Sondaj AtlasIntel: Ciprian Ciucu e primul în preferințele votanților lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei

Un sondaj AtlasIntel arată că liberalul Ciprian Ciucu este prima opțiune a bucureștenilor care l-au votat pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din mai, în cursa pentru Primăria Capitalei.

Potrivit datelor, în rândul celor care l-au ales pe Nicușor Dan la prezidențiale, 31% ar vota acum cu Ciprian Ciucu pentru funcția de primar general. Cătălin Drulă este preferat de 24% dintre acești alegători, în timp ce Daniel Băluță adună 24,7%. Ana Ciceală este indicată de 13,1% dintre respondenți, iar Anca Alexandrescu de 0,9%.

Aceeași tendință se vede și dacă sunt analizați cei care au votat cu Nicușor Dan la alegerile pentru Primăria București din iunie 2024. Dintre aceștia, 33,2% l-ar alege astăzi pe Ciprian Ciucu, 32,5% ar merge pe Cătălin Drulă, iar 16,5% pe Ana Ciceală.

Cercetarea AtlasIntel a fost realizată în perioada 27-30 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.964 de respondenți din București, prin recrutare digitală aleatorie, cu o marjă de eroare de ±2 puncte procentuale, la un nivel de încredere de 95%. Alegerile pentru Primăria Capitalei au loc duminică, 7 decembrie.