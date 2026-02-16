Săptămâna Albă, cele șapte zile de pregătire pentru cel mai aspru post al anului. Ce trebuie să facă credincioșii înainte de Postul Paștelui

Creștinii ortodocși se pregătesc să intre, de săptămâna viitoare, în Postul Paștelui - cel mai lung și mai aspru post din calendarul bisericesc. Înainte de această perioadă de înfrânare, rugăciune și curățire sufletească, începe însă Săptămâna Albă, cunoscută și drept Săptămâna Brânzei, un interval de tranziție menit să îi ajute pe credincioși să se acomodeze treptat cu rigorile postului.

Postul Paștelui, care precede marea sărbătoare a Învierii Domnului, este considerat un timp al reflecției profunde, al pocăinței și al întăririi în credință. Până la debutul său, credincioșii parcurg această săptămână specială, în care carnea este deja exclusă din alimentație, însă sunt permise laptele, brânza, ouăle și peștele, inclusiv în zilele de miercuri și vineri.

Potrivit învățăturii Biserica Ortodoxă Română, Săptămâna Albă nu reprezintă un post în adevăratul sens al cuvântului, ci o etapă de pregătire spirituală și fizică pentru perioada de înfrânare ce urmează. Este un răgaz oferit credincioșilor pentru a face trecerea de la alimentația obișnuită la regimul strict al postului, dar mai ales pentru a începe curățirea sufletului.

Reprezentanții Bisericii subliniază că această perioadă face parte din Triod, etapa liturgică ce precede Paștele și care are rolul de a-i introduce pe credincioși într-o stare de introspecție și rugăciune mai intensă. Accentul nu cade doar pe renunțarea la anumite alimente, ci și pe îndreptarea comportamentului, împăcare, spovedanie și apropiere de valorile creștine.

Fiecare zi din Săptămâna Albă are, în tradiția populară, o semnificație aparte. Lunea este cunoscută drept „Lunea Albă" sau „Lunea Brânzei", zi în care, în trecut, gospodarii pregăteau burduful de brânză pentru perioada următoare.

Marțea Albă este marcată de interdicții casnice în anumite zone ale țării: nu se spală rufe și nu se face baie, potrivit tradiției. În Joia Nepomenită, femeile aveau grijă să spele toate cămășile din casă, pentru ca acestea să rămână „albe" și curate tot anul - un gest simbolic al purificării și al dorinței de prosperitate. Aceste obiceiuri, transmise din generație în generație, completează dimensiunea spirituală a perioadei, îmbinând credința cu tradițiile populare.

În această săptămână sunt consumate frecvent produse lactate, ouă și pește. Comercianții și producătorii locali spun că cererea pentru brânzeturi, smântână, caș sau pește crește considerabil în această perioadă.

Specialiștii în nutriție atrag însă atenția asupra modului în care aceste alimente sunt combinate. Pentru a evita disconfortul digestiv și un aport caloric excesiv, lactatele și ouăle ar trebui asociate cu legume și fructe bogate în fibre. Peștele este recomandat ca sursă importantă de proteine și grăsimi sănătoase, fiind o opțiune echilibrată înainte de începerea postului propriu-zis.

Deși nu este un post în sine, Săptămâna Albă are o încărcătură spirituală aparte. Ea marchează începutul unui drum interior, o chemare la echilibru, cumpătare și pregătire pentru cea mai mare sărbătoare a creștinătății - Învierea Domnului.

Pentru credincioși, aceste șapte zile nu sunt doar despre schimbarea alimentației, ci despre schimbarea inimii. Urmează o perioadă de aproape șapte săptămâni de post, rugăciune și reflecție, la capătul căreia se află bucuria Paștelui și speranța reînnoirii sufletești.