Asistenta care a îngrijit-o pe Rodica Stănoiu face dezvăluiri fulminante despre relația dintre fosta ministră și bărbatul cu 50 de ani mai tânăr
Postat la: 01.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
O asistenta medicală care a îngrijit-o pe Rodica Stănoiu dezvăluie că aceasta a fost vizitată de mai multe persoane la spitalul Obregia, și toți au ajuns la concluzia că Marius Calotă nu ar fi avut ce să caute alături de ea. Femeia susține că între cei doi era "o idilă".
Rodica Stănoiu s-a stins din viață pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. După moartea acesteia au apărut o mulțime de controverse. Au fost voci care au susținut că fostul ministru ar fi suferit agresiuni fizice sau că nu mai putea comunica cu nimeni pentru că i se luase telefonul. A urmat deshumarea pentru efectuarea necropsiei la scurt timp după ce fusese înmormântată. Apoi aau apărut tot felul de povești despre presupusa idilă pe care a fi aavut-o cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr, Marius Calotă.
În ultimul an, fostul ministru a ajuns de mai multe ori la spital. O asistentă de la Obregia a dat amănunte despre relația celor doi, potrivit România TV, într-un material filmat cu o cameră ascunsă. Se pare că Rodica Stănoiu ar fi fost îndrăgostită de bărbat.
"Pot să vă spun că a venit într-o situație complicată...a fost într-o stare de confuzie, de aceea au adus-o colegii noștri de la Floreasca după ce au evaluat-o acolo somatic, plină de echimoze, dar am înțeles că scările alea sunt destul de lungi în vila dumneaei... Era într-o stare complicată din punct de vedere neurologic. Nu mai putea mânca singură...în schimb era o idilă!
Doamna era îndrăgostită de domnul acela care, practic, a pus stăpânire pe ceea ce gândea, simțea dumneaei...O parte din familie care nu știu cât de neinteresată era...și, bineînțeles, "omul negru" să nu vină, să nu intre...dar n-am putut să...dumneaei dorea să-l vadă! Adică n-am put să-i spunem: "să nu intri, că..." Cert e că în trei zile confuzia aia s-a risipit. Au venit cu ocazia asta foarte mulți doctoranzi de-ai dumneaei, elevi de-ai dumneaei... era aici sala plină! Oameni de valoare!", spune asistenta.
Se pare că rudele fostului ministru au făcut tot ce au putut pentru a-i despărți pe cei doi.
"Nepoata ne ruga s-o mai ținem...dar n-aveam de ce s-o mai ținem, doamna era în toate ale ei...Ca s-o protejăm de "nepotul" respectiv, care într-adevăr, nu a fost deloc o alegere potrivită a doamnei ministru! Partenerul dumneaei era un om suburban, un om...mă rog... de care-ți dai seama că e de foarte proastă calitate. Într-adevăr, nu era nici pe departe o alegere care să-i facă cinste doamnei ministru!", a mai povestit femeia.
Tânărul în vârstă de 33 de ani a spus că Rodica Stănoiu a fost ca o mamă pentru el. Acesta a negat o relație amoroasă.
„Mi s-au adresat n-șpe mii de injurii și apelative care nu au nicio legătură cu realitatea. Niște persoane pe care nu le cunosc și nici nu aș vrea să le cunosc prea curând (fac aceste acuzații, injurii - n.n.)... Deci, cred că trebuie să păstrăm eleganță. Este o chestiune intimă, pe care nu cred că este necesar să fac publică. Despre testament știe toată lumea... toți cei implicați și menționați în testament știu despre ce este vorba. Doamna Rodica, la vremea respectivă, le-a explicat cu subiect și predicat cam care este povestea testamentului. Dacă unii dintre ei sunt nemulțumiți, nu este problema mea.
Relația noastră a fost o relație familială, între doamna Rodica Stănoiu, mama mea, eu, Paul, care este fratele meu și a locuit și el cu noi în casă o bună bucată de timp și cam atât vă pot spune. Nu s-a căsătorit nimeni cu nimeni, nu există iubiți, îndrăgosteli sau alte aspecte care să aibă o conotație în sensul acesta.
A fost ca o a doua mamă pentru mine și ca o bunică pentru Paul (fratele lui - n.n.)", a declarat Marius Calotă.
