Cafeaua, mai sănătoasă decât credeam: Compușii care pot reduce riscul de boli grave

Cafeaua provine din fructele procesate ale speciilor Coffea și este consumată încă din secolul al XV-lea. Industria globală este în continuă creștere, iar Arabica reprezintă aproximativ 70% din piață datorită aromei sale mai fine.

Ce conține cafeaua

Boabele de cafea sunt bogate în carbohidrați, lipide, proteine și numeroși compuși bioactivi. Prăjirea determină transformări chimice importante și duce la formarea melanoidinelor, care pot reprezenta până la un sfert din masa boabei prăjite.

Principalii compuși bioactivi

Alcaloizi

Cofeina este principalul alcaloid, cu efect stimulant și neuroprotector, fiind legată de un risc redus de Parkinson și Alzheimer. Trigonelina are, de asemenea, efecte antioxidante și antiinflamatorii.

Polifenoli

Acizii clorogenici (CGA) sunt antioxidanți puternici care ajută la reglarea glicemiei. Prăjirea intensă reduce semnificativ cantitatea acestora.

Diterpeni

Cafestolul și kahweolul sunt compuși care pot crește colesterolul LDL, dar au și efecte antiinflamatorii și hepatoprotectoare. Prepararea filtrată reduce concentrația lor.

Produșii reacțiilor Maillard

Melanoidinele au rol antioxidant, însă prăjirea produce și acrilamidă, o substanță cu potențial carcinogen. Nivelurile din cafeaua consumată zilnic rămân, totuși, sub pragurile de risc.

Efecte asupra sănătății

Combinația complexă de compuși din cafea acționează asupra metabolismului, inflamației și stresului oxidativ. Numeroase studii arată că un consum moderat de cafea este asociat cu un risc mai mic de diabet de tip 2, boli cardiovasculare și boli neurodegenerative.