Un jurnalist a testat timp de 3 zile dieta lui Robert F. Kennedy Jr., noul Secretar al Sănătății din SUA: „Am fost șocat de cum m-am simțit"

Robert F. Kennedy Jr. vrea să schimbe modul în care mănâncă americanii, promovând o dietă de tip „carnivor" care sfidează recomandările oficiale. Un jurnalist a testat riguros acest regim, înlocuind carbohidrații cu grăsimi saturate și proteine. Deși rezultatele privind claritatea mentală au fost imediate, dieta ridică semne de întrebare serioase pentru portofelul și sănătatea cetățeanului de rând.

Acesta a relatat cum a decurs experimentul într-un articol publicat de dailymail.com: "Am conceput acest articol în timp ce alergam pe bandă, cu inima bătându-mi cu putere și transpirația curgându-mi pe față, în timp ce încercam să ating o nouă viteză maximă. Tocmai terminasem trei zile în care am mâncat exact ca Secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr, și, sincer să fiu, simțeam că iau foc.

RFK Jr., care a împlinit 72 de ani luna aceasta, urmează o dietă de tip „carnivor", bazată pe carne, alimente integrale, legume și chiar o ocazională plăcere procesată: baconul. De asemenea, el practică postul intermitent (intermittent fasting), mâncând doar între orele 12:00 și 19:00. Studiile pe această temă sunt împărțite: unele sugerează că poate stimula pierderea în greutate și claritatea mentală, în timp ce altele avertizează asupra deficiențelor nutriționale, deshidratării și problemelor cardiace.

După ce am încercat numeroase regimuri chinuitoare în numele jurnalismului, am decis să testez și această dietă pentru a înțelege mai bine mintea omului care conduce sănătatea Americii. Plănuisem să fac asta o săptămână, dar nu a fost ieftin (am cheltuit 100 de dolari pe mâncarea pentru trei zile), așa că m-am limitat la doar 72 de ore.

Totuși, după acest interval, mă simțeam plin de energie și concentrat. Eram curios să văd ce ar putea face această rutină controversată pentru corpul meu - tânăr, dar nu tocmai tonifiat - dacă aș urma-o pe termen lung. Luna aceasta, RFK Jr. a răsturnat piramida alimentară a Americii, propunând una care îi oglindește propria dietă: prioritizarea proteinelor, a grăsimilor sănătoase și a lactatelor integrale, evitând în schimb cerealele și alimentele procesate.

Despre dieta sa carnivoră, el a declarat în podcastul The Excerpt: „S-ar putea să nu fie potrivită pentru toată lumea, dar eu am pierdut 40% din grăsimea viscerală. A fost un beneficiu extraordinar. Felul în care mă simt, claritatea mentală, ușurința în exprimare... am observat îmbunătățiri remarcabile."

"Deși am fost încântat de dietă per ansamblu, trebuie să admit că începutul a fost o provocare. Conform surselor, RFK Jr. sare peste micul dejun și nu se atinge de mâncare până la prânz. Ca un consumator „religios" de mic dejun, m-am trezit ghemuit de dureri de stomac. Consolându-mă cu gândul că el măcar bea ceva, am încercat să-mi potolesc foamea cu băutura lui preferată: ceaiul negru.

Când a bătut ora 12:00, am devorat cu sălbăticie „micul dejun": patru ouă jumări, bacon și mai mult ceai negru. Masa a fost delicioasă, deși nu sunt sigur dacă se datora geniului culinar al lui RFK Jr. sau faptului că, la ora prânzului, până și creionul de pe birou începea să pară apetisant. Această masă conține aproximativ 400 de calorii și 32 de grame de grăsimi - cam o treime din aportul zilnic recomandat de FDA.

După aceasta, secretarul sănătății trece la „gustări": 100 de grame de fistic, 110 grame de arahide și câteva felii de mango uscat. Le-am înghițit rapid: mai întâi arahidele (care nu-mi plac deloc), apoi fisticul și, la final, feliile de mango care mi-au potolit pofta de dulce. Totuși, mango-ul trebuie consumat cu moderație; doar nouă felii conțin 27 de grame de zahăr natural, echivalentul unei doze de Red Bull.

După aceste gustări, mă simțeam satisfăcut, nu îngreunat, calm și fără acea somnolență de după masă. Prânzul nu a existat, deoarece RFK Jr. sare peste această masă. Pentru cină, luată chiar înainte de ora 19:00, secretarul sănătății se răsfață cu o friptură ribeye de 340g, gătită „în sânge" în seu de vită (grăsime de vită topită), alături de fasole verde și sparanghel. Rapoartele spun că nu folosește sosuri sau condimente.

Având în vedere că eu ajung acasă de la muncă pe la ora 19:00, respectarea acestui program a fost imposibilă, așa că am mâncat pe la ora 20:00. Recunosc că nu am fost de acord cu el privind modul de preparare a fripturii. Mi s-a părut o crimă să gătesc o carne atât de scumpă fără condimente, așa că am folosit condimente de steak și am asezonat-o cu jeleu de coacăze roșii (un sos britanic). De asemenea, am înlocuit seul de vită cu ulei de măsline, fiind îngrijorat de cantitatea uriașă de grăsimi saturate. Doar friptura și seul ar fi însemnat 94 de grame de grăsime într-o singură masă, depășind limita zilnică recomandată de 90 de grame."

"După prima zi, am fost surprins să mă simt satisfăcut și fericit. În loc să zac pe canapea la Netflix, mi-am petrecut seara lucrând la un articol, aspirând cu energie prin apartament și citind cu spor. Am găsit brusc timp și energie chiar și să o sun pe mama. Oamenii de știință spun că acest lucru s-ar putea datora faptului că alimentele din dieta RFK Jr. eliberează energia constant, spre deosebire de dieta americană standard, plină de carbohidrați rafinați care provoacă puseuri de energie urmate de prăbușiri bruște.

În următoarele două zile, rutina a continuat: foame dimineața, urmată de energie stabilă și gânduri clare restul zilei. Am fost mult mai productiv la serviciu, iar performanța mea la sala de forță nu a avut de suferit, ceea ce m-a surprins. Totuși, în a doua zi, m-a lovit o sete de nepotolit, probabil din cauza excesului de sare din condimentele folosite de mine."

"Per total, am consumat 2.700 de calorii pe zi, 150 de grame de proteine și 201 grame de grăsimi - cifre mult peste recomandările oficiale. Medicii avertizează că o dietă atât de bogată în grăsimi crește riscul de atac cerebral și boli de inimă, în timp ce adepții dietei carnivore susțin că aceasta ajută la slăbit și reduce inflamația.

Un aspect important: dieta lui RFK Jr. nu este ieftină. O friptură de calitate în Manhattan poate depăși 40 de dolari. Este ușor când ești secretar de stat și câștigi 250.000 de dolari pe an, dar e mai greu pentru americanul de rând. Lăsând la o parte costurile și riscurile, am găsit această dietă revigorantă și educativă pentru corpul meu. Cu siguranță aș mai încerca-o. Dar nu chiar acum", a concluzionat acesta.