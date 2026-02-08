Mult mai tare ca-n filme: O crimă nerezolvată din 1971 a dus la o legătură de familie surprinzătoare după mai bine de 50 de ani

Într-o după-amiază de iulie din 1971, doi băieți care se plimbau cu un minibike printr-o zonă rurală din Maryland au dat peste o femeie pe jumătate dezbrăcată, întinsă rănită într-un câmp, relatează The Washington Post

Era inconștientă și respira greu. Părul și unghiile îi erau murdare, poate de la târât, iar arsurile solare sugerau că zăcuse acolo de ore întregi. Purta doar o bluză și un sutien. Lenjeria și combinația ei erau în buruieni, aproape, însă restul hainelor dispăruseră. Poliția din comitatul Howard nu a găsit nicio geantă, niciun portofel, nimic cu numele ei, iar în milele de teren agricol din jur nu a putut identifica martori.

Femeia a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au observat vânătăi care i se întunecau pe abdomen, aparent în urma unei bătăi. Suferise și un accident vascular cerebral. Un cheag de sânge blocat în artera carotidă dreaptă îi privase creierul de oxigen.

Avea să rămână în comă 54 de zile înainte să moară, iar identitatea ei să rămână un mister de durată.

În 2024, un detectiv din echipa de cazuri nerezolvate a comitatului Howard, Wade Zufall, a reluat ancheta veche, sperând că analiza ADN și genealogia criminalistică îi vor dezvălui numele femeii și îl vor duce la un suspect.

Zufall a aflat curând cine era. Și, în acest proces, a descoperit și altceva, un „caz în interiorul cazului," cum l-a numit, care implica un frate și o soră pierduți de mult, crescuți într-un orfelinat, care nu se mai văzuseră de 62 de ani.

Testele de laborator au arătat că cei doi frați, acum în vârstă, erau înrudiți genetic cu femeia din câmp, lucru decisiv pentru investigația lui Zufall. Între timp, saga copilăriei lor l-a atins profund, iar cu cât se adâncea mai mult în poveste, cu atât devenea mai fascinat.

„Este unul dintre acele cazuri pe care o să le țin minte toată viața," a spus detectivul.

Povestea fraților începe în ținutul oțelului și cărbunelui din sud-vestul Pennsylvaniei. Mildred Marie Sharkey, care își spune Marie, și Charles „Chuck" Sharkey s-au născut în 1944 și 1946 într-un orășel industrial de pe Platoul Allegheny. În 1947 s-a născut un al treilea copil, Judith Sharkey.

Documente vechi arată că tatăl lor, Gabriel, muncea în uzine și mine din Appalachia, în timp ce mama, Sarah, stătea acasă cu copiii.

Începând de la finalul anilor 1940, cuplul a mai avut trei bebeluși, toți decedați în copilărie. Pe măsură ce mariajul părinților se prăbușea, Marie, Chuck și Judith au fost trimiși într-un orfelinat catolic din Ohio numit Parmadale Children's Village, unde au trăit sub privirea severă a Surorilor de Caritate ale Sfântului Vincent de Paul.

Nu toți cei aproximativ 400 de băieți și fete de la Parmadale erau orfani; unii aveau părinți care nu îi puteau îngriji sau nu voiau. Orfelinatul, o enclavă de case de grup în stil Tudor într-o suburbie a orașului Cleveland, a fost între timp demolat, iar Dieceza Catolică din Cleveland a spus că au rămas puține înregistrări. Marie crede că avea cam 8 ani când frații au ajuns acolo, ceea ce ar însemna în jurul lui 1952, când Chuck avea cam 6 ani, iar Judith era cu aproximativ un an mai mică.

Administrarea Parmadale de către călugărițe a devenit subiectul unor procese, foști rezidenți susținând că erau abuzați în mod curent acolo, fizic și psihic. Chuck și Marie nu sunt reclamanți în niciunul dintre aceste dosare, dar asta nu înseamnă că își amintesc cu drag de „sat."

Dintre cei doi, Chuck îl ura mai mult.

„Eram un copil rău," a spus el. „N-o să mint."

Spune că încălca regulile, răspundea obraznic, lipsea cronic și fugea. A povestit că a fost trimis pentru scurt timp la o fermă din Ohio unde micii delicvenți juvenili balotau fân și hrăneau porcii. În casa lui de grup de la Parmadale, suficient de mare pentru peste 20 de băieți, „aveau o paletă la baza scărilor cu numele meu pe ea," a spus el, adăugând: „asistenții mei sociali îmi spuneau mereu: «O să ajungi criminal.»"

