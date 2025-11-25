Prețul record cu care s-a vândut cea mai scumpă mașină din lume la licitație. A fost adusă cu elicopterul în fața cumpărătorilor FOTO

Supermașina ultra-rară Gordon Murray S1 LM, vândută la licitație pentru 20,6 milioane de dolari, a devenit cea mai scumpă mașină nouă tranzacționată vreodată. Evenimentul a avut loc în weekendul Marelui Premiu de la Las Vegas, unde licitațiile pentru modelul inspirat de McLaren F1 GTR au fost extrem de disputate.

S1 LM, construit ca omagiu adus modelului McLaren F1 GTR câștigător în 1995, este unul dintre cele cinci exemplare fabricate și prezintă modificări unice față de Gordon Murray T.50, inclusiv motor V12 aspirat natural de 4,3 litri cu 690 CP, transmisie manuală și sistem de evacuare personalizat în Inconel, învelit în folie de aur de 18 karate. Mașina respectă configurația patentată pentru 3 persoane, cu șoferul plasat central, arată Autoblog.

Intrarea spectaculoasă a mașinii la licitație cu elicopterul a amplificat atmosfera de gală, iar bătălia dintre colecționarii prezenți și ofertanții de la distanță a dus la stabilirea unui preț-record, care marchează un moment istoric în lumea automobilelor de lux. Gordon Murray, cunoscut pentru contribuțiile sale în Formula 1 și la McLaren, continuă astfel să impresioneze cu modele „centrate pe șofer", atrăgând atenția puriștilor și colecționarilor din întreaga lume.