de zahăr este unul dintre cele mai controversate subiecte atunci când vine vorba despre dietă și pierdere în greutate. Deși este adesea demonizat, zahărul nu este complet interzis într-un stil de viață echilibrat. Problema apare atunci când cantitatea depășește limitele recomandate și devine un obstacol major în procesul de slăbire, dar și un risc pentru sănătate.
Un aport ridicat de zahăr este asociat direct cu creșterea în greutate și cu riscul de obezitate. Motivul este simplu: zahărul aduce multe calorii, dar foarte puțini nutrienți. Alimentele bogate în zahăr cresc rapid nivelul glicemiei, determinând organismul să secrete cantități mari de insulină. Pe termen lung, acest mecanism favorizează depozitarea grăsimii și apariția rezistenței la insulină.
Pentru persoanele care își doresc să slăbească, specialiștii recomandă reducerea zahărului la un nivel cât mai scăzut. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) sugerează ca zaharurile să reprezinte sub 10% din aportul caloric zilnic, iar ideal ar fi chiar sub 5%, pentru beneficii suplimentare asupra sănătății.
Nu toate tipurile de zahăr sunt la fel. Medicii și nutriționiștii fac o diferență clară între zaharurile naturale și cele adăugate. Zaharurile naturale se găsesc în mod firesc în alimente precum fructele și lactatele. Fructoza din fructe și lactoza din produsele lactate vin „la pachet" cu fibre, vitamine, minerale și proteine, ceea ce le face mult mai ușor de gestionat de către organism.
În schimb, zaharurile adăugate sunt cele introduse în alimente și băuturi în timpul procesării sau preparării: zahăr alb, siropuri, miere adăugată, concentrate de suc sau îndulcitori industriali. Acestea nu aduc beneficii nutriționale reale și sunt principala țintă atunci când vine vorba despre restricții în dietă.
Nu există o cantitate „magic" de zahăr care să garanteze pierderea în greutate, însă există repere clare. Conform OMS, pentru o persoană care consumă aproximativ 2.000 de calorii pe zi, limita de 10% înseamnă maximum 200 de calorii din zahăr, adică aproximativ 12 lingurițe. Pentru pragul ideal de 5%, vorbim de aproximativ 6 lingurițe pe zi.
Problema este că, în realitate, aceste limite sunt depășite constant. Datele arată că, în medie, bărbații consumă zilnic aproximativ 19 lingurițe de zahăr adăugat, iar femeile în jur de 15, mult peste recomandări. Reducerea zahărului la aceste niveluri poate sprijini semnificativ slăbitul, deoarece dietele bogate în zahăr favorizează acumularea de grăsime și îngreunează controlul apetitului.
Un aport excesiv de zahăr nu afectează doar silueta. Specialiștii asociază consumul ridicat de zahăr adăugat cu multiple probleme de sănătate:
- Boli cardiovasculare, prin creșterea inflamației și a nivelului de grăsimi din sânge
- Diabet de tip 2, ca urmare a rezistenței la insulină
- Carii dentare, zahărul fiind principalul factor de risc
- Creștere în greutate și obezitate, mai ales în cazul băuturilor îndulcite
Din acest motiv, reducerea zahărului nu este doar o strategie de slăbit, ci și una de prevenție medicală. Primul pas este evitarea alimentelor și băuturilor cunoscute pentru conținutul ridicat de zahăr: sucuri, băuturi carbogazoase, dulciuri, deserturi, cafea sau ceai îndulcite.
Un alt pas esențial este citirea etichetelor. Zaharul se ascunde sub multe denumiri: sirop de porumb, concentrat de suc de fructe, melasă, zahăr brun, miere, dar și sub forme care se termină în „-oză", precum glucoză, fructoză sau sucroză. Înțelegerea etichetelor nutriționale te ajută să faci alegeri mai bune. Dimensiunea porției, numărul de calorii și procentul din valoarea zilnică recomandată sunt informații-cheie pentru controlul greutății.
Reducerea zahărului funcționează cel mai bine atunci când este parte dintr-un stil de viață echilibrat. O alimentație variată, mișcarea regulată, somnul de calitate și gestionarea stresului sunt la fel de importante ca numărul de lingurițe de zahăr consumate zilnic.
În plus, există numeroase rețete cu conținut scăzut de zahăr, de la preparate asiatice, salate consistente sau gustări pe bază de leguminoase, care demonstrează că dieta nu trebuie să fie plictisitoare.
