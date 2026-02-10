Testele concrete de laborator au spulberat un celebru mit despre încărcarea telefoanelor mobile în plaja 20-80%
Postat la: 10.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Probabil ai auzit și tu peste tot că e greșit să lași telefonul la încărcat până la maxim sau că trebuie să îl ții mereu între 20% și 80%. Ei bine, se pare că toată această bătaie de cap este inutilă.
Experții spun acum clar: regula celor „80%" este mai degrabă un mit care ne aduce stres degeaba, nu un beneficiu real. Tehnologia de astăzi este destul de deșteaptă încât să se gestioneze singură. Așa că, în loc să stai cu ochii pe procente, cea mai simplă și eficientă variantă rămâne cea clasică: pune-ți telefonul la încărcat seara și lasă-l să ajungă liniștit la 100% până dimineața. Dispozitivul tău va fi bine, iar tu vei dormi mai relaxat.
În zilele noastre, smartphone-urile moderne, indiferent dacă vorbim despre iPhone sau dispozitive Android, sunt echipate cu sisteme complexe de management al energiei (BMS - Battery Management System). Aceste circuite inteligente monitorizează constant fluxul de curent și temperatura, oprind automat alimentarea bateriei în momentul în care aceasta atinge capacitatea maximă. Astfel, riscul de „supraîncărcare" fizică este inexistent, telefonul comutând pe alimentarea directă din rețea pentru a funcționa în stand-by, protejând celulele chimice.
Mai mult, producătorii au implementat soluții software avansate care învață rutinele utilizatorului. Funcții precum „Optimized Battery Charging" de la Apple sau „Adaptive Charging" de la Android întârzie finalizarea încărcării peste pragul de 80% până dimineața, chiar înainte de ora obișnuită de trezire. Aceasta înseamnă că telefonul nu stă la tensiune maximă ore în șir, ci doar pentru o scurtă perioadă, anulând argumentele celor care se tem de degradarea chimică accelerată.
Specialiștii în domeniu subliniază un aspect pragmatic adesea ignorat de entuziaștii tehnici: raportul dintre efortul depus și beneficiul real. Cei care aleg să își monitorizeze obsesiv telefonul pentru a-l deconecta la 80% pierd, de fapt, 20% din capacitatea dispozitivului în fiecare zi, voluntar, doar pentru a preveni o degradare viitoare care s-ar putea să nu fie niciodată atât de severă pe cât se tem. Este o ironie tehnologică să ai un telefon capabil de o zi întreagă de autonomie, dar să îl folosești la capacitate redusă din prima zi de achiziție de teama uzurii.
Bateriile litiu-ion sunt, prin definiție, componente consumabile care se degradează în timp, indiferent de cât de atent sunt tratate. Căldura ambientală sau utilizarea intensivă (gaming, editare video) afectează sănătatea bateriei mult mai mult decât obiceiul de a-l lăsa la încărcat peste noapte. O soluție rațională propusă de specialiști este utilizarea telefonului fără restricții artificiale. Chiar dacă, după trei sau patru ani de utilizare normală, capacitatea bateriei scade sub un nivel acceptabil, înlocuirea acesteia într-un service autorizat costă o fracțiune din prețul dispozitivului, o investiție minoră în comparație cu anii de stres și micro-management zilnic.
