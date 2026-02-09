De ce nu putem face față poftei de dulce: Gradul de obezitate din România reflectă alimentația oamenilor

Un studiu recent arată cât de greu le este părinților să gestioneze cererile copiilor pentru ceva dulce. 8 din 10 părinți că se confruntă regulat cu astfel de situații dificile. Cercetarea arată că deciziile legate de alimentația celor mici nu sunt întotdeauna ușor de luat, fiind adesea influențate de factori emoționali, cum ar fi oboseala, vinovăția și presiunea socială.

Deși părinții sunt informați în general cu privire la nutriție, gestionarea cererilor celor mici nu este simplă. 43% dintre părinți încearcă să ofere alternative mai sănătoase, iar 33% recurg la negociere. Cu toate acestea, mulți dintre ei, în special părinții tineri și cei cu vârsta de peste 45 de ani, se simt incapabili să refuze cererile copiilor, din cauza sentimentelor de vinovăție și milă.

Poftele pentru gustări și dulciuri sunt cele mai frecvente înainte de cină (38%) și la prânz (35%), iar unii părinți se confruntă cu cereri și după masă (21%). În plus, provocările legate de menținerea unei alimentații sănătoase sunt mai mari atunci când părinții sunt în afaceri, cum ar fi la cumpărături (46%) sau în vizite la bunici, petreceri sau în vacanțe (32%).

Un alt aspect alarmant al studiului este legat de rata ridicată a supraponderalității și obezității în rândul copiilor și adulților români. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 28% dintre copiii de 7-8 ani din România sunt supraponderali sau obezi.

În același timp, aproximativ 58% dintre adulți sunt supraponderali, iar 63% nu practică activități fizice regulate. Aceste date subliniază riscurile crescute pentru sănătatea publică, mai ales că OMS avertizează că obezitatea ar putea cauza mai multe forme de cancer prevenibile decât fumatul în următoarele decenii.