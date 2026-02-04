Avem în noi un buton fizic de „Pace" - trebuie doar să învățăm să îl apăsăm!
Postat la: 04.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Există un nerv în corpul tău, numit Nervul Vag, care este „super-autostrada" relaxării. El leagă creierul de inimă, plămâni și stomac. Când ești stresat, acest nerv este inactiv. Dar poți să îl activezi manual prin metode surprinzător de simple: fredonând o melodie (vibrația corzilor vocale îl stimulează), spălându-te pe față cu apă rece sau respirând adânc. Când Nervul Vag este activat, el trimite instantaneu comanda: „Pericolul a trecut". Inima încetinește, digestia pornește, iar sistemul imunitar se reactivează.
Numele său provine din latinescul „vagus", care înseamnă „rătăcitor". Această denumire este perfect justificată, deoarece este cel mai lung nerv cranian din corp și are un traseu extrem de ramificat. Pornește din trunchiul cerebral, coboară prin gât, traversează toracele și ajunge adânc în abdomen, atingând aproape toate organele majore. Este un cablu biologic vital care funcționează bidirecțional: transmite comenzi de la creier la organe, dar, mai important, culege informații despre starea organelor și le trimite înapoi la creier.
Funcția sa principală este de a gestiona sistemul nervos parasimpatic, responsabil pentru starea de „odihnă și digestie". Dacă îți imaginezi corpul ca pe o mașină, stresul (sistemul simpatic) este accelerația, iar Nervul Vag este frâna. Fără această frână funcțională, corpul ar rămâne blocat într-o stare constantă de turație maximă, ceea ce duce la epuizare cronică și inflamație.
Activarea vagală este mecanismul prin care organismul revine la homeostazie, adică la echilibru, după un eveniment tensionat.
O mare parte din activitatea acestui nerv se desfășoară în sistemul digestiv, motiv pentru care intestinul este adesea numit „al doilea creier". Aproximativ 80% din fibrele nervului vag sunt senzoriale, adică transportă informații de la stomac la creier, nu invers. Aceasta explică senzația fizică de „fluturi în stomac" atunci când avem emoții sau intuiția viscerală pe care o simțim în situații incerte. Nervul Vag monitorizează microbiomul intestinal și reglează motilitatea gastrică, fiind esențial pentru o digestie sănătoasă.
Impactul său asupra inimii este măsurabil prin ceea ce medicii numesc „variabilitatea ritmului cardiac" (HRV). Un nerv vag sănătos și activ permite inimii să își ajusteze rapid bătăile: să accelereze ușor când inspirăm și să încetinească imediat când expirăm. Un HRV ridicat indică un tonus vagal bun și o capacitate mare de adaptare la stres. În schimb, persoanele cu un tonus vagal scăzut au un ritm cardiac rigid și sunt mai predispuse la afecțiuni cardiovasculare și anxietate.
Mecanismul prin care respirația profundă activează acest nerv este pur mecanic și chimic. Atunci când respirăm lent, folosind diafragma, și prelungim expirația, stimulăm baroreceptorii (senzorii de presiune) din artere. Aceștia trimit un semnal prin nervul vag către creier, informându-l că presiunea arterială este sigură și că nu există amenințări imediate. Creierul răspunde eliberând acetilcolină, un neurotransmițător care acționează ca un calmant natural, scăzând pulsul.
Legătura dintre nervul vag și corzile vocale explică de ce cântatul, fredonatul sau incantațiile (precum „Om" în yoga) au un efect liniștitor. Ramurile nervului trec prin laringe și faringe. Vibrația ritmică produsă în gât masează efectiv acest nerv din interior, stimulându-l electric. Aceasta este explicația biologică pentru care cântecele de leagăn calmează bebelușii sau pentru care muzica corală induce o stare de liniște profundă în rândul participanților.
Expunerea la frig este o altă cale directă de accesare a acestui sistem, prin „reflexul de scufundare" al mamiferelor. Atunci când apa rece atinge zona feței, în special în jurul ochilor și al nasului, corpul declanșează automat un răspuns de conservare a energiei, mediat de nervul vag. Ritmul cardiac scade brusc pentru a conserva oxigenul. Un simplu jet de apă rece pe față dimineața poate „reseta" sistemul nervos, scoțându-l din starea de agitație sau somnolență.
Pe lângă relaxare, nervul vag joacă un rol crucial în controlul inflamației din corp, printr-un proces numit „reflexul antiinflamator colinergic". Când detectează molecule inflamatorii (cytokine), nervul transmite semnale splinei și altor organe imunitare pentru a reduce producția acestora. Astfel, un tonus vagal bun funcționează ca un sistem intern de prevenire a bolilor autoimune și a inflamației cronice, protejând țesuturile de propria reacție defensivă a corpului.
Înțelegerea acestui nerv a schimbat modul în care privim sănătatea mintală și fizică. Nu suntem doar victime ale reacțiilor noastre automate; avem un anumit grad de control asupra fiziologiei noastre. Prin exerciții simple și conștiente care vizează Nervul Vag, putem antrena capacitatea corpului de a trece de la alertă la calm, construind o reziliență biologică în fața provocărilor vieții moderne.