Marie, în schimb, era o fată cuminte.

Ea și Chuck spun că nu își amintesc să se fi văzut în sat, unde băieții și fetele erau cazați separat. Cea mai veche amintire comună e că au ajuns împreună într-o familie de plasament groaznică, probabil pe la mijlocul anilor 1950. În același timp, sora lor mai mică, Judith, practic a dispărut din mintea lor. Există indicii că a fost adoptată din Parmadale. Chuck și Marie au spus că s-a ajuns la punctul în care nu mai puteau să-și amintească fața lui Judith.

„Călugărițele îmi spuneau: «Ai fost lăsat într-un coș pe prag și noi te-am luat»," a spus Chuck. Sau îmi „spuneau că m-am născut în Pennsylvania... că sunt un țărănoi din Pennsylvania."

În familia de plasament, din Cleveland, soțul și soția erau stăpâni cruzi, spun Marie și Chuck. Frații spun că erau prost îmbrăcați, hrăniți insuficient și puși mereu la muncă. „Ne întrebam mereu ce am făcut greșit" ca să merităm o asemenea viață, își amintește Marie.

„Am fugit de acolo," a spus Chuck, și voia ca Marie să vină cu el. Dar ei îi era frică.

„Încă am cicatrici pe spate de la cum ne băteau," a spus ea.

„Aveau o curea," a spus Chuck. „Și un bici cu nouă cozi."

Cu timpul, frații au uitat cine le erau părinții. Înainte ca abuzurile din plasament să iasă la lumină și să se întoarcă la Parmadale, spuneau Marie și Chuck, se aveau doar unul pe celălalt. Spuneau că ieșeau noaptea pe furiș din casa de plasament și dormeau în pădurile din apropiere, împingând două tomberoane galvanizate răsturnate, unul spre altul, gură în gură, și culcându-se înăuntru. Marie se simțea în siguranță, ghemuită lângă fratele ei.

Era „năzdrăvan" și „un diavol," a spus ea, dar „era alinarea mea. ... Eu și el eram de nedespărțit. Era rău cu mine, dar îl iubeam."

Marie avea 14 ani când a părăsit orfelinatul, în 1958. Un asistent social i-a găsit un job după școală ca ospătăriță pe role în Cleveland și un apartament minuscul deasupra unui magazin de feronerie. Chuck a continuat să fugă din Parmadale până la începutul anilor 1960, când a împlinit 15 ani și călugărițele au încetat să mai caute un băiat „plin de draci." Spune că a lăsat școala, și-a găsit un loc ieftin unde să stea și a lucrat la o rampă de încărcare din Cleveland. Din când în când, o vizita pe Marie.

Singura amintire păstrată de Marie din acei ani este o fotografie alb-negru tip portret cu Chuck adolescent, cu păr de greaser. Singurele suveniruri ale lui Chuck sunt trei poze cu Marie la 19 ani, zâmbind în togă și tocă la absolvirea liceului, în 1964.

Chuck s-a înrolat în armată în 1964 și a pilotat elicoptere în luptă. Spune că s-a întors din Vietnam cu ceea ce știe acum că era tulburare de stres posttraumatic și că a blocat mare parte din trecut. Marie s-a căsătorit în 1965 cu un manager regional al unui lanț de steakhouse-uri, s-a mutat departe de Ohio și și-a întemeiat o familie.

Până în 1971, Marie, Chuck și Judith erau în vârstă de 20 și ceva de ani, împrăștiați și deconectați.

Pe 15 iulie, în anul acela, pe la ora 16:00, cei doi băieți din Maryland au văzut femeia în câmp, iar ea a fost dusă cu ambulanța la Spitalul St. Agnes din Baltimore.

Un teletip a fost trimis din comitatul Howard către departamente de poliție din multe locuri, cerând informații despre persoane dispărute care se potriveau descrierii ei: albă, în jur de 40 de ani, aproximativ 1,52 m și 52 kg, cu ochi albaștri și păr castaniu deschis încărunțit. Solicitările nu au dus nicăieri. FBI a spus detectivilor că amprentele ei nu apăreau nicăieri în colecția sa uriașă. Poliția a publicat în presă un portret-robot al feței, dar câteva materiale scurte nu au produs piste.

Jane Doe a devenit numele ei.

În 1971 nu existau kituri de recoltare pentru viol. Asistentele nu erau instruite să strângă urme de agresiune sexuală de pe corpul unei paciente. Poliția a presupus că femeia fusese agresată sexual din cauza stării ei semi-dezbrăcate. Au trimis bluza, sutienul, lenjeria și combinația pătată la laboratorul criminalistic al FBI, iar FBI a returnat hainele cu un raport: tehnicienii găsiseră lichid seminal pe combinație.

Astăzi, ADN-ul ar putea fi extras din lichidul seminal, obținând profilul genetic unic al bărbatului care a lăsat urmele. În 1971 însă, apariția analizei ADN ca instrument de investigație era încă departe. Fără detalii despre stilul ei de viață, obiceiuri, relații, era aproape imposibil pentru detectivi să înțeleagă de ce ajunsese să pățească așa ceva.

Medicii de la St. Agnes au operat-o pe creier în vara aceea, dar daunele erau ireversibile. A făcut pneumonie și a avut nevoie de tub de respirație. Din motive neclare, brațul ei stâng a fost amputat de la cot. La șapte săptămâni după ce fusese găsită într-un petic de buruieni, Jane Doe a murit pe 7 septembrie 1971. Cântărea 39 de kilograme. Biroul medicului legist din Maryland, care a efectuat autopsia, i-a stabilit moartea ca omucidere.

Documentele arată că trupul ei a fost predat State Anatomy Board, găzduit la școala de medicină a Universității din Maryland. Astăzi, ca și atunci, acest organism gestionează corpurile celor care își donează rămășițele pentru a fi folosite ca cadavre. De asemenea, se ocupă și de trupurile nerevendicate. Cenușa este turnată în gropi nemarcate într-un câmp memorial pe terenul unui spital de stat de psihiatrie.

Cimitirul este o suprafață liniștită de trei acri, cu stejari și conifere. Un monument de piatră comemorează morții. Din câte se știe, acolo se află rămășițele ei.

Chuck, luptându-se cu PTSD, nu a mai căutat-o pe Marie după ce s-a întors în Ohio din armată, la finalul anilor 1960.

În mintea lui, tânăra din pozele cu toga și toca a încetat să mai fie o soră și a devenit altcineva, o orfană de demult pe care o întâlnise în plasament, un spirit înrudit al cărui nume nu și-l amintea. Își amintea de ea doar ca de o fată de care ținuse enorm, chiar dacă nu arătase întotdeauna asta.

„Am împins totul afară când m-am întors din Vietnam," a spus Chuck. Spune că și-a tratat rănile psihice începând o viață nouă. Fostul „incorigibil" din sala de detenție de la Parmadale și-a luat GED-ul și a devenit contractor. Până să se retragă în 2010, spune: „am făcut acoperișuri, siding, jgheaburi, electrică."

Totuși, era greu să nu se întrebe: „De unde naiba vin? Cine sunt?"

Într-o zi, la începutul anilor 1970, Chuck a condus până la Parmadale și a cerut să-și vadă dosarele. „A ieșit preotul și mi-a spus că a fost un incendiu și totul a ars," își amintește el. După asta, spune că a încetat în mare parte să se mai întrebe despre trecutul lui, chiar dacă fragmente mai ieșeau uneori la suprafață.

Când el și soția lui, Linda, s-au căsătorit în 2004, nunta a fost într-o biserică catolică, iar cei doi au trebuit să prezinte acte de botez. Dieceza din Pittsburgh i-a dat lui Chuck un certificat de la biserica unde fusese botezat. Documentul spune: „Copil al lui Gabriel Sharkey și Sarah Miller," numele ei de fată. Spune că așa a aflat cine îi erau părinții.

Chuck și soția lui s-au așezat într-un cul-de-sac în Mentor, Ohio, lângă Cleveland. Nu au copii împreună. Cât despre fotografiile pe care le-a păstrat, Chuck își amintea că el și fata orfană fără nume suferiseră umăr la umăr. Dar ce se alesese de ea, nu avea habar.

Marie știa că adolescentul greaser din fotografia păstrată era Chuck și, de-a lungul deceniilor, simțea că îi lipsește o parte din ea. Dar nu știa cum să-l caute.

În timp, spune, „mi-am acceptat viața," și a încercat să-și lase fratele în urmă.

Ea și soțul ei s-au mutat prin Midwest-ul de sus înainte să divorțeze la finalul anilor 1980. Marie a avut o afacere de day care timp de 28 de ani; a lucrat în fast-food; a lucrat cu adulți cu dizabilități. Acum este recepționeră la un centru pentru seniori și își împarte casa din Springfield, Illinois, cu un Shih Tzu pe nume GiGi.

Fiica ei, Lynn Heimberger, spune că de-a lungul anilor Marie „a menționat de câteva ori: «Nu mi-am cunoscut mama, nu mi-am cunoscut tatăl», și vorbea destul de mult despre Chuck. Au fost câteva dăți când se dărâma și spunea: «Pur și simplu nu știu ce am făcut greșit.» Așa că cred că mereu a simțit că e vina ei."

Lynn, 55 de ani, și cele două surori ale ei au crescut știind că singurul lor unchi fusese un copil greu de stăpânit. Când fetele făceau prostii, mama lor le certa: „Sunteți ca Chuck!" Știau că ea încă îl iubea și că se resemnase că nu-l va mai vedea.

„Ea poate a renunțat," a spus Lynn, „dar noi n-am renunțat."

În anii 1990, surorile au mers la biblioteci și au răsfoit cărți de telefon din toată țara. Au făcut liste cu Charles Sharkey și au trimis scrisori. Când îi spuneau lui Marie că, aparent, niciuna dintre scrisori nu ajunsese la Unchiul Chuck, îi vedeau dezamăgirea. Mai târziu au căutat online, spune Lynn, dar unchiul a rămas o fantomă.

„Nu voiam să-i spun mamei despre nimic," își amintește ea. „Și când i-am spus, parcă i-a frânt un pic spiritul."

Certificatul de naștere al lui Marie are numele părinților, dar Sarah și Gabriel nu au interes pentru ea. „Nu i-am cunoscut," a spus Marie tăios, adăugând: „Nici nu mă gândeam la sora mea, pentru că nu o cunoșteam."

A spus: „Îl știam pe Charles."

Zufall, polițist de 24 de ani, predă la departamentul de criminalistică de la Loyola University Maryland. În munca de cazuri vechi, le spune studenților, e important să ai răbdare, toleranță mare la rutină și talentul de a vedea ce scapă altora. Își compară dosarele nerezolvate cu puzzle-urile pe care îi plăcea să le facă atunci când era copil.

Înainte ca Zufall să devină, în 2019, o „echipă" de unul singur pentru cazuri vechi, Departamentul de Poliție al comitatului Howard plătea detectivi pensionați să răsfoiască dosare vechi de omor și să caute capete de ață. Unul dintre acești foști anchetatori, Nick DeCarlo, a observat în 2014 că nimeni nu revizitase serios cazul Jane Doe în era ADN.

„Așa că am contactat medicul legist și am zis: «Hei, cumva a mai rămas ceva de la autopsie?»" își amintește DeCarlo.

„Și, printr-o minune, aveau."

Timp de 43 de ani, fragmente minuscule din inima, ficatul, plămânii și rinichii lui Jane Doe stătuseră în depozitare la rece, fiecare bucățică fiind conservată chimic între lame de sticlă. După ce DeCarlo a colectat aceste lame histologice și le-a pus într-un frigider de probe al poliției, un expert ADN i-a spus că nu se poate face nimic cu ele. Conservanții chimici distrug materialul genetic, iar tehnologia pentru a obține ADN din astfel de lame nu exista.

În 2020, când Zufall a deschis prima dată dosarul, probele de țesut listate în registrul de evidență i-au dat speranță.

Deși laboratoarele nu puteau încă să dezvolte profile genetice din lame histologice, știința avansa rapid. Zufall, care de obicei avea mai multe cazuri în paralel, a crezut că lamele ar putea deveni cândva esențiale. Era tot ce putea „agăța" în cazul Jane Doe, spune el, pentru că restul probelor, bluza, sutienul, lenjeria și combina cu spermă, se pierduseră.

În toamna lui 2024, Othram, un laborator privat din Houston, i-a spus lui Zufall că, în sfârșit, era posibil să extragă ADN din țesut conservat chimic. Atunci Zufall și-a pornit investigația. A trimis lamele în Texas, iar compania a produs un profil genetic al lui Jane Doe, prima dezghețare reală a cazului în mai bine de o jumătate de secol.

„Eram entuziasmat, dar precaut," a spus Zufall, pentru că, dacă profilul nu ducea la numele ei, la ce bun?

Oamenii de știință ai Othram au început să caute potriviri genetice parțiale între Jane Doe și milioane de clienți ale căror ADN-uri erau în baze comerciale de genealogie. Au găsit câțiva oameni care erau rude îndepărtate ale femeii. Folosind registre publice, genealogii companiei au trasat un arbore genealogic până în secolul al XIX-lea. Cercetătorii știau că Jane Doe trebuia să fie parte din această familie extinsă.

Dintre rudele în viață din arbore, Othram a identificat un bărbat pe care îl considera posibil văr de gradul doi sau trei cu victima.

Numele lui: Charles Leroy Sharkey.

Zufall l-a sunat „la rece" în Ohio iarna trecută. Voia să-l întrebe dacă știa despre vreo rudă femeie dispărută la începutul anilor 1970. Chuck i-a închis de două ori, crezând că e o țeapă. Când au reușit în cele din urmă să vorbească pe îndelete, Chuck i-a spus că îi pare rău, dar că crescuse într-un orfelinat și nu știa nimic despre familia lui de origine.

„Îmi amintesc că am fost atât de devastat," a spus Zufall. „Mă gândeam: «Doamne, am ajuns până aici!»"

Dar apoi Chuck a oferit o probă de salivă pentru ca ADN-ul lui să fie comparat cu cel al lui Jane Doe. Și, în iunie anul trecut, un oficial Othram l-a sunat pe Zufall acasă cu o actualizare urgentă.

Charles Sharkey nu era văr cu victima. Era fiul ei.

Zufall a rămas fără cuvinte. Curând l-a găsit pe Charles, în vârstă de 4 ani, în recensământul din 1950, locuind lângă Pittsburgh cu surorile lui, Mildred și Judith, cu tatăl lor, Gabriel, și cu mama lor, al cărei nume era Sarah Belle Sharkey.

După 54 de ani, iat-o, în sfârșit, femeia din câmp, nu mai era Jane Doe. Când detectivul l-a sunat pe Chuck să-i dea vestea, Chuck își amintește: „Am fost cam șocat," dar mai mult de uimire decât de durere.

Mildred Sharkey a fost mai greu de găsit; Zufall nu știa că trăise decenii sub numele ei de mijloc și numele de căsătorie, Marie Cantwell. Nici pe Judith nu a putut-o găsi la început. În ceea ce-l privește pe Gabriel, el se mutase în Louisiana la finalul anilor 1950 și murise acolo în 1968. Zufall s-a bucurat să-i spună lui Chuck că tatăl lui nu era suspect în moartea mamei.

În iulie, Zufall a găsit-o pe Marie în Illinois. La telefon, când i-a desfășurat povestea lui Sarah, i-a spus că vorbise deja cu fratele ei, lucru care a uluit-o.

„Și atunci am izbucnit în plâns," își amintește ea. „Nu știam ce altceva să fac. ... Am zis: «Serios!?» Am zis: «E în viață!?' Am zis: «Doamne!' »"

Pe 18 iulie, i-a dat mesaj:

Bună, Charles, sunt sora ta Mildred Sharkey (Marie e numele meu acum). Aș vrea să te sun, poți să-mi scrii un moment bun ca să facem asta, ca să putem vorbi.

De atunci tot își scriu și vorbesc pe FaceTime, iar multe dintre amintirile adormite ale lui Chuck s-au trezit. Știe cine e Marie, orfana din poze, fata din tomberoane, sora lui mai mare, iar Marie se simte din nou întreagă, scriindu-i fratelui ori de câte ori o apucă.

Pur și simplu îi scrie: Sunt la muncă, dar am vrut să-ți spun bună dimineața. Tot plouă aici. Avem nevoie de o zi frumoasă și însorită. Te iubesc

Marie, 81 de ani, are artrită severă și folosește un cadru. Chuck, 80 de ani, are boli respiratorii și un aparat portabil care îl ajută să respire. Niciunul nu se simte confortabil să zboare. Pe măsură ce au tot vorbit până în toamnă, au stabilit data de 19 octombrie pentru întâlnirea în persoană. Fiicele lui Marie urmau să o ducă cu mașina la casa lui Chuck, la 550 de mile distanță.

Sarah, care a murit chiar de ziua ei, la 47 de ani, rămâne încă un mister.

Anunțul a apărut timp de o săptămână în aprilie 1975 în Cleveland Plain Dealer. Zufall l-a analizat ca un savant al Talmudului. A urmărit numărul de telefon până la un diner dispărut de mult lângă New Orleans. Poate că „2-10 p.m." însemna că Judith lucra tura de seară și nu avea telefon acasă. Poate că o familie pe nume Johnston o adoptase din Parmadale. Poate că știa numele complete ale fraților pentru că ținuse legătura cu tatăl lor după ce acesta se mutase în Louisiana. Sau poate că nu.

„Vă garantez că, dacă am pune cizmele pe pământ acolo, am ști toată povestea ei în două săptămâni," a spus Zufall. Dar volumul de muncă și bugetele nu ar permite niciodată asta.

În cele din urmă a aflat că Judith era văduva unui bărbat pe nume Sanchez. Așa a găsit-o: Judith Sanchez, decedată în Louisiana. Un detectiv de cazuri vechi de acolo l-a ajutat pe Zufall să strângă câteva fapte seci: în 2020, după ce Judith a murit de o afecțiune cardiacă la 72 de ani, trupul ei a rămas nerevendicat într-un depozit al medicului legist local. Zufall spune că a fost făcut să creadă că cenușa îi fusese depusă într-un cimitir pentru săraci.

În septembrie, a sunat la biroul medicului legist din Louisiana să întrebe dacă știe cineva unde e îngropată cenușa lui Judith. Spune că își va aminti mereu apelul acela, când femeia de la telefon i-a spus: „Ei bine, după evidențele mele, încă e aici. ... E pe un raft."

Zufall a plătit personal 100 de dolari ca cenușa să fie trimisă la casa lui Chuck la timp pentru reuniunea fraților, care a avut loc într-o seară ploioasă de toamnă.

Un trandafir alb

Chuck, în blugi și cu șosete, aștepta pe un scaun în subsolul lui finisat, cu aparatul de oxigen bâzâind, când Marie și fiicele ei au intrat prin garaj. Sprijinită în cadru, Marie a traversat camera în papucii pufoși cu care făcuse drumul lung, iar Chuck a întâmpinat-o cu un trandafir alb.

„Arăți bine," a spus ea.

„Arăți grozav!" a răspuns el.

„Oh, sunt un dezastru," a spus Marie, pentru că vremea îi stricase buclele. După ce s-au pupat pe obraji, au rămas tăcuți o clipă, privindu-se.

Chuck și-a îmbrățișat nepoatele plângând; soția lui Chuck a comandat pizza și a scos gustări; iar Marie a declarat: „Ai aici o familie întreagă... o familie pe care n-am văzut-o de 62 de ani."

Apoi a intrat un bărbat solid, cu păr tuns perie și hanorac, iar Marie a oftat.

„Detective Zufall," a spus ea încet. Chuck nu-i spusese că l-a invitat. Voia să fie o surpriză.

„Bună, dragule!" a spus Marie, lăsându-se în brațele lui Zufall. S-a uitat în sus la el. „Nu știi... oh, mulțumesc, mulțumesc din suflet. ..." Apoi, mângâindu-l pe Chuck pe umăr, a șoptit pe jumătate: „E frățiorul meu."

Zufall, care își amânase o vacanță planificată de mult cu soția ca să conducă până în Ohio, le-a spus: „Trebuia să fiu aici."

A doua zi dimineață, Chuck și Marie au stat în bucătărie și au depănat amintiri. Cutia funerară în care venise cenușa lui Judith era pe blat, la câțiva pași. Frații se mai uitau la ea din când în când.

„Ar fi fost frumos să fim toți trei împreună," a spus Marie, dar nu a zăbovit asupra unei surori pe care nu și-o amintește.

Acum îl are pe fratele ei.

„Nu mai ești așa de ornery," a spus ea.

„Tot ornery sunt," a insistat el, deși „nu chiar așa ornery."

Ea i-a apucat brațul drept și l-a strâns. El i-a strâns mâna stângă și a zâmbit. Ea a lăcrimat când fiicele ei stăteau lângă unchiul Chuck.

„Nu-l mai pierd niciodată," a spus ea.