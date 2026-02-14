Anul Calului de Foc 2026 începe cu o eclipsă de soare. Ce reprezintă și la ce trebuie să fim atenți

Ambițiile și dorințele din trecut vor ieși acum la suprafață, iar nativii vor dori să le aducă la îndeplinire cât mai repede. Înțelegerea oportunităților și a schimbărilor în următoarele 12 luni este esențială. Încrederea și focusul sunt acum evidente.

Un lucru este sigur, anul acesta chinezesc va aduce pasiune, idei orientate către acțiune. Mulțumită schimbărilor planetare, totul are loc într-o liniște care până acum nu a reușit să fie descrisă cu adevărat. Pentru a înțelege cu adevărat ce aduce acest an, e important să vedem ce înseamnă realmente energia calului în general. De asemenea, elementul care este adăugat în 2026 este Focul.

Energia care vine în 2026 este una complet diferită față de Anul Șarpelui de Lemn care tocmai s-a încheiat. După o perioadă în care nativii au privit înainte, acum este momentul să se miște cu adevărat. Oportunitățile apar la fiecare colț de stradă și este important să se aleagă între ele, arată cei de la Parade.com. Anul nou chinezesc al Calului de Foc incepe pe 17 februarie, odata cu Eclipsa de Soare.

Există o nevoie colectivă de a răspunde afirmativ mai des la întrebări. Astrele îi îndeamnă pe nativi să se reinventeze, să călătorească și să facă mișcări și alegeri spontane și bruște. Odată ce aceștia au încredere în instinctele lor, nimic nu poate merge prost. Din punct de vedere emoțional, cei mai mulți sunt exagerat de sincer. De asemenea, nimeni nu-și mai dorește să fie prins în vâltoarea tăcerii.

Este important de menționat ce a însemnat Calul de Foc de-a lungul anilor, atât din punct de vedere istoric, cât și social. Copiii care se vor naște între 17 februarie 2026 și 6 februarie 2027 vor avea o pasiune vibrantă în ceea ce privește felul în care își vor trăi viața, spun cei de la Yourtango.com. Anul Calului de Foc aduce la viață oameni care sunt carismatici, neînfricați și puternici din punct de vedere emoțional.

Pe măsură ce anul Calului de Foc se apropie, poți profita de această energie în cinci moduri diferite, așa cum arată astrele.

Încearcă să construiești în tăcere tot ceea ce îți dorești de la viitor. Deși există o tentație majoră să te miști în pași rapizi, caută să fii conștientă în tot ceea ce faci. Este totul despre a-ți urma intuiția și a vedea unde te duce aceasta. E important să fii aliniată cu visele tale, dar și cu realitatea care te înconjoară.

Deși toată lumea pare că se află într-o grabă de nedescris, încearcă să vezi lucrurile dintr-o perspectivă mai calmă. Oferă-ți un moment pentru a respira și pentru a lua o pauză. Construiește micile momente care te vor duce către realitatea dorită. E biine să fii atentă și să analizezi deciziile impulsive pe care ești tentată să le iei.

Faptul că ești tentată să te miști în pași rapizi te face să înțelegi lucrurile greșit ori să faci presupuneri greșite. Din acest motive, astrologii te îndeamnă să aduni informațiile din mai multe părți înainte de a pune un diagnostic. Profită de prezent și de situațiile care te fac să fii cu adevărat încrezătoare. Se pune accentul pe energie, entuziasm și relațiile cu sens.

Indiferent că ești genul care caută noi oportunități sau pur și simplu te lași abandonată în seama astrelor, profită de latura ta aventuroasă. Fii sinceră, autentică și clară în privința scopurilor de viitor. Astfel, nimic nu-ți va mai sta în cale.