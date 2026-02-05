Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Postat la: 04.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Pâinea se regăsește zilnic pe mesele românilor, dar nu toate tipurile sunt la fel de sănătoase. Nutriționiștii au explicat care este cea mai benefică pentru sănătate.
Pâinea din cereale încolțite este făcută din cereale integrale care au început să germineze, un proces ce face nutrienții mai ușor de digerat și absorbit, păstrând în același timp fibrele, scrie Health.
„Pâinea integrală din cereale germinate se remarcă pentru îmbătrânirea sănătoasă, deoarece atunci când o cereală germinează, crește disponibilitatea nutrienților," a declarat Alyssa Simpson, dietetician specializat în sănătatea digestivă, pentru Health.
Germinarea ajută și la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge prin furnizarea de fibre și proteine. Acești nutrienți devin mai importanți odată cu înaintarea în vârstă, pe măsură ce digestia încetinește, iar organismul devine mai puțin eficient la metabolizarea carbohidraților.
Potrivit medicului Lisa Andrews, pâinea din cereale germinate este făcută prin combinarea cerealelor integrale cu leguminoase.
Rezultatul este o pâine bogată în fibre și proteine complete, care conține toți aminoacizii esențiali de care are nevoie organismul. Pe măsură ce îmbătrânim, avem nevoie de mai multe proteine, pentru că organismul nu mai construiește și nu mai menține la fel de eficient masa musculară.
Fiind pe bază de cereale integrale, pâinea germinată oferă în mod natural mai multe fibre și proteine decât pâinile rafinate, a declarat Kaytee Hadley, dietetician de medicină funcțională pentru Health. Acești nutrienți susțin digestia, reglarea glucozei din sânge și sațietatea.
Multe varietăți nu conțin zaharuri adăugate și au un conținut mai scăzut de carbohidrați decât pâinile tradiționale.
Pâinea integrală cu maia ocupă un loc secund aproape la fel de bun, mai ales pentru cei care găsesc alte pâini mai greu de digerat. Spre deosebire de pâinea făcută cu făină albă, această pâine păstrează fibrele și nutrienții din întreaga cereală.
Pâinea este făcută printr-un proces natural de fermentație, care folosește drojdie naturală și bacterii benefice.
„Fermentația poate face pâinea mai ușor de digerat. Chiar dacă bacteriile vii nu supraviețuiesc la coacere, fermentația în sine ajută digestia" spune Simpson.
Simpson recomandă pâinea integrală fermentată natural, în loc de pâini cu drojdie și aditivi care mimează doar aroma de pâine fermentată. Această pâine oferă fibre și proteine care sprijină sănătatea digestivă, echilibrul zahărului din sânge și sănătatea inimii pe măsură ce îmbătrânești.
Nutriționiștii recomandă pâini din cereale integrale sau încolțite, bogate în fibre și proteine, iar fermentația naturală poate ajuta digestia, metabolismul și sănătatea inimii pe măsură ce îmbătrânim.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Germania a declarat la boli cu drept de concediu si mahmureala. Medicii pot prescrie refacere la domiciliu
Germania a luat o decizie fara precedent, declarand mahmureala drept boala. Mai exact, un tribunal din Frankfurt a stabi ...
-
Teorema Zahărului: Răsturnare de situație în lumea medicală - poți consuma ceva dulce și atunci când ești la dietă. Iată cum!
Consumul de zahar este unul dintre cele mai controversate subiecte atunci cand vine vorba despre dieta și pierdere in gr ...
-
Avem în noi un buton fizic de „Pace" - trebuie doar să învățăm să îl apăsăm!
Exista un nerv in corpul tau, numit Nervul Vag, care este „super-autostrada" relaxarii. El leaga creierul de inima ...
-
Un jurnalist a testat timp de 3 zile dieta lui Robert F. Kennedy Jr., noul Secretar al Sănătății din SUA: „Am fost șocat de cum m-am simțit"
Robert F. Kennedy Jr. vrea sa schimbe modul in care mananca americanii, promovand o dieta de tip „carnivor" care s ...
-
Când Uriașii erau pe Pământ. Existența Giganților din Biblie confirmată de un papirus vechi de 3.300 de ani
În Geneza, capitolul 6, Biblia afirma: "Uriașii erau pe Pamant in vremurile acelea și chiar și dupa ce s-au impreu ...
-
Un băiat de 13 ani a înotat patru ore în apele oceanului ca să-și salveze familia. „Curajul și vitejia lor au fost extraordinare"
Un baiat in varsta de 13 ani din Australia a inotat timp de 4 ore in apele Oceanului Indian ca sa ajunga la mal pentru a ...
-
Vegetarieni vs. oamenii care mănâncă carne: Un nou studiu arată cine trăiește mai mult
Persoanele care nu consuma carne ar putea avea mai puține șanse decat persoanele care consuma carne sa ajunga la varsta ...
-
Vedeta din România care ar fi avut o relație cu Jeffrey Epstein. S-a iubit și cu Vin Diesel
Jeffrey Epstein a avut mai multe persoane traficate din Romania, arata dezvaluirile din presa americana. Totodata, contr ...
-
Ce face pâinea cu adevărat corpului tău: rezultatele șocante ale unui experiment de o lună, de la tensiunea arterială la colesterol și greutate
Consumul de paine alba și alimente ultra-procesate a devenit un subiect intens dezbatut in lumea medicala, fiind tot mai ...
