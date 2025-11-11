"Retro Walking" revine: de ce este atât de benefic să mergi înapoi si cum poti scapa de durerile acute de coloană
Postat la: 11.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Mersul înapoi, sau "Retro Walking" își trage rădăcinile din practici străvechi. Această tehnică simplă, dar incredibil de eficientă, capătă rapid popularitate în rândul antrenorilor și terapeuților. Este recunoscută pentru beneficiile sale concrete: nu e doar un simplu pas înapoi, ci o strategie inteligentă pentru a câștiga echilibru, forță și rezistență la nivelul corpului și minții.
Ne-am obișnuit să mergem fără să ne gândim. Un gest reflex, automat, care nu cere prea multă atenție. Dar când direcția se inversează și pășim înapoi, rutina se rupe. Dintr-o mișcare banală, mersul devine un exercițiu complex: corpul trebuie să se reorienteze, să activeze mușchi neglijați și să mențină echilibrul. Totul cere concentrare, coordonare și prezență. Această sincronizare între efort fizic și atenție mentală transformă mersul înapoi într-un antrenament complet, simplu în aparență, dar surprinzător de eficient.
Unul dintre cele mai vizibile efecte ale mersului înapoi este creșterea stabilității. Spre deosebire de mersul obișnuit, această mișcare solicită intens zona abdominală (core-ul), activează mușchii stabilizatori și impune o atenție sporită la fiecare pas. Corpul nu mai funcționează pe pilot automat, ci devine prezent, atent și coordonat. Studiile confirmă: practicat regulat, retro walking-ul poate reduce semnificativ riscul de căderi, în special în rândul persoanelor în vârstă, și contribuie la o mai bună conștientizare corporală.
În timp ce mersul înainte activează în special fesierii și mușchii din spatele coapselor, mersul înapoi schimbă complet dinamica. Această mișcare implică mai intens cvadricepșii, gambele și mușchii tibiali anteriori - zone adesea neglijate în rutina obișnuită de mers. Unul dintre cele mai valoroase beneficii ale mersului înapoi este impactul redus asupra articulațiilor. Spre deosebire de mersul clasic, unde pasul începe cu călcâiul și poate genera presiune asupra genunchilor, retro walking-ul schimbă complet mecanica: piciorul se sprijină mai întâi pe vârf, apoi pe călcâi.
Deși pare simplu, mersul înapoi este surprinzător de solicitant din punct de vedere aerobic. Din cauza eficienței mecanice mai scăzute, corpul depune un efort mai mare, iar inima este stimulată chiar și la viteze reduse. Astfel, retro walking-ul devine o alternativă inteligentă la alergare sau mersul în pantă, oferind un antrenament cardiovascular eficient, fără a suprasolicita corpul. Mersul înapoi nu este doar un exercițiu fizic neobișnuit - este și un antrenament mental subtil, dar eficient. Pentru că implică o direcție neobișnuită și necesită mai multă atenție la fiecare pas, retro walking-ul activează circuite cerebrale mai puțin utilizate în mișcările cotidiene.
Cel mai mare beneficiu pentru durerile acute le are asupra coloanei vertebrale. Nu numai mersul inapoi, care angajeaza si alti muschi ce se dezvolta si contribuie la sustinerea coloanei vertebrale, dar urcatul scarilor "cu spatele" - mergand inapoi - contribuie la refacerea formei musculare pentru coloana vertebrala si pentru diminuarea imediata a durerilor. Mai multe studii efectuate de zeci de mii de persoane arata ca practicarea urcatului scarilor mergand inapoi are un efect benefic asupra a cel putin 80% dintre subiectii care s-au plans de durei de spate.
Pentru a practica retro walking în siguranță, începe treptat, în spații fără obstacole, cu sesiuni scurte de 1-2 minute alternate cu mersul normal. Menține o postură corectă: trunchiul drept, pași scurți și privirea înainte. Pe măsură ce capeți încredere, poți integra această mișcare și în sala de sport, folosind banda la viteză minimă sau chiar oprită, pentru un antrenament eficient și blând cu articulațiile. Activarea zonei abdominale este esențială pentru stabilitate și protecția spatelui.
După ce capeți încredere, poți introduce sesiuni de 5-10 minute de mers înapoi în antrenamentele tale, ca încălzire, exercițiu final sau activitate principală în zilele mai lejere. Practicat de 2-3 ori pe săptămână, retro walking-ul îmbunătățește echilibrul, activează mușchi adesea neglijați și stimulează concentrarea. Pentru un plus de beneficii, încearcă o cură de pădure: mersul înapoi în natură transformă mișcarea într-un ritual de reconectare profundă cu tine.
