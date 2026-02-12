Un bărbat a aruncat din greșeală 20 de lingouri de aur la gunoi. Cum și-a recuperat comoara în valoare de 120.000 de euro
12.02.2026
Un bărbat în vârstă de 57 de ani din Italia a aruncat din greșeală la gunoi 20 de lingouri de aur. Bărbatul din Porto Cesareo le achiziționa regulat și le păstra într-o cutie de tablă, pe care a aruncat-o accidental la gunoi, potrivit Corriere della Sera.
Imediat după ce a realizat greșeala, italianul a anunțat poliția. Cele 20 de lingouri de aur ajung la o valoare totală de 120.000 de euro. A doua zi și-a dat seama de greșeala făcută. Atunci a mers la poliție pentru a raporta incidentul. După o serie de verificări, polițiștii au recuperat cutia, care se afla deja la groapa de gunoi a orașului.
Agenții au verificat înregistrările camerelor de supraveghere și așa au confirmat că povestea spusă de bărbat era adevărată. Căutarea a continuat la Ugento, la groapa de gunoi, unde deșeurile fuseseră duse cu camioane de colectare a deșeurilor. Până la urmă, agenții au găsit cutia de tablă, unde se aflau cele 20 de lingouri de aur, și a fost returnată proprietarului.