-
Asistenta care a îngrijit-o pe Rodica Stănoiu face dezvăluiri fulminante despre relația dintre fosta ministră și bărbatul cu 50 de ani mai tânăr
O asistenta medicala care a ingrijit-o pe Rodica Stanoiu dezvaluie ca aceasta a fost vizitata de mai multe persoane la s ...
-
Scandalul "Lolita" în industria muzicală românească: artista creată cu AI care a pus pe jar artiștii după ce a devenit virală
Lolita Cercel, un proiect muzical creat cu ajutorul inteligenței artificiale, a ajuns rapid in trendingul romanesc pe Ti ...
-
Trucul "nebun" al unui psihiatru care te poate adormi rapid în caz de insomnie severă
În situații specifice, pe langa suplimente sau infuzii, unele trucuri pot fi de mare ajutor. Psihiatrul Alejandro ...
-
Secretele întuncecate care bântuie cel mai lung tunel rutier din România
Tunelul Capra-Balea, cocoțat la peste 2.000 de metri in inima Munților Fagaraș, este mult mai mult decat o simpla cale d ...
-
Un studiu care lansează o nouă isterie: Consumatorii de carne au șanse mult mai mari să ajungă la 100 de ani
Un nou studiu sugereaza ca adulții in varsta care consuma carne ar putea avea șanse mai mari sa traiasca peste 100 de an ...
-
Dovada că între viață și moarte există o "zonă gri": sindromul Lazăr a șocat de multe ori medicii și asistenții
În medicina moderna, exista cazuri extrem de rare care pun la incercare limitele cunoașterii și provoaca neliniște ...
-
Ce se afla, de fapt, în spatele documentarului despre Melania Trump: S-a investit o sumă record
Amazon a alocat zeci de milioane de dolari pentru un film despre Prima Doamna, Melania Trump, un film cu șanse reduse de ...
-
Romanița Iovan a primit semne divine de la Adrian Iovan! Vedeta îi simte prezența în viața ei: "Am văzut o inimă"
Romanița Iovan și fiul ei fac tot ce pot pentru a-i pastra vie amintirea lui Adrian Iovan. Vedeta ii simte vie prezența ...
-
Ciclul solar de 11 ani se regăsește în organismul uman. Vârstele la care corpul face salturi biologice semnificative și produc îmbătrânirea accentuată
Îmbatranirea nu este un proces lent și uniform, așa cum s-a crezut decenii la rand. Un studiu realizat de cercetat ...
-
Michael Schumacher s-a ridicat din pat și se plimbă cu scaunul cu rotile. A fost surprins într-o imagine recentă cu un îngrijitor VIDEO
Fostul campion de Formula 1 Michael Schumacher pare ca și-ar fi revenit in mod miraculos la aproape 12 ani de la acciden ...
-
Truc genial din filmul "Alien": cum și-a folosit regizorul propriii copii pentru o scenă imposibilă
În filmul „Alien", regizorul Ridley Scott a folosit scurtaturi incredibile și trucuri de camera pentru a tra ...
-
Metropola TV are un nou director general: Dan Cristian Popescu
Compania Publivol SA, detinuta de Consiliul Local Voluntari detine licentele pentru postul Metropola TV si pentru radiou ...
-
Colesterolul rău ridicat? Care este cea mai bună metodă de a prepara cafeaua pentru a reduce LDL
Cafeaua conține diterpene, compuși care pot crește nivelul colesterolului „rau" (LDL). Acest colesterol poate prov ...
-
Testul ADN care a dărâmat mitul de la Curtea de Argeș! Cine zace, de fapt, în mormântul lui Vlaicu Vodă
Biserica Domneasca din Curtea de Argeș pastreaza, de mai bine de un secol, un mister care a ținut in priza atat istorici ...
-
Greșeala pe care o fac aproape toți: de ce pâinea nu trebuie ținută în pungă
Deși painea ocupa un loc central in dieta romanilor, metoda corecta de a o pastra proaspata și crocanta ramane un mister ...
-
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns să stea stradă: "Am nevoie de ajutor. Nu am bani pentru mâncare și adăpost"
Charlotte Nastase, fiica adoptiva a legendarului tenismen Ilie Nastase, susține ca este intr-o situație disperata. Femei ...
-
Statul are de recuperat sume uriașe din amenzi date prostituatelor. Acestea pot scăpa de datorii muncind la mânăstiri sau cimitire
Sumele datorate de persoanele care practica prostituția catre autoritațile locale au ajuns la nivelul zecilor de milioan ...
-
Țara în care sexul în afara căsătoriei a devenit o infracțiune penală: turiștii sunt vizați și ei
Sexul in afara casatoriei a devenit o infracțiune penala in Indonezia. La 2 ianuarie, un nou Cod Penal (CC), adoptat in ...
-
Greu de crezut cum s-a schimbat acest sex-simbol de la Hollywood. Nici fanii infocați nu-l mai recunosc pe acest actor de legendă
Este greu de crezut cum se poate schimba destinul unui om, mai ales cand vorbim despre cineva care, in anii '80, era con ...
-
Freddie Mercury folosea metode vocale care nu ar trebui să existe în muzica occidentală. Culmea e că el era de fapt bariton!
Un grup de cercetatori europeni a publicat un studiu uimitor care arata ca Freddie Mercury poseda una dintre cele mai ex ...
-
Paula Seling a generat un scandal uriaș, după ce a vorbit în limba rusă la finala Eurovision Moldova
Artista Paula Seling, membra a juriului internatopnal, a avut un mesaj la finala nationala Eurovision Moldova 2026 si a ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu