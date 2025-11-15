Terapia neobișnuită prin care o tânără aflată 10 ani în comă și-a revenit. Mama: „Toate eforturile și oboseala au meritat"

După zece ani în care medicii și-au pierdut speranța, o tânără din China a reușit să-și recupereze treptat conștiința, datorită unei terapii neobișnuite: dansul zilnic practicat împreună cu mama ei.

O femeie din provincia chineză Hunan este numită un „miracol" după ce și-a readus fiica la viață printr-o rutină neobișnuită: dansul în parc. Timp de zece ani, Xiao Xuefei, în vârstă de 59 de ani, și-a dus în fiecare dimineață fiica aflată în comă la sesiunile de „square dance", o activitate populară în rândul femeilor de vârstă mijlocie din China.

Fiica ei, Yang Fang, a intrat în comă în urmă cu un deceniu, după ce s-a îmbolnăvit grav în Guangzhou. Medicii au avertizat familia că șansele de revenire la viață sunt minime și au sugerat chiar oprirea tratamentului. Xiao a refuzat, mutând-o pe Yang într-un salon obișnuit și continuând îngrijirea.

La câteva luni după externare, Yang a început să prezinte mici mișcări involuntare, însă rămânea fără cunoștință. Urmând recomandările medicilor, Xiao a încercat stimularea neurologică prin muzică, mișcare și activitate în aer liber. Zi de zi, femeia își scotea fiica într-un pat special conceput pentru pacienți, în parc, unde participa la sesiuni de dans alături de grupuri locale.

„Am dansat cu ea în fiecare dimineață, ținând-o de mână, fără să întrerupem niciodată rutina", a declarat Xiao, potrivit MSN. Medicii au explicat că muzica, mișcarea și interacțiunea socială pot ajuta la stimularea nervilor inactivi. În cazul lui Yang, progresul a fost treptat: a început să reacționeze la mișcările din jur, apoi a rostit primele cuvinte, iar în timp a putut spune propoziții scurte și să efectueze pași independenți.

În prezent, tânăra poate merge, vorbi și are grijă de ea însăși, deși capacitățile cognitive sunt încă limitate, iar tânăra își recunoaște doar părinții. Medicii au observat schimbări evidente în activitatea cerebrală și consideră recuperarea un adevărat miracol. Pasiunea mamei pentru dans nu s-a oprit odată cu progresul fiicei.

Xiao a format un grup de „square dance" cu 150 de membri, continuând să danseze zilnic împreună cu Yang. „Atâta timp cât fiica mea este fericită, toate eforturile și oboseala au meritat", a mărturisit mama, în timp ce internauții din China o numesc „dovada vie că dragostea unei mame poate crea miracole".