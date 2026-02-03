Un băiat de 13 ani a înotat patru ore în apele oceanului ca să-și salveze familia. „Curajul și vitejia lor au fost extraordinare"

Un băiat în vârstă de 13 ani din Australia a înotat timp de 4 ore în apele Oceanului Indian ca să ajungă la mal pentru a alerta salvatorii ca să-i recupereze pe mama și frații săi de la 14 km distanță de coastă.

Incidentul s-a petrecut vineri, 30 ianuarie, în zona Geographe Bay din statul Australia de Vest, transmite BBC.

Ziua lor de relaxare cu caiacul și plăcile de paddleboard s-a transformat într-o situație critică în momentul în care vânturile puternice au împins familia la peste 14 kilometri distanță de mal.

Mama băiatului și cei doi frați mai mici au rămas captivi în larg, fiind agățați de o singură placă de paddleboard. Femeia a decis să-l trimită pe băiatul cel mai mare, pe Austin, după ajutoare.

Adolescentul a pornit cu caiacul, dar valurile puternice au umplut cu apă ambarcațiunea, așa că și-a continuat traseul prin înot.

Băiatul a înotat primele două ore cu o vestă de salvare, dar și-a dat seama că obiectul îi îngreuna mișcările. Astfel, el a decis să renunțe la ea pentru a prinde viteză și să ajungă la mal înainte de lăsarea întunericului. Abia după 4 ore, Austin a ajuns pe plaja Quindalup și a alertat autoritățile.

Salvatorii maritimi voluntari din zonă au rămas impresionați de curajul de care a dat dovadă întreaga familie.

„Curajul și vitejia lor au fost extraordinare, în special cele ale tânărului care a înotat patru kilometri ca să dea alarma", au declarat salvatorii.

Comandantul organizației, Paul Bresland, a descris efortul lui Austin drept unul „supraomenesc".

Bresland a spus pentru ABC News că adolescentul a înotat primele două ore cu o vestă de salvare.

„Curajosul adolescent a considerat însă că nu va reuși astfel, așa că a renunțat la ea și a înotat următoarele două ore fără vestă", a precizat Bresland.

Băiatul a dat alarma vineri, pe la ora 18:00. Mama și cei doi frați au fost găsiți de un elicopter pe la ora 20:30. Ei se aflau la 14 kilometri de țărm și se țineau strâns de o singură placă de paddleboard.

„O navă de salvare a voluntarilor a pornit imediat spre locația lor. Toți trei au fost recuperați cu succes și aduși la țărm în siguranță", a anunțat într-un comunicat Poliția din Australia de Vest.

Toți membrii familiei au fost transportați la spitalul din apropiere pentru îngrijiri suplimentare, dar au primit permisiunea să plece acasă la scurt timp.

Inspectorul James Bradley a precizat că acest incident reamintește cât de repede se pot schimba condițiile oceanice.