Bărbatul a vorbit și despre momentul în care a murit fostul ministru.
„Șase medici au constatat decesul. Au resuscitat-o conform procedurii legale timp de 45 de minute... s-a constatat că a decedat în urma unui stop cardio-respirator. Au fost și organele de cercetare penală la fața locului care au analizat corpul doamnei Rodica. Avem și camere video, audio în casă, sigur că da", a mai declarat tânărul.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ce face pâinea cu adevărat corpului tău: rezultatele șocante ale unui experiment de o lună, de la tensiunea arterială la colesterol și greutate
Consumul de paine alba și alimente ultra-procesate a devenit un subiect intens dezbatut in lumea medicala, fiind tot mai ...
-
Scandalul "Lolita" în industria muzicală românească: artista creată cu AI care a pus pe jar artiștii după ce a devenit virală
Lolita Cercel, un proiect muzical creat cu ajutorul inteligenței artificiale, a ajuns rapid in trendingul romanesc pe Ti ...
-
Trucul "nebun" al unui psihiatru care te poate adormi rapid în caz de insomnie severă
În situații specifice, pe langa suplimente sau infuzii, unele trucuri pot fi de mare ajutor. Psihiatrul Alejandro ...
-
Secretele întuncecate care bântuie cel mai lung tunel rutier din România
Tunelul Capra-Balea, cocoțat la peste 2.000 de metri in inima Munților Fagaraș, este mult mai mult decat o simpla cale d ...
-
Un studiu care lansează o nouă isterie: Consumatorii de carne au șanse mult mai mari să ajungă la 100 de ani
Un nou studiu sugereaza ca adulții in varsta care consuma carne ar putea avea șanse mai mari sa traiasca peste 100 de an ...
-
Dovada că între viață și moarte există o "zonă gri": sindromul Lazăr a șocat de multe ori medicii și asistenții
În medicina moderna, exista cazuri extrem de rare care pun la incercare limitele cunoașterii și provoaca neliniște ...
-
Ce se afla, de fapt, în spatele documentarului despre Melania Trump: S-a investit o sumă record
Amazon a alocat zeci de milioane de dolari pentru un film despre Prima Doamna, Melania Trump, un film cu șanse reduse de ...
-
Romanița Iovan a primit semne divine de la Adrian Iovan! Vedeta îi simte prezența în viața ei: "Am văzut o inimă"
Romanița Iovan și fiul ei fac tot ce pot pentru a-i pastra vie amintirea lui Adrian Iovan. Vedeta ii simte vie prezența ...
-
Ciclul solar de 11 ani se regăsește în organismul uman. Vârstele la care corpul face salturi biologice semnificative și produc îmbătrânirea accentuată
Îmbatranirea nu este un proces lent și uniform, așa cum s-a crezut decenii la rand. Un studiu realizat de cercetat ...
-
Michael Schumacher s-a ridicat din pat și se plimbă cu scaunul cu rotile. A fost surprins într-o imagine recentă cu un îngrijitor VIDEO
Fostul campion de Formula 1 Michael Schumacher pare ca și-ar fi revenit in mod miraculos la aproape 12 ani de la acciden ...
-
Truc genial din filmul "Alien": cum și-a folosit regizorul propriii copii pentru o scenă imposibilă
În filmul „Alien", regizorul Ridley Scott a folosit scurtaturi incredibile și trucuri de camera pentru a tra ...
-
Metropola TV are un nou director general: Dan Cristian Popescu
Compania Publivol SA, detinuta de Consiliul Local Voluntari detine licentele pentru postul Metropola TV si pentru radiou ...
-
Colesterolul rău ridicat? Care este cea mai bună metodă de a prepara cafeaua pentru a reduce LDL
Cafeaua conține diterpene, compuși care pot crește nivelul colesterolului „rau" (LDL). Acest colesterol poate prov ...
-
Testul ADN care a dărâmat mitul de la Curtea de Argeș! Cine zace, de fapt, în mormântul lui Vlaicu Vodă
Biserica Domneasca din Curtea de Argeș pastreaza, de mai bine de un secol, un mister care a ținut in priza atat istorici ...
