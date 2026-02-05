Germania a declarat la boli cu drept de concediu si mahmureala. Medicii pot prescrie refacere la domiciliu

Germania a luat o decizie fără precedent, declarând mahmureala drept boală. Mai exact, un tribunal din Frankfurt a stabilit că orice afectare a stării de bine fizice - inclusiv cele provocate de consumul de alcool - poate fi încadrată legal ca problemă medicală.

Această interpretare deschide posibilitatea ca un angajat din Germania să solicite concediu medical dacă un medic confirmă că simptome precum greața, durerile de cap sau amețelile îl împiedică să își desfășoare activitatea profesională.

Un aspect esențial este că, în Germania, angajatorii nu au dreptul să afle diagnosticul exact al angajatului, din motive ce țin de protecția vieții private. Astfel, salariatul este protejat legal, atâta timp cât prezintă un certificat medical oficial.

Totuși, specialiștii avertizează că abuzul de acest drept poate avea consecințe, mai ales dacă afectează performanța pe termen lung sau relația cu angajatorul.