Asistenta care a îngrijit-o pe Rodica Stănoiu face dezvăluiri fulminante despre relația dintre fosta ministră și bărbatul cu 50 de ani mai tânăr

O asistenta medicală care a îngrijit-o pe Rodica Stănoiu dezvăluie că aceasta a fost vizitată de mai multe persoane la spitalul Obregia, și toți au ajuns la concluzia că Marius Calotă nu ar fi avut ce să caute alături de ea. Femeia susține că între cei doi era "o idilă".

Rodica Stănoiu s-a stins din viață pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. După moartea acesteia au apărut o mulțime de controverse. Au fost voci care au susținut că fostul ministru ar fi suferit agresiuni fizice sau că nu mai putea comunica cu nimeni pentru că i se luase telefonul. A urmat deshumarea pentru efectuarea necropsiei la scurt timp după ce fusese înmormântată. Apoi aau apărut tot felul de povești despre presupusa idilă pe care a fi aavut-o cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr, Marius Calotă.

În ultimul an, fostul ministru a ajuns de mai multe ori la spital. O asistentă de la Obregia a dat amănunte despre relația celor doi, potrivit România TV, într-un material filmat cu o cameră ascunsă. Se pare că Rodica Stănoiu ar fi fost îndrăgostită de bărbat.

"Pot să vă spun că a venit într-o situație complicată...a fost într-o stare de confuzie, de aceea au adus-o colegii noștri de la Floreasca după ce au evaluat-o acolo somatic, plină de echimoze, dar am înțeles că scările alea sunt destul de lungi în vila dumneaei... Era într-o stare complicată din punct de vedere neurologic. Nu mai putea mânca singură...în schimb era o idilă!

Doamna era îndrăgostită de domnul acela care, practic, a pus stăpânire pe ceea ce gândea, simțea dumneaei...O parte din familie care nu știu cât de neinteresată era...și, bineînțeles, "omul negru" să nu vină, să nu intre...dar n-am putut să...dumneaei dorea să-l vadă! Adică n-am put să-i spunem: "să nu intri, că..." Cert e că în trei zile confuzia aia s-a risipit. Au venit cu ocazia asta foarte mulți doctoranzi de-ai dumneaei, elevi de-ai dumneaei... era aici sala plină! Oameni de valoare!", spune asistenta.

Se pare că rudele fostului ministru au făcut tot ce au putut pentru a-i despărți pe cei doi.

"Nepoata ne ruga s-o mai ținem...dar n-aveam de ce s-o mai ținem, doamna era în toate ale ei...Ca s-o protejăm de "nepotul" respectiv, care într-adevăr, nu a fost deloc o alegere potrivită a doamnei ministru! Partenerul dumneaei era un om suburban, un om...mă rog... de care-ți dai seama că e de foarte proastă calitate. Într-adevăr, nu era nici pe departe o alegere care să-i facă cinste doamnei ministru!", a mai povestit femeia.

Tânărul în vârstă de 33 de ani a spus că Rodica Stănoiu a fost ca o mamă pentru el. Acesta a negat o relație amoroasă.

„Mi s-au adresat n-șpe mii de injurii și apelative care nu au nicio legătură cu realitatea. Niște persoane pe care nu le cunosc și nici nu aș vrea să le cunosc prea curând (fac aceste acuzații, injurii - n.n.)... Deci, cred că trebuie să păstrăm eleganță. Este o chestiune intimă, pe care nu cred că este necesar să fac publică. Despre testament știe toată lumea... toți cei implicați și menționați în testament știu despre ce este vorba. Doamna Rodica, la vremea respectivă, le-a explicat cu subiect și predicat cam care este povestea testamentului. Dacă unii dintre ei sunt nemulțumiți, nu este problema mea.

Relația noastră a fost o relație familială, între doamna Rodica Stănoiu, mama mea, eu, Paul, care este fratele meu și a locuit și el cu noi în casă o bună bucată de timp și cam atât vă pot spune. Nu s-a căsătorit nimeni cu nimeni, nu există iubiți, îndrăgosteli sau alte aspecte care să aibă o conotație în sensul acesta.

A fost ca o a doua mamă pentru mine și ca o bunică pentru Paul (fratele lui - n.n.)", a declarat Marius Calotă.

Bărbatul a vorbit și despre momentul în care a murit fostul ministru.

„Șase medici au constatat decesul. Au resuscitat-o conform procedurii legale timp de 45 de minute... s-a constatat că a decedat în urma unui stop cardio-respirator. Au fost și organele de cercetare penală la fața locului care au analizat corpul doamnei Rodica. Avem și camere video, audio în casă, sigur că da", a mai declarat tânărul.