-
Greșeala pe care o fac aproape toți: de ce pâinea nu trebuie ținută în pungă
Deși painea ocupa un loc central in dieta romanilor, metoda corecta de a o pastra proaspata și crocanta ramane un mister ...
-
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns să stea stradă: "Am nevoie de ajutor. Nu am bani pentru mâncare și adăpost"
Charlotte Nastase, fiica adoptiva a legendarului tenismen Ilie Nastase, susține ca este intr-o situație disperata. Femei ...
-
Statul are de recuperat sume uriașe din amenzi date prostituatelor. Acestea pot scăpa de datorii muncind la mânăstiri sau cimitire
Sumele datorate de persoanele care practica prostituția catre autoritațile locale au ajuns la nivelul zecilor de milioan ...
-
Țara în care sexul în afara căsătoriei a devenit o infracțiune penală: turiștii sunt vizați și ei
Sexul in afara casatoriei a devenit o infracțiune penala in Indonezia. La 2 ianuarie, un nou Cod Penal (CC), adoptat in ...
-
Greu de crezut cum s-a schimbat acest sex-simbol de la Hollywood. Nici fanii infocați nu-l mai recunosc pe acest actor de legendă
Este greu de crezut cum se poate schimba destinul unui om, mai ales cand vorbim despre cineva care, in anii '80, era con ...
-
Freddie Mercury folosea metode vocale care nu ar trebui să existe în muzica occidentală. Culmea e că el era de fapt bariton!
Un grup de cercetatori europeni a publicat un studiu uimitor care arata ca Freddie Mercury poseda una dintre cele mai ex ...
-
Paula Seling a generat un scandal uriaș, după ce a vorbit în limba rusă la finala Eurovision Moldova
Artista Paula Seling, membra a juriului internatopnal, a avut un mesaj la finala nationala Eurovision Moldova 2026 si a ...
-
Super-rețeta virală a unui medic pentru micul dejun: "Nu-ti face foame pentru ore întregi și aduce aportul nutritiv pentru a fi în formă"
Alexandra Gleave, expert in medicina fizica și recuperare, care promoveaza fitnessul și starea de bine pe rețelele socia ...
-
Un ministru italian suspectat de furtul spectaculos al unui tablou celebru
Parchetul italian a anunțat la inceputul lui 2024 ca a deschis o ancheta impotriva secretarului de stat pentru cultura V ...
-
FBI e preocupat de astrologie: În ce zodii s-au născut cei mai mari criminali în serie ai lumii
Daca oamenii de știința au studiat creierele criminalilor in serie și spun ca aceștia au probleme legate de cortexul pre ...
-
Unde poți vedea 33.000 de ore de clipuri video din istoria muzicii de la MTV
Pentru tinerii obișnuiți cu algoritmii TikTok și cu muzica la un click distanța pe Spotify, ideea de a sta ore intregi i ...
-
Carmen Harra anunță răsturnarea puterii politice, în România în 2026: "E un nou început, cu alți oameni"
Celebra prezicatoare Carmen Harra anunța o rasturnare de regim la in marile state: „Anul asta este al rasturnarilo ...
-
Răsturnare de situație. Cătălin Măruță anunță că rămâne la PRO TV după ce emisiunea îi va fi scoasă din grilă
Vestea ca emisiunea La Maruța va fi scoasa din grila Pro TV din luna februarie i-a luat prin surprindere atat pe cei imp ...
-
Fenomenul care uimește oamenii de știință. Țara în care oamenii trăiesc peste 110 ani: care este secretul longevității
Diversitatea genetica a țarii și „supercentenarii" sai ar putea explica de ce unii oameni traiesc peste 110 ani, o ...
-
Mogulul Adrian Sârbu a rămas fără apartamentul din blocul miliardarilor
Adrian Sarbu, „taticul" Pro TV, a suferit o lovitura grea in urma cu mai mult timp. Fostul patron de televiziune a ...
-
Ce salariu încasa Cătălin Măruță. Primele reacții după ce PRO TV a anunțat încheierea emisiunii „La Măruță" după 18 ani
PRO TV a anunțat in seara de 12 ianuarie 2026 ca emisiunea „La Maruța" se va incheia dupa 18 ani de difuzare, ulti ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu